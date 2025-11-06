Furia en Boca Juniors por una ¿chicana? de ESPN (modo River Plate)

Boca Juniors de Claudio Úbeda y River Plate de Marcelo Gallardo se enfrentarán el próximo domingo 9 de noviembre en un Superclásico que se podría catalogar como el más relevante desde Madrid 2018. Polémica por una supuesta chicana en un programa de ESPN al Xeneize.
El Xeneize está algo más tranquilo que el Millonario y en el club de la Ribera saben que el partido del domingo podría determinar que su histórico rival no juegue la Copa Libertadores en el 2026.
La ¿chicana? de ESPN a Boca
En las últimas horas se viralizó en redes sociales un extraño momento sucedido en el programa de Mariano Closs en ESPN.
ESPN F12 se estaba yendo a la pausa y estando en días de noviembre particulares, sonó una canción que llamó la atención en propios y extraños.
Tan Bionica sacó un nuevo disco el pasado 4 de noviembre y el programa de Closs se fue al corte con "La Melodía de Dios", lo cual a priori no parece nada extraño.
Lo que sucedió, es que de fondo, estaba la Bombonera, estadio de Boca Juniors.
Rápidamente, algunos en redes entendieron esto como una chicana debido a que el Xeneize perdió la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense un 4 de noviembre y la canción entonada por Chano dice: "con vos es 4 de noviembre cada media hora".
En tiempos cercanos al Superclásico, las sensibilidades son mayores y cuentas del Millonario se burlaron de esto y algunos del club de la Ribera, lo repudiaron.
El Boca vs River que se viene
Boca y River se enfrentarán el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 en la Bombonera en un encuentro que quizá sea el más importante desde Madrid 2018 (o en su defecto, la semifinal de Libertadores del año siguiente).
El Xeneize tiene la chance de terminar de pisotear a un Millonario que viene muy golpeado, mientras que el club de Núñez buscará que la Boca sea su resurgir.
Los de Marcelo Gallardo (que renovó hasta diciembre de 2026) necesitan un triunfo como el agua si es que quieren pensar en la Copa Libertadores 2026 y los de Claudio Úbeda saben que con una victoria se aseguran su puesto en fase de grupos (cosa que no pasa hace dos años).
En las próximas horas se confirmará quién será el juez del encuentro.
