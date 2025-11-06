Desde su exilio en Abu Dabi, el rey emérito de España, Juan Carlos, publicó su libro de memorias "Reconciliación", el cual salió a la venta este miércoles en Francia, antes de su versión en español, que se lanzará en diciembre. El monarca emérito, quien en 2014 tuvo que abdicar el trono en favor de su hijo Felipe en medio de acusaciones en su contra por malversación de fondos públicos y escándalos en su vida privada, lanza artillería pesada contra su heredero real y contra la reina Letizia, al mismo tiempo que recuerda cómo fue designado por el dictador Franco, por encima de su padre, y cómo jugó un papel clave en el retorno de la democracia.
DARDOS A FELIPE Y LETIZIA
Polémica con el libro del rey emérito Juan Carlos: "Mi hijo me dio la espalda"
Desde el exilio, el rey emérito de España, Juan Carlos, publica sus memorias en las que lanza munición pesada contra su hijo, el rey Felipe ("heredas un sistema que forjé yo"), y Letizia, a la que acusa de fracturar la unidad dentro de la Casa Real. Todas las frases polémicas de su libro.
Juan Carlos, de hecho, rememora cuando en noviembre de 1975 fue proclamado rey, por delante de su padre, gracias a la designación de Francisco Franco, un caudillo que gobernó bajo mano de hierro, cometiendo crímenes de lesa humanidad, y que confiaba en él para darle continuidad al régimen y estabilidad. Sin embargo, tras la muerte de Franco, rompió con el franquismo y apoyó la reforma política que permitió que España se convirtiera en una monarquía parlamentaria moderna.
"¿Tuve con él una relación filial? Nos separaban 46 años. Él no tenía hijos (varones). Quizás proyectó sobre mí un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí, incluso cierta ternura", revela el rey emérito, quien puso un pie en España por primera vez en 1948, cuando tenía 10 años, ya que su padre, Juan de Borbón, lo había enviado a estudiar y formarse en el país, bajo la vigilancia de Franco,
"Si pude ser rey, fue gracias a él", afirma en otra parte del libro citada por los medios, donde admite que "le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político".
El lado más personal, cuando Felipe le dio la espalda: “Soy el único español que no tiene pensión”
“Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera unas memorias”, reflexiona el rey emérito Juan Carlos, desde el exilio, en el prólogo de su libro de memorias. “¿Por qué voy a desobedecerlo? ¿Por qué he cambiado de opinión? Tengo la sensación de que están robándome mi propia historia”, justifica.
A través de 500 página, el rey emérito español Juan Carlos intenta limpiar su imagen luego de una serie de escándalos privados y financieros que lo forzaron abdicar en favor de su hijo, a huir como rata por tirante hacia el exilio en Abu Dabi y a desaparecer de la vida pública de la monarquía española como si fuera una paria.
En una parte de sus memorias, asegura, en modo jocoso, que lamenta ser "el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio".
En otra parte de “Reconciliación”, Juan Carlos habla de que su hijo Felipe: “Durante mucho tiempo presumí de tener al príncipe heredero mejor preparado de Europa (...). No quería que se marchitara esperando su momento” ‘Le dije: No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Solo hay un paso entre ambas”.
"Comprendía que, como Rey, Felipe adoptara una postura pública firme, pero sufrí que, como hijo, se mostrara insensible”, así se refiere Juan Carlos al distanciamiento que tomó el actual Monarca.
Habla pestes de la reina Letizia
El rey emérito Juan Carlos, de España, las islas Baleares, Canarias y las colonias de África, detalla en Reconciliación, el libro de sus memorias, que la reina consorte Letizia, esposa de Felipe, no ayudó en la cohesión familiar, ni en la unidad dentro de la corona, así como tampoco le permite a él y a la reina emérita Sofía tener contacto con sus nietas.
"Desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos", afirma Juan Carlos.
Incluso, señala que Letizia les prohibió a sus nietas realizar actividades con los reyes eméritos "de forma pública y privada".
El monarca también asegura que la relación con Letizia Ortiz, quien era periodista y divorciada, fue distante desde el inicio, algo que no “ayudó” a la cohesión de la Familia Real. De hecho, afirma que le ofreció en infinidad de ocasiones que le visitase en su despacho, aunque Letizia nunca lo hizo.
Ante esta relación tensa y distante, el exjefe del Estado explica que hizo "todo lo posible para 'pasar a otra' en nuestras diferencias" y que, de esa forma, la situación no trascendiera públicamente para proteger el matrimonio de Felipe VI y Letizia, ya que "el éxito de la pareja era un seguro del porvenir de la Corona".
Juan Carlos reconoce en su libro las infidelidades
En su libro de memorias, el rey emérito Juan Carlos de España admite a viva voz que tuvo relaciones extramatrimoniales, aunque reconoce solamente dos, a la vez que lanza un tendal de elogios para su esposa, la reina emérita Sofía, con la que se casó en 1962, a quien define como una mujer culta y perspicaz.
"Nada cambiará mis sentimientos profundos hacia mi mujer, Sofi, mi reina, ni siquiera algunos deslices", confiesa. "Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales. La mayoría, completamente ficticias", afirma, recordando que le han atribuido una relación con Lady Di, falsa.
"Esa relación fue un error del que me arrepiento amargamente. Puede parecer banal, pero hombres y mujeres han estado ciegos hasta el punto de no ver lo evidente", añade, señalando a la empresaria alemana Corinna Larsen, sin nombrarla con nombre y apellido.
El ex jefe de estado de la monarquía española, un confeso infiel, destaca la formación académica de Sofía, hecho que lo deslumbró. “Era una joven floreciente y cultivada (…) A pesar de la barrera lingüística, nos entendimos rápidamente. Comprendí rápidamente que era ella, que ella sería la madre de mis hijos”.
Más contenido en Urgente24
Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir
Ola de estafas golpea a clientes del Banco Provincia
Mercado Pago revienta el Cyber Monday con su promo más esperada