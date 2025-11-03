Preocupación por Franco Mastantuono: se lesionó y no se sabe nada de su vuelta

«Inmediatamente pienso en Carboni. Pensando en la lista final de 26 para el Mundial 2026, Carboni es el siguiente en la lista detrás de Mastantuono y Nico Paz. Este partido ante Angola es clave, no le hace perder terreno la ausencia a Mastantuono, pero sí para sacar conclusiones y consolidar», aportó Diego Monroig, en la misma señal.

La Albiceleste enfrentará a Angola por un amistoso internacional el próximo 14 de noviembre en el Estádio Nacional 11 de Novembro (Luanda, Angola).

image Una movida de marketing: Franco Mastantuono, con la 10 en la espalda en sus primeros partidos con la Selección Argentina.

Más contenido de Golazo24

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

Hinchas de River estallados y Miguel Borja se refugió en la Biblia tras el penal atajado

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

Qué necesita Bover para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Qué jugadores de Boca y River no deben jugar el Superclásico