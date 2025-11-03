Franco Mastantuono no será de la partida en el partido del próximo miércoles (5/11) entre el Real Madrid y el Liverpool, por la UEFA Champions League, a causa de una pubalgia. El delantero se ausentó del entrenamiento de este lunes 3 de noviembre y solo hizo tareas regenerativas en el gimnasio.
INCERTIDUMBRE
Preocupación por Franco Mastantuono: se lesionó y no se sabe nada de su vuelta
Franco Mastantuono tiene pubalgia, una lesión tan traicionera como frecuente en los deportistas de alto rendimiento. ¿Su regreso? Una incógnita...
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", emitió en el escueto comunicado el club Merengue en redes sociales.
De esta manera, el ex pibe de River será baja para el próximo encuentro de Champions League frente a Liverpool en Anfield por la cuarta jornada del certamen. Además, se perdería otros duelos venideros en La Liga de España. Cabe recordar que el jugador se ausentó en las últimas prácticas y por eso fue sometido a unas pruebas médicas que desvelaron que sufre una pubalgia.
Sin Real Madrid y sin Selección Argentina: sufre Franco Mastantuono
"Con este parte médico, Mastantuono queda excluido de la convocatoria de Scaloni, que va a conocerse en las próximas horas", reveló el periodista Federico Bueno en ESPN, luego de conocerse la información desde España. Así las cosas, Mastantuono pierde una fecha clave para seguir reuniendo consenso en el CT de la Selección Argentina.
"El cuerpo técnico tiene armada la lista de convocados, se va a conocer en breve, pero seguramente Mastantuono esté ausente en el partido ante Angola. Es una lesión molesta, hay variantes de tratamiento. Lo que es seguro es que es una baja para esta fecha FIFA", informó Bueno.
«Inmediatamente pienso en Carboni. Pensando en la lista final de 26 para el Mundial 2026, Carboni es el siguiente en la lista detrás de Mastantuono y Nico Paz. Este partido ante Angola es clave, no le hace perder terreno la ausencia a Mastantuono, pero sí para sacar conclusiones y consolidar», aportó Diego Monroig, en la misma señal.
La Albiceleste enfrentará a Angola por un amistoso internacional el próximo 14 de noviembre en el Estádio Nacional 11 de Novembro (Luanda, Angola).
