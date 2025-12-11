Racing Club disputará la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata el próximo sábado 13 de diciembre desde las 21 horas. La AFA tomó una decisión contundente que deja en una posición incómoda al presidente de la Academia, Diego Milito.
¿QUÉ PASÓ?
AFA sacude a Racing Club y deja expuesto a su presidente Diego Milito
Algunos en Racing Club sufren una decisión tomada por AFA. Diego Milito quedó expuesto ante esta situación.
El exjugador del Inter de Milán está por completar su primer año de gestión en el club de Avellaneda, y algunas decisiones empiezan a generar miradas de reojo dentro y fuera de la institución. Incluso en Gustavo Costas…
AFA dejó expuesto a Diego Milito
Gustavo Costas consiguió que Racing Club se recompusiera tras la dura eliminación en la Copa Libertadores ante Flamengo.
El equipo llegó a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y había mucha expectativa respecto a quién sería designado como árbitro para el encuentro decisivo.
El elegido fue Nicolás Ramírez, considerado por la Dirección Nacional de Arbitraje como el mejor del país.
Sin embargo, el periodista Flavio Azzaro reveló en su programa No Podemos Perder que en Racing no querían que Ramírez fuese el designado, especialmente por sus antecedentes en partidos ante Independiente y Boca Juniors.
En marzo de este año, el árbitro sancionó 18 faltas a favor del Rojo y solo 2 para la Academia.
Y en agosto, cuando dirigió el Boca–Racing por el Clausura, el registro fue similar: 19 infracciones a favor del Xeneize y apenas 6 para los dirigidos por Costas.
En aquella ocasión en la Bombonera, Costas declaró: "Cobraban todas. Foul, foul, foul… Vieron que no fue falta la del gol. No es que lloramos, ya nos pasó… ¿Cuántas faltas cobró? 19 contra 6. Es el mismo árbitro que cobró 18 contra 2 en el clásico contra Independiente".
Aunque Ramírez sea el más valorado por el arbitraje argentino, da la sensación de que desde AFA están poniendo a prueba a Diego Milito y su gestión en Racing.
Racing vs Estudiantes
Resulta llamativo poner el foco en la designación arbitral cuando del otro lado aparece Estudiantes de La Plata, un club ubicado en la vereda opuesta a la actual conducción del fútbol argentino.
Aun así, conviene destacar que, en lo que va de los playoffs, el único partido con polémicas de peso fue Central Córdoba vs San Lorenzo en octavos de final.
Es decir, ni Racing ni Estudiantes han recibido fallos arbitrales determinantes, ni a favor ni en contra, en lo que va de estos duelos de eliminación directa.
El encuentro entre ambos clubes se disputará el sábado 13 de diciembre, desde las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Racing llega con siete partidos consecutivos sin perder, mientras que Estudiantes ganó sus tres compromisos de playoffs por 1-0, demostrando solidez y experiencia en este tipo de instancias.
