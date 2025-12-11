Javier Milei se concentra en las reformas sin perder de vista al INDEC

Live Blog Post

La Navidad oculta las 'roscas' pero el mapa legislativo se complica

Escribe Sebastián Dumont para Urgente24: "(...) Las treguas en La Libertad Avanza ( LLA) y en el peronismo (PJ) parecen estar alineadas con la Navidad que llega pero nada de esto es tan real como para pensar que no habrá rebotes en las primeras semanas de 2026.

Mientras tanto, se debate el rumbo del modelo económico que tensiona a los trabajadores que viven en los grandes centros urbanos pero que no impactan de lleno en la imagen del presidente Javier Milei, quien acaba de cumplir 2 años al frente del Poder Ejecutivo.

La asunción de los senadores bonaerenses completó la zaga de juras legislativas producto de las elecciones del 07/09.

Las dificultades para ponerse de acuerdo en la manera que se repartían las vicepresidencias en la Cámara Alta provincial, mostró que las heridas entre Axel Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador son aún un hueso duro de roer.

La Legislatura es ese ámbito donde quedan explícitas todas las maniobras de las que pocos pueden escapar. La asunción de los senadores también sirvió para mostrar la imagen de la pax libertaria bonaerense.

La tregua a la que llegaron Las Fuerzas del Cielo y el sector de Sebastián Pareja es una derivación de la que oficia entre Karina Milei y Santiago Caputo, expuesta en el cambio de mando de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).

La capacidad de mezclarse que tienen los integrantes de 'la rosca' bonaerense es inherente no sólo a los legisladores. Por estas horas, se ha popularizado la cumbre que se llevó adelante el viernes pasado en la Quinta Vacarezza, que pertenece al gremio de los trabajadores del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, ligados a Claudio Tapia, 'el Chiqui' (...)".

