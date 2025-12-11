Dibu Martínez se refirió al potencial que tiene la Finalissima rumbo al Mundial 2026. El arquero de la Selección Argentina fue consultado por el famoso y postergado choque ante España, que por ahora tiene una fecha tentativa en marzo del año que viene.
Dibu Martínez explicó por qué la Finalissima es clave para el Mundial 2026
Dibu Martínez confía en el partido de la Finalissima vs. España como un envión fundamental para el Mundial 2026.
La Finalissima es, por ahora, un anhelo en el horizonte. Un anhelo que se aleja a cada paso. La Selección Argentina y la selección de España esperan por que el partido que define al campeón intercontinental, un duelo con poca fuerza para establecerse en el calendario dado el intenso caudal de compromisos que tiene la temporada.
Dibu Martínez: "Podría servir como un test para todos nosotros"
Tan postergada fue la Finalissima, que ahora la fecha tentativa genera muchísimas dudas a los propios protagonistas. Su posible lugar en marzo de 2026 lo ubica como un apuntamiento demasiado cercano al Mundial 2026, provocando suspicacias: ¿Arriesgar a los futbolistas que probablemente jugarán la Copa del Mundo a la exigencia física que implica un duelo por el título? ¿Exponerse al análisis de primera mano de un rival que después puede ser rival mundialista?
Esta última pregunta tiene además una sospecha concreta dado que la Selección Argentina y España podrían enfrentarse en 16avos de final, en caso de que uno salga primero de su grupo y el otro segundo. Dibu Martínez lo entiende, pero no lo comparte.
"Entiendo la parte de decir que estamos cerca del Mundial, los entrenadores no quieren jugarla porque los rivales te analizan. Pero a nosotros nos gusta jugar, competir, ganar títulos, así que ojalá se dé", dijo el arquero del Aston Villa en diálogo con DSports.
Además, para el Dibu Martínez la Finalissima puede ser una gran última escala rumbo a la Copa del Mundo. Con el antecedente de la Finalissima ante Italia en 2022, que la Selección Argentina ganó por un contundente 3-0, el guardameta considera que una hipotética nueva final tiene potencial.
"También es un título. A nosotros, ganarle a Italia nos dio un envión para Qatar bastante importante, así que queremos hacerlo igual", aseguró el marplatense sobre aquel cotejo previo a Qatar 2022.
También le resulta atractivo enfrentar a un rival de la envergadura de la Roja, que es hoy el segundo mejor combinado nacional del mundo después de Argentina.
"España es uno de los rivales a veces en el Mundial. Tiene una de las mejores selecciones del mundo y podría servir como un test para todos nosotros, a solamente dos meses de la Copa del Mundo", dijo.
Por ahora, la fecha de la Finalissima no está decidida. A pesar de que las versiones indicaban con seguridad que se jugará a fines de marzo en Qatar, eso es algo que no definirá ni FIFA, ni UEFA ni CONMEBOL; se pondrán de acuerdo ambos países, y si acuerdan posponerlo, se pospondrá.