Hace 3 años y medio se revivió la Finalissima, aquella que había nacido en la década del 80 bajo otro nombre, Artemio Franchi. En esta nueva edición Argentina venció en 2022 a Italia por 3 a 0, y ahora como revalidó su título de campeón de América deberá enfrentar a España, pero todo está envuelto en un mar de dudas. Ahora llegan nuevas noticias desde el viejo continente, algo que no le agrada a Lionel Scaloni.
BOMBAZO
La noticia sobre la Finalissima que Lionel Scaloni no quería escuchar
Llega una nueva información sobre la Finalissima desde España, más precisamente de la RFEF, y esas noticias no son buenas para Lionel Scaloni.
Finalissima: Confirman desde España las malas noticias para Lionel Scaloni
Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en la ceremonia de presentación de las reformas y novedades del arbitraje de La Liga, confirmó que la Finalissima se disputará en marzo de 2026, más precisamente el 27 en la noche de Qatar, en el Estadio Lusail de Doha.
El presidente de la RFEF dijo: “Esta unión e ilusión se volverán a ver en el mes de marzo en la Finalissima. Acabamos de cerrar un acuerdo con UEFA. Ahora Estamos a la espera de una confirmación oficial”.
Estas son las palabras que Lionel Scaloni no quería escuchar, ya que la intención del entrenador es no disputar este tipo de partidos en la previa del Mundial 2026, y más cuando son las dos selecciones candidatas a ganar la Copa del Mundo, y más después de lo que arrojó el sorteo, ya que podrían cruzarse en 16vos de final.
La razón de esta negativa por parte del DT de la Selección Argentina es que no quiere poner en riesgo el invicto de títulos, ya que ganó todo lo que jugó luego del Mundial, y quiere llegar como ganador al Mundial, y esta Finalissima pone en riesgo esto. Entonces el entrenador argentino no quiere llegar habiendo perdido ese partido.
Ahora solo falta la confirmación de FIFA, que no le iba a dar con el gusto a los dos entrenadores de no jugarla (el DT de España tampoco quiere disputarla) con el negocio que significa semejante partido, y con la chance de que el España-Argentina en el Mundial se dé prematuramente o no se dé. Si bien se pueden cruzar en 16vos de final, si no sucede, Argentina enfrentaría seguramente a Uruguay, y ese clásico es un riesgo de ser eliminado para el campeón del mundo vigente.
La historia de la Finalissima
Hasta el momento se disputaron de forma oficial 3 ediciones. La primera fue en 1985 entre Francia, ganador de la Eurocopa 1984, y Uruguay, campeón de la Copa América 1983. Ese primer encuentro se jugó en el Parque de los Príncipes, París. Allí los locales ganaron 2-0 y Michel Platini se consagró con Francia.
La segunda edición de la Finalissima pero bajo el nombre de Copa Artemio Franchi fue en 1993 en la ciudad de Mar del Plata. Allí Argentina, campeón de la Copa América 1991, y Dinamarca, ganador de la Eurocopa 1992. Allí luego de igualar 1-1 en los 90 minutos de juego, los capitaneados por Diego Armando Maradona se consagraron campeones por penales.
La última edición fue en 2022 y enfrentó a los campeones de América de 2021, Argentina, y los ganadores de la Eurocopa 2021, Italia. Los sudamericanos ganaron con un contundente 3-0 y Lionel Messi se convirtió en la 3º figura mundial en alzarla.
Ahora parece que Argentina y España, campeones vigentes de sus continentes, se enfrentarán el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. Solo resta la confirmación de FIFA.
