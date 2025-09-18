Las acciones de Intel despegan un 23% tras mega inversión de Nvidia

Durante una conferencia de prensa, Huang subrayó que ambas empresas continuarán apoyándose en TSMC y dejó claro que la relación con la fundición taiwanesa sigue siendo prioritaria:

Es imposible sobreestimar la magia de TSMC. Es imposible sobreestimar la magia de TSMC.

Según los términos del acuerdo, Nvidia adquirirá acciones de Intel a US$ 23,28 por título, por un valor total de US$ 5.000 millones. El objetivo es desarrollar conjuntamente CPUs personalizadas para ser integradas en plataformas de IA para centros de datos, así como nuevos chips para el mercado de PC.

La guerra por la inteligencia artificial

Este anuncio se produce apenas un mes después de que el gobierno de Estados Unidos adquiriera una participación del 10% en Intel, como parte de los esfuerzos de la administración Trump para fortalecer la soberanía tecnológica del país. Aunque Huang aclaró que la Casa Blanca no participó directamente en el acuerdo, sí reconoció el entusiasmo del secretario de Comercio, Howard Lutnick.

La inversión representa un inesperado salvavidas para Intel, cuyo negocio de fundición —ahora una unidad independiente— ha registrado importantes pérdidas en los últimos años. Su CEO, Lip-Bu Tan, advirtió recientemente que si no consiguen atraer un cliente externo significativo, podrían abandonar el desarrollo de tecnología de fabricación avanzada. Esta situación dejaría a las tecnológicas estadounidenses más dependientes de TSMC.

Analistas como Geoff Blaber, de CCS Insight, interpretan la inversión de Nvidia como una maniobra estratégica que le permite evitar comprometerse con la fundición de Intel, al tiempo que le ofrece un impulso financiero vital. “Esto no es sólo un salvavidas, sino una alineación estratégica que ofrece a Intel un futuro mucho más claro”, afirmó.

A pesar de su histórica rivalidad, que incluye intentos fallidos de adquisición y décadas de competencia feroz, Nvidia e Intel están uniendo fuerzas en un momento en que la inteligencia artificial está redefiniendo el futuro del hardware. Esta alianza podría marcar el inicio de una nueva era de colaboración en Silicon Valley.

