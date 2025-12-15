La noticia sobre la Finalissima que Lionel Scaloni no quería escuchar

Ahora solo falta la confirmación de FIFA, que no le iba a dar con el gusto a los dos entrenadores de no jugarla (el DT de España tampoco quiere disputarla) con el negocio que significa semejante partido, y con la chance de que el España-Argentina en el Mundial se dé prematuramente o no se dé. Si bien se pueden cruzar en 16vos de final, si no sucede, Argentina enfrentaría seguramente a Uruguay, y ese clásico es un riesgo de ser eliminado para el campeón del mundo vigente.

finalissima-maradona-messi.jpg Maradona y Messi fueron ganadores de la Fianlissima en 1993 y 2022 respectivamente.

La historia de la Finalissima

Hasta el momento se disputaron de forma oficial 3 ediciones. La primera fue en 1985 entre Francia, ganador de la Eurocopa 1984, y Uruguay, campeón de la Copa América 1983. Ese primer encuentro se jugó en el Parque de los Príncipes, París. Allí los locales ganaron 2-0 y Michel Platini se consagró con Francia.

La segunda edición de la Finalissima pero bajo el nombre de Copa Artemio Franchi fue en 1993 en la ciudad de Mar del Plata. Allí Argentina, campeón de la Copa América 1991, y Dinamarca, ganador de la Eurocopa 1992. Allí luego de igualar 1-1 en los 90 minutos de juego, los capitaneados por Diego Armando Maradona se consagraron campeones por penales.

La última edición fue en 2022 y enfrentó a los campeones de América de 2021, Argentina, y los ganadores de la Eurocopa 2021, Italia. Los sudamericanos ganaron con un contundente 3-0 y Lionel Messi se convirtió en la 3º figura mundial en alzarla.

Ahora parece que Argentina y España, campeones vigentes de sus continentes, se enfrentarán el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. Solo resta la confirmación de FIFA.

