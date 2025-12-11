Dibu Martínez explicó por qué la Finalissima es clave para el Mundial 2026

Además, para el Dibu Martínez la Finalissima puede ser una gran última escala rumbo a la Copa del Mundo. Con el antecedente de la Finalissima ante Italia en 2022, que la Selección Argentina ganó por un contundente 3-0, el guardameta considera que una hipotética nueva final tiene potencial.

Conmebol lo hizo oficial la fecha de la Finalissima entre Argentina y España Argentina defenderá el título de la Finalissima Foto NA: COPA AMERICA

"También es un título. A nosotros, ganarle a Italia nos dio un envión para Qatar bastante importante, así que queremos hacerlo igual", aseguró el marplatense sobre aquel cotejo previo a Qatar 2022.

También le resulta atractivo enfrentar a un rival de la envergadura de la Roja, que es hoy el segundo mejor combinado nacional del mundo después de Argentina.

image España, campeón de la Eurocopa 2024 FOTO NA: RED X

"España es uno de los rivales a veces en el Mundial. Tiene una de las mejores selecciones del mundo y podría servir como un test para todos nosotros, a solamente dos meses de la Copa del Mundo", dijo.

Por ahora, la fecha de la Finalissima no está decidida. A pesar de que las versiones indicaban con seguridad que se jugará a fines de marzo en Qatar, eso es algo que no definirá ni FIFA, ni UEFA ni CONMEBOL; se pondrán de acuerdo ambos países, y si acuerdan posponerlo, se pospondrá.

