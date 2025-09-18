Finde en Rosario: Festejos por el Día de la Primavera y Noche de Las Vinotecas

Rosario se prepara para recibir la primavera de la mejor manera: el Festival Tumba la Casa XL, llega con una propuesta al aire libre que reunirá música y gastronomía en el Hipódromo de la ciudad. Un encuentro pensado para volver a vivir las mejores épocas de la cumbia y el reggaeton.

Las puertas se abrirán a partir de las 20 horas, dando inicio a una jornada que promete poner a bailar y disfrutar a todos los asistentes.

El line up contará con nombres de peso como Pinky de Un Poco de Ruido y su banda, ORCO Mix, junto a la fuerza de la escena local con Naranja Dulce, Emi Diaz y Elías Rampello, además de las presentaciones de Matías Crow y Black, que completan una grilla variada y explosiva.

* Entradas a partir de $25.000.

Festival Vibra Joven (Av. Belgrano 950)

Bandas locales y un cierre imperdible de Latelonius.

Feria de emprendedores, glitter station, serigrafía en vivo, fotocabina, plataforma 360 y juegos.

Además, se celebra el Batman Day con una jornada temática que combina cultura pop, juegos interactivos y actividad solidaria. Organizado junto con Batxpo.

* Domingo a las 15. Gratis.

Primavera en el Galpón 11

La primavera se celebra en el Galpón 11 con música en el escenario de la mano de las bandas Las Formas y Nito. En este marco, se podrá visitar la muestra de rock rosarino La Canción del barrio que recorre 60 años de música en posters, fotos, videos y discos.

* Domingo de 16 a 21. Gratis.

La Noche de las Vinotecas

La ciudad de Rosario, históricamente ligada al puerto y los cereales, se prepara para un brindis que celebra el vino y sus santuarios urbanos. El próximo viernes 19 de septiembre, entre las 19:00 y las 24:00 horas, la comunidad de Los Amantes del Vino presentan la primera edición de "La Noche de las Vinotecas". Un evento que propone revalorizar las vinotecas como epicentros de la cultura y la gastronomía local, rompiendo la barrera entre el gran viñedo mendocino y la copa en la mano del rosarino.

Este no es un festival masivo, sino una invitación a recorrer la ciudad con una mirada curiosa y sensorial. La propuesta busca fortalecer el tejido social y comercial de cada barrio, transformando las vinotecas en auténticos "terruños de cercanía", donde el viticultor, el enólogo, el sommelier y el aficionado se encuentran en un mismo espacio.

* Degustación gratuita y para quienes desean profundizar en la cata, se ofrece un pase de $9.000 que incluye la degustación de dos vinos o bebidas especiales de alta gama y un copón de regalo.

image Una oportunidad para probar etiquetas de guarda o ejemplares que rara vez se encuentran fuera de un restaurante.

La Noche en Mi Barrio

La Municipalidad de Rosario organiza una nueva edición de La Noche en mi Barrio, esta vez en la zona de Arroyito, con un corredor cultural y gastronómico sobre Bv. Avellaneda bis, entre Del Valle Iberlucea y Av. Génova.

Durante la noche, habrá shows musicales con la presentación de la banda Clásicos de ayer, hoy y siempre, y Ser un Giran, una clase de yoga abierta a todo público y un gran paseo de la feria de Economía Social junto a las propuestas gastronómicas del barrio. Además, se sumará un punto solidario con la Fundación La Visitación, institución que acompaña a mujeres en situación de vulnerabilidad.

* Viernes desde las 18.

image Una propuesta distinta en la zona norte de la ciudad.

Festival Nerd - 2da edición en el CEC

NE:RD es un festival de expresiones digitales atravesadas por la imagen, el sonido y el movimiento organizado por el Centro de Expresiones Contemporáneas. Durante esta segunda edición se pondrá en foco las posibilidades de experimentación y comunicación que brinda la tecnología y el universo de lo digital.

El objetivo es aportar al desarrollo y crecimiento de esta práctica creativa que, cada vez más, se convierte en una profesión para muchos artistas. También nos proponemos integrar lo electrónico y lo digital con las interacciones humanas en una experiencia disfrutable para todo público.

* Viernes, sábado y domingo de 16 a 2. Entrada gratuita.

Entretenimiento para los más chicos

La Granja de la Infancia (Presidente Perón al 8000)

Un paseo en la ciudad donde llenarse de verde, correr, saltar y trepar, descubrir oficios y experiencias, pensar con las manos e imaginar lo que vendrá.

Una Granja donde todo palpita, produce vida, crece y se transforma. 5 hectáreas de paisaje con lomas, senderos, cascadas, puentes, animales, casitas en los árboles. Vivero, huerta orgánica y jardín de mariposas para regar, sembrar, descubrir lombrices, ser parte de la naturaleza y sus sucesos.

Un bosque viejo y uno nuevo para sentarse bajo los árboles, donde es posible traer comida y bebida y hacer un picnic juntos.

Una galería que combina texturas, materiales, creaciones, fórmulas y aromas. Un juego entre el oficio y la experiencia para descubrir la potencia de hacer juntos y hacer del afecto un verbo: Amasar, Tejer, Moldear y Explorar.

* Viernes, sábado y domingo de 10 a 17. Entrada general $500 (menores de 4 no abonan).

El Jardín de los Niños (Leopoldo Lugones 2290)

La máquina de imaginar. Un parque como homenaje a la imaginación y a la creación. Un paseo para todas las edades con estallidos de color, espacios de belleza y juegos que desafían los sentidos. Con espacios para sentarse bajo los árboles, donde es posible traer comida y bebida y hacer un picnic juntos.

Una celebración del poder imaginativo del ser humano para desafiar lo desconocido, que tiene como protagonista a Leonardo Da Vinci y su época. Su figura como paradigma de una nueva visión del hombre y la naturaleza representa las ansias de la humanidad por ir más allá de sus posibilidades naturales a través de la invención de máquinas.

* Viernes, sábado y domingo de 13 a 18. Entrada $500 (menores de 4 gratis).

