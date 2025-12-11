urgente24
Javier Milei se concentra en las reformas sin perder de vista al INDEC

El Presidente ya puso la firma en el proyecto de reforma laboral y espera los números de la inflación. 

La inflación, el punto sensible de Javier Milei. La cifra que dará el INDEC operará como un termómetro del humor social en pleno cierre del año legislativo.

11 de diciembre de 2025 - 08:46

En el derrotero del Gobierno, hoy será un día clave porque se dará a conocer el Índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre; que se espera que refleje las idas y vueltas con el dólar y el humor social. Terminar con la inflación es uno de los objetivos de Javier Milei.

Sin embargo, los números rojos en la antesala no acompañan. El dato de inflación aparece como un punto sensible de la semana. Si bien el Gobierno busca concentrarse en las reformas, la cifra que el INDEC informará operará como un termómetro del humor social en pleno cierre del año legislativo. El dato, además, será leído en simultáneo con la presentación de los proyectos en extraordinarias y las discusiones por el Presupuesto.

La Casa Rosada apuesta a que el número ayude a consolidar su mensaje de desaceleración en vísperas del debate parlamentario. No obstante, según estimaciones privadas, por el incremento de alimentos y tarifas, la inflación de este mes seguirá por encima del 2%.

La antesala es preocupante: Este miércoles se conoció el primer dato oficial local que precede al índice de inflación nacional. Se trata de la estadística de la evolución de precios de la ciudad de Buenos Aires que se publicó un día antes del que dará a conocer este jueves el INDEC.

A partir de los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), el Índice de Precios al Consumidor porteño fue de 2,4% y se aceleró con respecto al mes anterior, cuando había sido de 2,2%.

De esta forma, en los once meses que lleva medido del año, el costo de vida en la ciudad se incrementó 28,3%, mientras que en términos interanuales se ubicó en 32,6%.

Se aproxima un diciembre caliente y un verano aún más pesado.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

Fiestas gasoleras: Los números que no acompañan

Llega diciembre, se suman despedidas de año, celebraciones para cerrar una etapa y abrir un nuevo ciclo, y con eso llegan las Fiestas. Los festejos de Navidad y Año Nuevo ya están a la vuelta de la esquina y lejos de traer paz, comienza un periplo por encontrar productos de la canasta navideña que, por supuesto, aumentaron de precio.

La consultora Focus Market realizó una encuesta de magnitud nacional en la que compara los precios de la canasta navideña de este año con el 2024. Los precios aumentaron en promedio 27%, menos que la inflación estimada, que en el acumulado 2025 ya fue del 24,8% hasta octubre.

A raíz de ello, en Rosario ofrecen la canasta más económica que cuenta con una botella de sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada a tan sólo $5.990.

Precios que presionan al IPC

Los precios de las principales hortalizas y frutas del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) reflejaron subas en noviembre y proyectan un impacto alcista sobre el índice de precios al consumidor (IPC) del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) y de Frutas.

Los datos se desprenden del informe “Evolución de precios de hortalizas y frutas en el Mercado Central de Buenos Aires y en grandes cadenas de supermercados”. Según el trabajo del Centro CEPA, en noviembre el promedio ponderado de las 6 hortalizas más vendidas en el MCBA registró un aumento de 3,7% respecto de octubre.

La tendencia del índice implicaría un incremento proyectado de 3,9% en el segmento VTL del IPC, lo que a su vez generaría una suba de 0,1 punto porcentual en el índice de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyo ponderador específico es de 2,2% dentro del IPC.

El próximo trimestre será peor

La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) presentó un informe que confirma el deterioro sostenido del empleo, la producción y la inversión en el sector manufacturero y afines. Basado en respuestas del 75% de los 36 sindicatos que integran la organización, refleja así un escenario crítico que afecta tanto a trabajadores como a empresas.

El documento de la central, que alertó por el "industricidio" en su último congreso nacional celebrado el 3 de diciembre pasado, muestran que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el país perdió 138.573 empleos asalariados registrados en el sector privado, de los cuales 42.406 corresponden a la industria manufacturera, según datos de SIPA incluidos en el documento.

Pero la situación se torna aún más grave si se consideran la minería y la construcción, donde la caída total asciende a 111.747 puestos de trabajo.

¿Hacia dónde va la economía?

La administración de Javier Milei anunció en diciembre una reforma laboral integral: recortes en aportes patronales, indemnizaciones y limitaciones al derecho de huelga, lo que genera fuerte rechazo sindical.

Al mismo tiempo, la reapertura al financiamiento internacional podría permitir afrontar vencimientos de deuda sin consumir reservas —aunque persisten dudas sobre la capacidad de sostener reservas netas positivas.

El desafío a futuro será consolidar un modelo serio de crecimiento: fortalecer la industria, recuperar empleo, mejorar ingresos reales, y reconstruir un Estado funcional sin volver al gasto excesivo.

Reforma Laboral: El documento completo que ingresó al Senado

El proyecto de Reforma Laboral ingresó este jueves (11/12) al Senado de la Nación para su tratamiento. La iniciativa consta de 197 artículos y está acompañada de un mensaje a modo de fundamentación y resumen de la norma firmada por el jefe de ministros Manuel Adorni y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

INLEG-2025-136819284-APN-PTE (1)

Sindicatos en contra del proyecto impulsado por Milei: Recuerdo de los 90' y "fracaso"

El secretario General de Luz y Fuerza Rosario, Alberto Botto, fue crítico con el proyecto sosteniendo que la propuesta "no sorprende" y responde a un modelo ya intentado en los años 90: "Es un refrito de cosas que ya se probaron y fracasaron. La Ley 24.013 terminó siendo la ley de desempleo. No creemos que esto vaya a generar empleo".

El dirigente sindical también cuestionó especialmente la extensión de la jornada a 12 horas y la lógica del proyecto: "Si queremos crear empleo, hay que analizar lo que se está discutiendo en Europa: reducir la jornada manteniendo el salario. Eso sí distribuye y genera consumo".

Sobre ese marco, Botto recordó que desde la asunción del actual gobierno se produjeron cierres masivos de empresas y pérdida de puestos de trabajo: "Se cerraron unas 18 mil pymes y se perdieron más de 200 mil empleos a nivel nacional. Eso no se revierte con una reforma laboral; son las condiciones económicas las que generan empleo", argumentó.

Inflación: A la espera de noviembre, se habla de un fin de año por encima del 2%

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial sobre la inflación de noviembre, que analistas estiman que habría vuelto a superar el 2% por tercer mes seguido. Si bien aún no se conoce la cifra, ya se habla de lo que sería el cierre del año.

Agencia Noticias Argentinas: "(...) El economista Orlando Ferreres afirmó que en la primera semana de diciembre la inflación se aceleró a 1,7% y amenaza con terminar marcando una nueva aceleración.

Con estas proyecciones, Ferreres estimó en declaraciones periodísticas que 2025 terminará con un alza del costo de vida del orden de 30%.

La dinámica que expuso el economista ya fue observada por otras consultoras, según verificó NA. Por ejemplo, LCG midió un alza de precios de los alimentos de 0,7% entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre.

Por su parte, EcoGo observó un alza de los alimentos de 0,4% en la primera semana del mes, lo que representa una desaceleración de 0,5 puntos respecto de la semana previa.

El informe preliminar señaló que "para diciembre, la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual" (...)".

Viral en U24: Alerta dólar

Cada vez más bancos y comercios están rechazando billetes dañados o muy antiguos.

Roturas, manchas, quemaduras, cinta adhesiva o los famosos “cara chica” pueden hacer que valgan menos… o directamente nada.

El BCRA propone canjearlos depositándolos en el banco, pero no todas las entidades lo aceptan.

Revisá tus billetes antes de operar: podrías perder plata sin darte cuenta.

Es oficial: Las reformas al Congreso

El proyecto de reforma laboral del Gobierno, que ya fue firmado por Javier Milei, incorpora "incentivos concretos para la formalización del empleo", "nuevas reglas para la economía de plataformas", "esquemas más eficientes de contribuciones patronales" y "mecanismos que reducen la litigiosidad".

El comunicado oficial:

image

VIDEO: Javier Milei puso la firma "para que Argentina sea grande nuevamente"

Ya cerrando el año, el Gobierno se acuerda del campo

Sobre el cierre del año, Luis Caputo recordó al campo y aceleró con medidas que eran reclamadas por el sector. Luego de una baja parcial de las retenciones, el ministro de Economía extendió la emergencia agropecuaria para los productores que sufrieron inundaciones en la Provincia de Buenos Aires.

La medida, anunciada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, comprende una prórroga del estado de emergencia debido a que todavía hay presencia de agua en una superficie importante del territorio agrícola bonaerense. Con ello, los productores afectados podrán acceder a la percepción de varios beneficios fiscales y líneas de apoyo financiero para no tener que abandonar la actividad.

Ranking de la UBA: CABA, la mejor ciudad de Argentina para vivir

Si bien muchos argentinos creen que vivir cerca del mas es una de las mejores formas de atravesar la vida, lo cierto es que un estudio reveló que las mejores ciudades para habitar en Argentina no están cerca de la costa, sino todo lo contrario. En ese sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a posicionarse como la mejor ciudad para vivir nuestro país.

Esta conclusión fue sacada tras el segundo sondeo del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esta nueva evaluación, CABA tuvo 3,65 puntos sobre 5, liderando el ranking nacional y manteniendo los valores alcanzados en la medición anterior. Y a este ranking, le siguen la Ciudad de Mendoza (3,34), Córdoba (3,25), San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16).

El informe fue elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que durante 2025 analizó el desarrollo estratégico de los 10 conglomerados urbanos más importantes del país y resaltó que, en los últimos lugares, aparecen San Juan y Santa Fe (ambas con 2,98), Salta (2,85), Mar del Plata (2,74) y finalmente Resistencia, con 2,54 puntos.

La Navidad oculta las 'roscas' pero el mapa legislativo se complica

Escribe Sebastián Dumont para Urgente24: "(...) Las treguas en La Libertad Avanza ( LLA) y en el peronismo (PJ) parecen estar alineadas con la Navidad que llega pero nada de esto es tan real como para pensar que no habrá rebotes en las primeras semanas de 2026.

Mientras tanto, se debate el rumbo del modelo económico que tensiona a los trabajadores que viven en los grandes centros urbanos pero que no impactan de lleno en la imagen del presidente Javier Milei, quien acaba de cumplir 2 años al frente del Poder Ejecutivo.

La asunción de los senadores bonaerenses completó la zaga de juras legislativas producto de las elecciones del 07/09.

Las dificultades para ponerse de acuerdo en la manera que se repartían las vicepresidencias en la Cámara Alta provincial, mostró que las heridas entre Axel Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador son aún un hueso duro de roer.

La Legislatura es ese ámbito donde quedan explícitas todas las maniobras de las que pocos pueden escapar. La asunción de los senadores también sirvió para mostrar la imagen de la pax libertaria bonaerense.

La tregua a la que llegaron Las Fuerzas del Cielo y el sector de Sebastián Pareja es una derivación de la que oficia entre Karina Milei y Santiago Caputo, expuesta en el cambio de mando de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).

La capacidad de mezclarse que tienen los integrantes de 'la rosca' bonaerense es inherente no sólo a los legisladores. Por estas horas, se ha popularizado la cumbre que se llevó adelante el viernes pasado en la Quinta Vacarezza, que pertenece al gremio de los trabajadores del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, ligados a Claudio Tapia, 'el Chiqui' (...)".

Era Milei: Se revirtió una tendencia histórica

Hace poco 125 argentinos fueron retenidos en Guaraciaba cuando viajaban al estado de Santa Catarina para hacer la cosecha de la cebolla y tabaco, dejando expuesta una tendencia que, por ejemplo, en San Antonio, Misiones ya es masiva: desde allí, cruzan 2000 argentinos por día a Brasil y Paraguay en búsqueda de un puesto laboral.

Son campesinos y obreros de la construcción de nuestro país que cruzan la frontera hacia estos países limítrofes para poder subsistir a raíz de la poco o nula demanda de empleo local.

En los rubros donde más ofrecen su fuerza de trabajo los argentinos es como tareferos en Brasil o en la construcción en Paraguay, ya que aquí la obra pública está paralizada.

La razón por las que deciden trasladarse en familia (no viajan de manera individual) es que no logran mantener a sus familias y el subsidio que reciben en inter cosechas no les alcanza. Antes iban a otras provincias, pero ahora lo hacen al extranjero.

Inflación en alza y ¿salarios congelados?

Las empresas ya definieron el incremento salarial que darán durante el 2026, el cual se ubica en sintonía con la inflación esperada para ese mismo período. Los datos surgen de la sexta edición del relevamiento que realiza Mercer, Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA).

518 empresas de distintos sectores fueron consultadas entre el 17 y el 25 de noviembre, de las cuales 66% son subsidiarias y el 34% restante casas matrices.

De las compañías encuestadas, un 24% emplea a menos de 100 personas mientras un 20% a más de 5.000 empleados. El informe cuenta con empresas de distintos tamaños. Consumo Masivo, High Tech, Ciencias de la Vida, Energía y Servicios encabezan el rango de sectores más representados con 15%, 13%, 10%, 10% y 9%, respectivamente.

Según el TISA, las compañías relevadas planean otorgar un incremento del 20% en el año entrante. Ese número iría en sintonía con la inflación esperada para el 2026, que se ubica en 19,6% según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y del 23,9% según la consultora LatinFocus.

Las proyecciones para el año entrante prevén mayor estabilización e incrementos salariales situados en línea con la inflación esperada.

Sin señales de recuperación para la industria nacional

La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) presentó un nuevo relevamiento que confirma el deterioro sostenido del empleo, la producción y la inversión en el sector manufacturero y afines. El informe, basado en respuestas del 75% de los 36 sindicatos que integran la organización, refleja un escenario crítico que afecta tanto a trabajadores como a empresas.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el país perdió 138.573 empleos asalariados registrados en el sector privado, de los cuales 42.406 corresponden a la industria manufacturera, según datos de SIPA incluidos en el documento. La situación se agrava si se consideran minería y construcción, donde la caída total asciende a 111.747 puestos de trabajo. Además, en el mismo periodo cerraron 1.974 industrias manufactureras y 1.790 empresas de la construcción, una señal del profundo retroceso productivo.

La CGT prepara batalla legislativa por reforma laboral

El presidente Javier Milei llegó al país este jueves (11/12) y firmó el proyecto de Reforma Laboral que enviará al Congreso. Mientras espera el texto final, la CGT reunirá a su Consejo Directivo y ayer hubo una cumbre con senadores donde estiman que están a 6 votos de rechazar la norma. Descartan movilizaciones callejeras.

Mientras espera a que se conozca el texto definitivo de la reforma, este miércoles (10/12) referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y senadores peronistas-kirchneristas se reunieron para afinar la estrategia contra la reforma que comenzará a debatirse en la cámara alta.

Diciembre caliente

La conflictividad se disparó en todo el país con cierres intempestivos de fábricas, paralizaciones, despidos y suspensiones. En casi todos los casos los actores involucrados apuntan contra las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, así como la caída abrupta del consumo y el impacto de la apertura de importaciones en la producción nacional.

La primera semana del último mes del año está que arde. Repasemos los principales conflictos.

Crisis en la industria textil:

* Hazan Silvia (Lanús); la textil cerró y despidió a sus 50 trabajadores argumentando que no pueden competir con la importación china.

Industria metalúrgica:

* Electropart; la firma, dedicada a la fabricación de repuestos eléctricos, anunció el despido de ocho trabajadores sin el pago de las indemnizaciones correspondientes. Los empresarios afirman que atraviesan un estado crítico y enmarcaron las desvinculaciones en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Efecto dominó por cierre de Whirpool: La logística Translog despidió a 17 de sus 20 empleados y reubicó a los 3 restantes en otra filial de la empresa. Había iniciado sus actividades en Pilar en octubre de 2022, coincidiendo con la apertura de la planta de Whirlpool en la localidad de Fátima. Su centro de distribución, de 15.000 metros cuadrados, se instaló específicamente para gestionar los productos de la multinacional, incluyendo lavarropas y otros electrodomésticos de línea blanca.

Javier Milei firmó el proyecto de Reforma Laboral

Mientras se ultiman detalles en reuniones con gobernadores en busca de sellar el apoyo opositor, y en medio de la tensión con los gremios por el rechazo de algunos puntos polémicos que serían dejados de lado, el presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de ley de reforma laboral para enviarlo "inmediatamente" al Congreso y que comience su tratamiento en el Senado.

Tras su arribo del viaje relámpago a Noruega, donde participó de la entrega del Premio Nobel de la Paz pero no pudo coincidir con la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien llegó tarde al país europeo en medio de un operativo secreto, el mandatario inició así el recorrido legislativo de la iniciativa que prevé la "modernización" del mercado de trabajo.

"El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral", precisó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde su cuenta de X.

Noviembre: ¿inflación esperada?

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre del BCRA mostró un quiebre en la tendencia, en donde, las consultoras corrigieron al alza la inflación esperada a corto plazo y simultáneamente proyectaron una caída más rápida en la tasa de interés. La brecha entre nominales y precios vuelve a tensionar el tablero financiero.

Y es que, por primera vez en varios meses, las consultoras elevaron sus cálculos para el IPC de noviembre hasta 2,3%, lo que implica 0,4 puntos por encima del relevamiento previo. El Top 10 de pronosticadores también corrigió sus estimaciones y ubicó la cifra en 2,3%, es decir, 0,3 puntos más que un mes atrás.

El giro se visualiza claramente en los gráficos del informe. En el Gráfico 1.2 del documento se observa cómo la previsión para noviembre se despegó del sendero descendente que venía marcando el consenso hasta octubre.

image

Todos miran el INDEC

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial sobre la inflación de noviembre, que analistas estiman que habría vuelto a superar el 2% por tercer mes seguido.

Analistas privados proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá encima de ese umbral luego de haber retornado en septiembre (2,1%) y superarlo en octubre (2,3%). El indicador viene de retomar la senda levemente ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%), respecto de abril (2,8%) y marzo (3,7%).

A las 16 el INDEC difundirá la cifra con una antesala complicada luego de que en la Ciudad de Buenos Aires la inflación del undécimo mes del año se acelerara al 2,4% y acumulara en lo que va de 2025 un 28,3%. La medición porteña también reveló que el índice de precios se redujo un punto a 32,6% interanual.

