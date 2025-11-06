Furia en Boca Juniors por una ¿chicana? de ESPN (modo River Plate)

Lo que sucedió, es que de fondo, estaba la Bombonera, estadio de Boca Juniors.

Rápidamente, algunos en redes entendieron esto como una chicana debido a que el Xeneize perdió la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense un 4 de noviembre y la canción entonada por Chano dice: "con vos es 4 de noviembre cada media hora".

En tiempos cercanos al Superclásico, las sensibilidades son mayores y cuentas del Millonario se burlaron de esto y algunos del club de la Ribera, lo repudiaron.

Mientras enfocaban La Bombonera sonó “La melodía de Dios” de Tan Biónica a dos años de la derrota ante Fluminense por la final de la Copa Libertadores. pic.twitter.com/Zw0MwG4zeZ — PaseClave (@paseclave__) November 5, 2025

El Boca vs River que se viene

Boca y River se enfrentarán el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 en la Bombonera en un encuentro que quizá sea el más importante desde Madrid 2018 (o en su defecto, la semifinal de Libertadores del año siguiente).

El Xeneize tiene la chance de terminar de pisotear a un Millonario que viene muy golpeado, mientras que el club de Núñez buscará que la Boca sea su resurgir.

Los de Marcelo Gallardo (que renovó hasta diciembre de 2026) necesitan un triunfo como el agua si es que quieren pensar en la Copa Libertadores 2026 y los de Claudio Úbeda saben que con una victoria se aseguran su puesto en fase de grupos (cosa que no pasa hace dos años).

En las próximas horas se confirmará quién será el juez del encuentro.

