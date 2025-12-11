urgente24
Luis Caputo agropecuario: Tras retenciones, estira la emergencia para el campo en PBA

El ministro de Economía Luis Caputo extendió la emergencia agropecuaria para los productores inundados en PBA. Más atención al campo.

11 de diciembre de 2025 - 09:33
Luis Caputo y una emergencia extendida para el agro de PBA.&nbsp;

La medida, anunciada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, comprende una prórroga del estado de emergencia debido a que todavía hay presencia de agua en una superficie importante del territorio agrícola bonaerense. Con ello, los productores afectados podrán acceder a la percepción de varios beneficios fiscales y líneas de apoyo financiero para no tener que abandonar la actividad.

La recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre el fenómeno climático y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte de la provincia, anticipó Agricultura en un comunicado. La recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre el fenómeno climático y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte de la provincia, anticipó Agricultura en un comunicado.

El área abarcada por la emergencia extendida por Economía comprende las circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del partido de Veinticinco de Mayo; y para las circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del partido de Saladillo, durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Las inundaciones golpearon a los campos de PBA durante el a&ntilde;o.&nbsp;

Emergencia expandida por Luis Caputo

Además, estarán alcanzadas por el mismo periodo las circunscripciones V, VI y VII del partido de Bragado; para las circunscripciones IV, V y VI del partido de Veinticinco de Mayo; para las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XV del partido de Lincoln; las circunscripciones I y II del partido de Saladillo; las circunscripciones I, II, III, IV, V, VI y VII del partido de General Belgrano; las circunscripciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del partido de Azul; las circunscripciones II, III, IV, V, VI y VII del partido de Pilar; y la circunscripción VI del partido de Bolívar, del territorio bonaerense.

La reunión de la CNEyDA contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y representantes de la provincia, explicaron desde el Gobierno. La reunión de la CNEyDA contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y representantes de la provincia, explicaron desde el Gobierno.

Cabe destacar que la emergencia agropecuaria para estas zonas fue una medida inicialmente solicitada por el Gobierno provincial. En ese sentido, la demora en la coordinación entre ambos niveles del Estado provocó pérdida de días valiosos para la recuperación de campos y caminos rurales afectados por el agua desde mediados de año.

Los productores tendr&aacute;n asistencia fiscal y financiera.&nbsp;

Retenciones a la baja

La continuidad de la emergencia agropecuaria que Caputo firmó llega horas después de un gesto del Gobierno con el sector mediante la baja parcial de las retenciones. Con una quita de entre el 1% y el 2% en determinados cultivos, la Casa Rosada buscó un gesto para los productores que venían reclamando acciones concretas más allá de las ventanas eventuales que se abrieron para la acumulación de reservas.

En ese sentido, Caputo mantiene al campo en el radar de la producción de dólares dentro de su apuesta por fomentar el sector primario por encima de la industria. Junto con el sector energético, el agro sería uno de los elementos centrales para la acumulación de reservas genuinas que prevé el Gobierno.

