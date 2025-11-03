Estudiantes se siente robado por Leandro Rey Hilfer y Eduardo Domínguez alzó la voz

“Estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes. No me quiero olvidar de lo que pasó con Barracas, con el penal en Belgrano, o con Guido Carrillo hoy. Antes de la expulsión hubo una falta clara a Palacios. Son cosas que nos perjudican y terminan tirando por la borda el trabajo de toda la semana”, manifestó el uruguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985278275871191076&partner=&hide_thread=false "ESTOY VIENDO SITUACIONES ARBITRALES DIRECTAS CONTRA ESTUDIANTES"



Fernando Muslera analizó el Fútbol Argentino y fue DURÍSIMO: "NO ES TAN LIMPIO"



#DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter pic.twitter.com/crRYATaHUK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Fernando Muslera puso en duda el desempeño del arbitraje

Muslera fue más allá y puso en duda la transparencia del arbitraje: “Cuando un partido se define por errores arbitrales, duele mucho, porque habla de que no es tan limpio. El primer penal que erran no es falta. Espero que los medios lo analicen con criterio y humildad, y que también analicen a los árbitros”.

El exarquero de la Selección uruguaya expresó además su malestar con el manejo del VAR: “Del poco tiempo que estoy acá, es muy obvio todo. Da bronca, porque trabajamos muchísimo durante la semana y que después se decida todo por estas cosas duele muchísimo. Que no se hayan mostrado los audios del partido con Barracas es lo más claro: justo pasa contra nosotros. Trabajás, te esforzás y lo vivís en la cancha, duele”.

Por último, pidió igualdad de criterios: “Los criterios tienen que ser los mismos para ambos lados. Tenemos 15 cámaras por partido, bueno… que las vean todas entonces”.

Boca consiguió un agónico triunfo ante Estudiantes LP y es nuevo líder de la Zona A del Torneo Clausura

Boca venció en la tarde de este último domingo 02/11 como visitante por 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el conjunto xeneize los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 4 minutos del segundo tiempo, y Miguel Merentiel de penal, a los 52’ del mismo periodo, mientras que Edwin Cetré había igualado el duelo a los 14’ complemento.

En tanto, Gabriel Neves se fue expulsado a los 43 minutos de la segunda parte por una infracción sobre Ander Herrera y dejó al ‘Pincha’ con diez jugadores para el tramo final del encuentro.

Con este resultado, el elenco dirigido por Claudio Úbeda alcanzó la cima de la Zona A del campeonato local con 23 puntos, mismos que Barracas Central, y llegará con confianza al Superclásico del próximo domingo ante River en La Bombonera desde las 16:00.

Además, los de La Ribera consiguieron un triunfo clave en sus aspiraciones de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Con seis unidades restantes en juego, ocupan la segunda posición de la tabla anual.

Por su parte, los comandados por Eduardo Domínguez quedaron en la quinta plaza del Grupo A con 21 puntos y cortaron una racha de cinco partidos sin conocer la derrota en el certamen. Ahora, visitarán a Tigre el domingo 9 de noviembre a partir de las 21:30.

Embed - ESTUDIANTES 1 - 2 BOCA | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

Preocupación por Franco Mastantuono: se lesionó y no se sabe nada de su vuelta

¿Qatar mata fútbol argentino?: Chiqui Tapia, Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy

Hinchas de River estallados y Miguel Borja se refugió en la Biblia tras el penal atajado

Repudio tuitero a un periodista de TyC Sports (hincha de River Plate)

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso