Javier Milei se concentra en las reformas sin perder de vista al INDEC

En el derrotero del Gobierno, hoy será un día clave porque se dará a conocer el Índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre; que se espera que refleje las idas y vueltas con el dólar y el humor social. Terminar con la inflación es uno de los objetivos de Javier Milei.
Fiestas gasoleras: Los números que no acompañan
Llega diciembre, se suman despedidas de año, celebraciones para cerrar una etapa y abrir un nuevo ciclo, y con eso llegan las Fiestas. Los festejos de Navidad y Año Nuevo ya están a la vuelta de la esquina y lejos de traer paz, comienza un periplo por encontrar productos de la canasta navideña que, por supuesto, aumentaron de precio.
La consultora Focus Market realizó una encuesta de magnitud nacional en la que compara los precios de la canasta navideña de este año con el 2024. Los precios aumentaron en promedio 27%, menos que la inflación estimada, que en el acumulado 2025 ya fue del 24,8% hasta octubre.
A raíz de ello, en Rosario ofrecen la canasta más económica que cuenta con una botella de sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada a tan sólo $5.990.
