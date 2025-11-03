Amazon acuerda con OpenAI y descorcha Nvidia

Microsoft Corp., el mayor inversor de OpenAI y anteriormente su proveedor exclusivo de computación en la nube, anunció recientemente un nuevo compromiso de OpenAI para invertir US$ 250.000 millones en su unidad de nube Azure.

Oracle Corp. firmó un acuerdo de US$ 300.000 millones para proporcionar centros de datos a OpenAI.

A comienzos de 2025, OpenAI reveló que Google Cloud Platform, de Alphabet Inc., se encontraba entre las empresas que impulsaban ChatGPT.

La startup también tiene un acuerdo de US$ 22.400 millones con CoreWeave Inc. , líder de la nueva generación de las llamadas 'neo-nubes', que ofrecen sus servicios a los desarrolladores de IA.

“La incorporación de AWS como proveedor clave de servicios en la nube podría aliviar la presión sobre OpenAI, especialmente a medida que continúa externalizando contratos a proveedores de 'neocloud' como CoreWeave, que opera a una escala mucho menor que AWS”, escribieron los analistas de Bloomberg Intelligence, Anurag Rana y Andrew Girard, cuando pronosticaron un acuerdo de este tipo.

AWS también podría ayudar a OpenAI a expandirse en el planeta, dada su red global de centros de datos, añadieron.

Según el acuerdo anunciado, OpenAI comenzará a utilizar de inmediato la potencia informática de AWS, con la totalidad de la capacidad prevista disponible antes de finales de 2026 y la opción de ampliar su colaboración con AWS en los años siguientes.

Amazon también figura entre los principales inversores de Anthropic PBC, la empresa desarrolladora de IA fundada por veteranos de OpenAI.

La compañía, con sede en Seattle (estado de Washington), anunció la puesta en marcha de un complejo de centros de datos construido para la startup, que funciona con cientos de miles de chips de IA Trainium2, desarrollados por AWS.

Google ya anunció que suministraría hasta 1 millón de sus chips de IA especializados a Anthropic, en un acuerdo valorado en decenas de miles de millones de dólares.

china nvidia Nvidia, el totem del desarrollo informático chino (hasta que Huawei presente su nueva generación de chips).

Nvidia

Pero si se trata de microprocesadores, el nombre de moda es Nvidia, que puede sumar billones más a su valoración tras hacer historia como la primera empresa en superar los US$ 5 billones de capitalización de mercado.

Loop Capital Markets elevó su precio objetivo a US$ 350, un potencial de subida de más del 70% respecto al anterior cierre de Nvidia, e implica una capitalización de mercado de más de US$ 8,5 billones.

Los analistas se muestran optimistas sobre el futuro de Nvidia debido a su posición en la 'ola dorada' de la IA de nueva generación y a la fuerte demanda de sus chips de unidad de procesamiento gráfico Blackwell.

Nvidia está a punto de comenzar un aumento en la producción de chips de unidades de procesamiento gráfico Blackwell “que esencialmente duplicará sus envíos de unidades en los próximos 12 a 15 meses, al tiempo que se beneficia de la expansión del precio promedio de venta”, escribió el analista de Loop, Ananda Baruah.

El creciente optimismo se produce antes de la publicación de los resultados de Nvidia el 19/11.

nvidia taiwan.webp Nvidia presenta resultados el 19/11.

Los US$ 5 billones

Aquí un texto de Dave Lee, columnista de tecnología estadounidense de Bloomberg Opinión:

Nvidia Corp. se convirtió en la primera empresa de US$ 5 billones, tan solo 112 días después de convertirse en la primera empresa de US$ 4 billones.

El éxito de la compañía es fundamental para toda la economía global, ya que sus chips impulsan la revolución de la IA y su hardware es utilizado por grandes empresas tecnológicas como Microsoft y Amazon.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, prevé ingresos de medio billón de dólares en los próximos cinco trimestres por las reservas de sus últimos chips, y la compañía proyecta vender 20 millones de unidades.

Su valor supera el 8% de todo el S&P 500, pero esto es solo el principio: el impulso de la IA en los mercados se basa casi por completo en los casos de uso desarrollados con chips de Nvidia.

Las estrategias de IA de las mayores empresas tecnológicas, como Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. y otras, dependen de su capacidad para adquirir e implementar rápidamente el hardware de Nvidia en sus centros de datos.

Si bien algunos competidores intentan desarrollar sus propias alternativas, señala el grupo de analistas Wedbush, "solo hay un chip en el mundo que impulsa esta revolución de la IA… y es el de Nvidia".

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia y considerado el padrino de la IA, ha dedicado esta semana a asegurar al mundo que no está creando una burbuja.

Al menos en su balance, el dinero se está convirtiendo en una realidad: se esperan ingresos de medio billón de dólares en los próximos 5 trimestres gracias a los pedidos de sus chips más recientes.

"Esto es realmente extraordinario", declaró Huang, destacando la diversidad de negocios que Nvidia impulsa. Estos van mucho más allá del simple chatbot.

Sus presentaciones de esta semana abarcaron desde vehículos autónomos con Uber Technologies Inc. y Lucid Motors Inc., hasta ciberseguridad mejorada con IA con CrowdStrike Holdings Inc., investigación farmacéutica con Eli Lilly & Co., y la expansión al incipiente pero prometedor campo de la computación cuántica.

(…) El único contratiempo, si es que se le puede llamar así, fueron los temores en septiembre de 2024 sobre los retrasos en la producción de su último chip, Blackwell, que provocaron una fuerte caída del 13%. También existía la preocupación de que DeepSeek, de China, afectara negativamente el gasto del sector tecnológico estadounidense en hardware.

No sucedió, y esos temores quedaron en el olvido. Huang afirma que la compañía proyecta vender 20 millones de sus chips más recientes, más de cinco veces el volumen de la generación anterior. Esto sin considerar la posibilidad de que las conversaciones del jueves entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping de China abran el camino para la venta de los chips más sofisticados de Nvidia a China.

Las empresas de IA del país ansían un hardware superior al que pueden ofrecer sus fabricantes de chips nacionales. Las restricciones actuales, que solo permiten la venta de generaciones anteriores de tecnología, representan la única limitación regulatoria, aunque débil, al imparable ascenso de Nvidia. (…)

En términos generales, Nvidia necesita que la implantación de la IA en el mercado general —poniéndola al alcance de consumidores y empresas— empiece a ser rentable; de lo contrario, las cuantiosas inversiones podrían empezar a revertirse. Nvidia confía en que otros alcancen el objetivo de una inteligencia artificial de nivel humano que, según algunos, justificará toda la inversión.

Hubo un tiempo en que Nvidia era la empresa responsable de mejorar los gráficos de los videojuegos. Aquellos días despreocupados quedaron atrás. Este hito en la capitalización bursátil invita a reflexionar sobre cómo una sola compañía redefinió el significado de "grandeza" en el sector tecnológico en este momento de profunda transformación.

Más allá de ser una cifra considerable, lo verdaderamente sin precedentes en la historia de Nvidia es la importancia fundamental de su éxito para la economía global: una revolución industrial en la que solo una empresa se considera capaz de construir las fábricas. Lo que convirtió a Nvidia en una empresa de US$ 5 billones es también lo que la convierte en un potencial punto único de fallo de US$ 5 billones.

------------------------

