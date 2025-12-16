Explotó todo en Boca Juniors por la decisión que tomaron con Paulo Dybala

Incluso, algunos medios llegaron a asegurar que en 2025 el futbolista jugará en Boca, ya sea desde enero o a partir de junio.

En esa línea, el periodista Nicolás Ambrogi fue contundente al afirmar: “En enero o a mitad de año. No pasa de ahí. Dybala va a jugar en Boca. Hubo contactos”.

En el programa Superfútbol, de TyC Sports, las versiones fueron todavía más firmes. “Boca y Dybala ya negocian para enero” y “Roma está dispuesto a liberar a Dybala sin cargo” fueron algunas de las afirmaciones que realizaron Ezequiel Sosa y Claudio Civiello.

Si bien durante varias semanas todos los caminos indicaban que su llegada se daría a mediados de año, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que el Xeneize avance por el delantero en el próximo mercado de pases.

De todos modos, según informó Diego Monroig, uno de los puntos que Boca evaluará con detenimiento es el historial de lesiones del campeón del mundo con la Selección Argentina.

Boca Juniors: del 2025 al 2026

El 2025 de Boca Juniors fue muy malo y el club ya piensa en un 2026 mejor.

Lo más rescatable del año para el Xeneize fue la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, los resultados deportivos estuvieron lejos de las expectativas y dejaron un balance negativo en las distintas competencias:

Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.

Fue eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

Perdió como local ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional tras caer ante Racing Club.

Por ese motivo, en Boca consideran clave reforzar el plantel de buena manera para ir en busca de títulos la próxima temporada.

Además del nombre de Paulo Dybala, otro de los futbolistas que aparece en carpeta es el de Marino Hinestroza.

El Xeneize también buscaría incorporar un centrodelantero, aunque por el momento no está definido cuál será el principal apuntado para ese puesto.

Por último, en los próximos días podría confirmarse —o no— la continuidad de Claudio Úbeda al frente del primer equipo, una decisión que será determinante para encarar el 2026.

