Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico: ¿quién salió ganando, Boca o River?

Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico

Se confirmó que el árbitro para el próximo domingo en el Superclásico entre Boca y River será Nicolás Ramirez. Así lo confirmó la AFA sobre el partido que está pautado para las 16:30hs.

Lo acompañará como asistente 1 Juan Pablo Belatti, el asistente 2 Pablo González y el cuarto árbitro estará a cargo de Pablo Giménez. En el VAR estará Hector Paletta y el AVAR será Sebastían Habib.

Lo sorprendente (o no tanto porque tiene mucha aceptación en AFA) es que Ramírez dirigirá su tercer Superclásico al hilo. Estuvo en La Bombonera en el Boca 0-1 River de 2024 y en el River 2-1 Boca de abril de 2025.

image Nicolás Ramírez.

Boca o River , ¿quién salió ganando por la designación de Nicolás Ramirez?

Boca tiene saldo a favor con Ramírez en la conducción: seis ganados, un empate y cinco derrotas.

River, lo propio: cinco triunfos, cuatro igualdades y misma cantidad de derrotas.

Desde lo estadístico, ninguno se puede quejar. Sin embargo, desde el Xeneize alegan que el juez designado por tercera vez consecutiva lo perjudicó en el último Superclásico en La Bombonera, por un gol anulado a Milton Giménez.

El cuadro de La Ribera, en el clásico disputado el 21 de septiembre de 2024, había llegado a la igualdad en el marcador en el último suspiro en una pelota parada. Sin embargo, Nicolás Ramírez, a instancias del VAR, no convalidó el tanto por una mano previa del ex Banfield.

No obstante, los hinchas de Boca Juniors manifiestan que hubo una infracción previa de Franco Armani sobre Giménez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VAR_Argentino/status/1837600975856746890&partner=&hide_thread=false Había mano de Milton Giménez en el gol anulado a Boca



Boca - River pic.twitter.com/xJsJ0wFFTd — VAR Argentino (@VAR_Argentino) September 21, 2024

Otra gran polémica de Ramírez dirigiendo a Boca es que no había expulsado a Milton Leyendeker por el recordado patadón sobre Exequiel Zeballos por Copa Argentina. La decisión del juez tuvo que ser revertida porque se lo comían los de afuera...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaTeVe/status/1678565616448421889&partner=&hide_thread=false Nicolás Ramírez:

El mismo que no vio el penalazo al Colo Barco, ni la roja para el jugador de Huracán que se paró en la tibia de Medina. Tiene como antecedente esta jugada, donde solo amonestó a Leyendeker cuando fracturó al Changuito Zeballos. pic.twitter.com/EAOh2jgeke — Boca TV (@BocaTeVe) July 11, 2023

No obstante, desde River Plate alegan que Ramírez favoreció alevosamente a la vereda de enfrente en el último Superclásico por las siguientes acciones:

No cobró una piña de Marcos Rojo sobre Facundo Colidio

No expulsó a Rojo por un escupitajo a a Colidio

No echó a Miguel Ángel Merentiel por un pisotón sobre Adam Bareiro

Embed Nicolás Ramírez será el árbitro del superclásico.



El anterior, en La Bombonera, también lo dirigió el:

-No cobró una piña de Rojo a Colidio

-No expulsó a Rojo (ni sacó la 2da amarilla) cuando escupió a Colidio

-No echó a Merentiel por un pisotón



Instamos a la GUARDIA ALTA. pic.twitter.com/8aZJ5ERDzm — Medio River (@MedioRiver) April 25, 2025

En fin. Hay argumentos de ambos lados. La dirigencia de River prefería a Falcón Pérez -dicen las malas lenguas- y en Boca no pareciera haber oposición a la designación del propio Ramírez...

