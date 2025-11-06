Polémica con el libro del rey emérito Juan Carlos: "Mi hijo me dio la espalda"

A través de 500 página, el rey emérito español Juan Carlos intenta limpiar su imagen luego de una serie de escándalos privados y financieros que lo forzaron abdicar en favor de su hijo, a huir como rata por tirante hacia el exilio en Abu Dabi y a desaparecer de la vida pública de la monarquía española como si fuera una paria.

En una parte de sus memorias, asegura, en modo jocoso, que lamenta ser "el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio".

image

En otra parte de “Reconciliación”, Juan Carlos habla de que su hijo Felipe: “Durante mucho tiempo presumí de tener al príncipe heredero mejor preparado de Europa (...). No quería que se marchitara esperando su momento” ‘Le dije: No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Solo hay un paso entre ambas”.

"Comprendía que, como Rey, Felipe adoptara una postura pública firme, pero sufrí que, como hijo, se mostrara insensible”, así se refiere Juan Carlos al distanciamiento que tomó el actual Monarca.

Habla pestes de la reina Letizia

El rey emérito Juan Carlos, de España, las islas Baleares, Canarias y las colonias de África, detalla en Reconciliación, el libro de sus memorias, que la reina consorte Letizia, esposa de Felipe, no ayudó en la cohesión familiar, ni en la unidad dentro de la corona, así como tampoco le permite a él y a la reina emérita Sofía tener contacto con sus nietas.

"Desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos", afirma Juan Carlos.

Incluso, señala que Letizia les prohibió a sus nietas realizar actividades con los reyes eméritos "de forma pública y privada".

El monarca también asegura que la relación con Letizia Ortiz, quien era periodista y divorciada, fue distante desde el inicio, algo que no “ayudó” a la cohesión de la Familia Real. De hecho, afirma que le ofreció en infinidad de ocasiones que le visitase en su despacho, aunque Letizia nunca lo hizo.

image

Ante esta relación tensa y distante, el exjefe del Estado explica que hizo "todo lo posible para 'pasar a otra' en nuestras diferencias" y que, de esa forma, la situación no trascendiera públicamente para proteger el matrimonio de Felipe VI y Letizia, ya que "el éxito de la pareja era un seguro del porvenir de la Corona".

Juan Carlos reconoce en su libro las infidelidades

En su libro de memorias, el rey emérito Juan Carlos de España admite a viva voz que tuvo relaciones extramatrimoniales, aunque reconoce solamente dos, a la vez que lanza un tendal de elogios para su esposa, la reina emérita Sofía, con la que se casó en 1962, a quien define como una mujer culta y perspicaz.

"Nada cambiará mis sentimientos profundos hacia mi mujer, Sofi, mi reina, ni siquiera algunos deslices", confiesa. "Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales. La mayoría, completamente ficticias", afirma, recordando que le han atribuido una relación con Lady Di, falsa.

He tenido dos deslices sentimentales. Una relación en particular se hizo pública. Fue hábilmente instrumentalizada y tuvo graves consecuencias en mi reinado He tenido dos deslices sentimentales. Una relación en particular se hizo pública. Fue hábilmente instrumentalizada y tuvo graves consecuencias en mi reinado

image

"Esa relación fue un error del que me arrepiento amargamente. Puede parecer banal, pero hombres y mujeres han estado ciegos hasta el punto de no ver lo evidente", añade, señalando a la empresaria alemana Corinna Larsen, sin nombrarla con nombre y apellido.

Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales, la mayoría totalmente ficticias. Como si mis vínculos con el sexo opuesto fueran forzosamente relaciones sentimentales. Como si la amistad entre hombres y mujeres no fuera posible Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales, la mayoría totalmente ficticias. Como si mis vínculos con el sexo opuesto fueran forzosamente relaciones sentimentales. Como si la amistad entre hombres y mujeres no fuera posible

El ex jefe de estado de la monarquía española, un confeso infiel, destaca la formación académica de Sofía, hecho que lo deslumbró. “Era una joven floreciente y cultivada (…) A pesar de la barrera lingüística, nos entendimos rápidamente. Comprendí rápidamente que era ella, que ella sería la madre de mis hijos”.

Estoy convencido que Sofía tendrá su lugar en la Historia contemporánea de España, un lugar merecido, como el que ocupa en mi vida: un lugar más elevado Estoy convencido que Sofía tendrá su lugar en la Historia contemporánea de España, un lugar merecido, como el que ocupa en mi vida: un lugar más elevado

