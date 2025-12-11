Luis Caputo agropecuario: Tras retenciones, estira la emergencia para el campo en PBA

La reunión de la CNEyDA contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y representantes de la provincia, explicaron desde el Gobierno. La reunión de la CNEyDA contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO, FONAF) y representantes de la provincia, explicaron desde el Gobierno.

Cabe destacar que la emergencia agropecuaria para estas zonas fue una medida inicialmente solicitada por el Gobierno provincial. En ese sentido, la demora en la coordinación entre ambos niveles del Estado provocó pérdida de días valiosos para la recuperación de campos y caminos rurales afectados por el agua desde mediados de año.

Inundación campo P Los productores tendrán asistencia fiscal y financiera.

Retenciones a la baja

La continuidad de la emergencia agropecuaria que Caputo firmó llega horas después de un gesto del Gobierno con el sector mediante la baja parcial de las retenciones. Con una quita de entre el 1% y el 2% en determinados cultivos, la Casa Rosada buscó un gesto para los productores que venían reclamando acciones concretas más allá de las ventanas eventuales que se abrieron para la acumulación de reservas.

En ese sentido, Caputo mantiene al campo en el radar de la producción de dólares dentro de su apuesta por fomentar el sector primario por encima de la industria. Junto con el sector energético, el agro sería uno de los elementos centrales para la acumulación de reservas genuinas que prevé el Gobierno.

Más noticias en Urgente24:

Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo

Acindar prevé otro año complejo y se arma un esquema de contención laboral

USA incautó barco petrolero frente a las costas de Venezuela

La miniserie de 8 episodios más vista de todas que mirás de un saque