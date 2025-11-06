El gremio del aceite se blinda contra la inflación: Aumento del 13% en tres meses y bono de verano

Esa diferencia se limó sobre el cierre del periodo de conciliación obligatoria y mediante una audiencia convocada por el Ministerio de Capital Humano. Al borde del conflicto, tanto las compañías como los trabajadores alcanzaron un punto de acuerdo con la inflación como criterio revisorio.

En ese sentido, y de cara al próximo año, el gremio aceitero comprometió al sector a una revisión salarial en abril para poner al día los salarios según la inflación proyectada.

En la negociación de este miércoles 5 de noviembre, que duró más de nueve horas, defendimos el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión, explicaron desde FTCIODyARA. En la negociación de este miércoles 5 de noviembre, que duró más de nueve horas, defendimos el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión, explicaron desde FTCIODyARA.

Salarios en blanco y fuertes, una minoría

La capacidad negociadora de los aceiteros se suma a la de otros gremios del complejo agroindustrial. El promedio calculado en ese rubro para junio superó los 4.000.000 en trabajadores que sumaron antigüedad y presentismo, entre otros conceptos.

Otros rubros fuertes del sector son los trabajadores del almidón, los cerveceros y los lácteos, quienes registraron salarios promedio superiores a los 4.000.000 de pesos a mediados de año.

Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil actual se mantiene en 322.000 pesos. Ese piso, manejado por el Gobierno nacional, es el que aplica en gran parte de los rubros y los trabajadores que están por fuera del sistema, representando un auténtico océano de casos.

Los rubros sin representación gremial (o con fuerza nula) se mantienen lejos de los salarios corporativos, que son tomados para la elaboración de índices que en muchos casos impactan en la actualización de ciertas variables y costos.

