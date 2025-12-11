AFA sacude a Racing Club y deja expuesto a su presidente Diego Milito

Sin embargo, el periodista Flavio Azzaro reveló en su programa No Podemos Perder que en Racing no querían que Ramírez fuese el designado, especialmente por sus antecedentes en partidos ante Independiente y Boca Juniors.

En marzo de este año, el árbitro sancionó 18 faltas a favor del Rojo y solo 2 para la Academia.

Y en agosto, cuando dirigió el Boca–Racing por el Clausura, el registro fue similar: 19 infracciones a favor del Xeneize y apenas 6 para los dirigidos por Costas.

En aquella ocasión en la Bombonera, Costas declaró: "Cobraban todas. Foul, foul, foul… Vieron que no fue falta la del gol. No es que lloramos, ya nos pasó… ¿Cuántas faltas cobró? 19 contra 6. Es el mismo árbitro que cobró 18 contra 2 en el clásico contra Independiente".

image

Aunque Ramírez sea el más valorado por el arbitraje argentino, da la sensación de que desde AFA están poniendo a prueba a Diego Milito y su gestión en Racing.

Racing vs Estudiantes

Resulta llamativo poner el foco en la designación arbitral cuando del otro lado aparece Estudiantes de La Plata, un club ubicado en la vereda opuesta a la actual conducción del fútbol argentino.

Aun así, conviene destacar que, en lo que va de los playoffs, el único partido con polémicas de peso fue Central Córdoba vs San Lorenzo en octavos de final.

Es decir, ni Racing ni Estudiantes han recibido fallos arbitrales determinantes, ni a favor ni en contra, en lo que va de estos duelos de eliminación directa.

El encuentro entre ambos clubes se disputará el sábado 13 de diciembre, desde las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Embed

Racing llega con siete partidos consecutivos sin perder, mientras que Estudiantes ganó sus tres compromisos de playoffs por 1-0, demostrando solidez y experiencia en este tipo de instancias.

+ EN GOLAZO 24

Gustavo Yarroch causó sorpresa en River por lo que reveló sobre Marcelo Gallardo

Walter Nelson y Alejandro Fabbri vuelven a relatar juntos pero ahora por YouTube

Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y será en un escritorio