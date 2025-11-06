El Boca-River del próximo domingo tiene árbitro. AFA oficializó a Nicolás Ramírez como el designado para impartir justicia el próximo domingo 9 de noviembre en La Bombonera. Anoche (5/11) fue noticia en la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors por muñequear en favor del Bicho.
HABEMUS REFEREE
Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico: ¿quién salió ganando, Boca o River?
Nicolás Ramírez le ganó a Yael Falcón Pérez y Facundo Tello en la disputa por arbitrar el Superclásico. Será su tercer clásico al hilo. ¿Festeja Boca o River?
La definición del torneo más federal de todos entre la Lepra Mendocina y el conjunto de La Paternal fue subiendo la temperatura con el correr de los minutos y se fue convirtiendo en un hervidero por el cruce entre Alfredo Berti y el referee.
El entrenador leproso se cruzó con Hernán López Muñoz. El futbolista cayó al piso mientras Berti realizaba un gesto de sorpresa y molestia. "La concha de tu madre", le soltó, y cuando el volante se levantó, lo embistó con un empujoncito por detrás, que desató una mini-batalla campal.
Producto de ello, Berti se fue expulsado y lanzando tremendos exabruptos contra Ramírez.
Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico
Se confirmó que el árbitro para el próximo domingo en el Superclásico entre Boca y River será Nicolás Ramirez. Así lo confirmó la AFA sobre el partido que está pautado para las 16:30hs.
Lo acompañará como asistente 1 Juan Pablo Belatti, el asistente 2 Pablo González y el cuarto árbitro estará a cargo de Pablo Giménez. En el VAR estará Hector Paletta y el AVAR será Sebastían Habib.
Lo sorprendente (o no tanto porque tiene mucha aceptación en AFA) es que Ramírez dirigirá su tercer Superclásico al hilo. Estuvo en La Bombonera en el Boca 0-1 River de 2024 y en el River 2-1 Boca de abril de 2025.
Boca o River, ¿quién salió ganando por la designación de Nicolás Ramirez?
Boca tiene saldo a favor con Ramírez en la conducción: seis ganados, un empate y cinco derrotas.
River, lo propio: cinco triunfos, cuatro igualdades y misma cantidad de derrotas.
Desde lo estadístico, ninguno se puede quejar. Sin embargo, desde el Xeneize alegan que el juez designado por tercera vez consecutiva lo perjudicó en el último Superclásico en La Bombonera, por un gol anulado a Milton Giménez.
El cuadro de La Ribera, en el clásico disputado el 21 de septiembre de 2024, había llegado a la igualdad en el marcador en el último suspiro en una pelota parada. Sin embargo, Nicolás Ramírez, a instancias del VAR, no convalidó el tanto por una mano previa del ex Banfield.
No obstante, los hinchas de Boca Juniors manifiestan que hubo una infracción previa de Franco Armani sobre Giménez.
Otra gran polémica de Ramírez dirigiendo a Boca es que no había expulsado a Milton Leyendeker por el recordado patadón sobre Exequiel Zeballos por Copa Argentina. La decisión del juez tuvo que ser revertida porque se lo comían los de afuera...
No obstante, desde River Plate alegan que Ramírez favoreció alevosamente a la vereda de enfrente en el último Superclásico por las siguientes acciones:
- No cobró una piña de Marcos Rojo sobre Facundo Colidio
- No expulsó a Rojo por un escupitajo a a Colidio
- No echó a Miguel Ángel Merentiel por un pisotón sobre Adam Bareiro
En fin. Hay argumentos de ambos lados. La dirigencia de River prefería a Falcón Pérez -dicen las malas lenguas- y en Boca no pareciera haber oposición a la designación del propio Ramírez...
