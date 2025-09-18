BCRA frágil: Preocupación por la pérdida de los US$ 40.000 MM

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romano_group/status/1968794864805466531&partner=&hide_thread=false BCRA vende u$s 379 millones el día de hoy, con un volumen operado de u$s 590 millones en la rueda spot.



Tanto equity como bonos también reaccionando de manera muy adversa, concluyendo en un día extremadamente negativo para el riesgo Argentino. pic.twitter.com/onzPYzVrBq — Romano Group (@romano_group) September 18, 2025

Dólar y tasas

El dólar minorista se negoció a $1.509,37, en línea con el techo de la banda cambiaria que el BCRA defiende con ventas directas en el mercado.

El esfuerzo de contención se da en simultáneo con tasas que buscan sostener el “carry trade asegurado”: el TAMAR (referencia para depósitos mayoristas) se ubicó en 45,13% TNA, mientras que la BADLAR de bancos privados cerró en 43,25% TNA. No obstante, la brecha con el crawling peg –que avanza apenas al 1% mensual– pone en duda la sustentabilidad del esquema.

Riesgos a la vista

El drenaje de reservas se produce en un contexto donde el propio informe de Cocos Capital advierte que entre septiembre y diciembre restan US$3.500 millones de vencimientos de deuda soberana y compromisos del BCRA.

Para 2026, los pagos se aceleran hasta US$16.900 millones, un volumen que deja en claro la dependencia de nuevos desembolsos del FMI y del eventual roll-over de organismos internacionales.

Milei insiste con que “lo peor ya pasó”

Mientras el mercado observa con preocupación la caída de reservas, el presidente Javier Milei salió a ratificar su optimismo y aseguró que “lo peor ya pasó”.

Sin embargo, la foto de las arcas del Central muestra lo contrario: un colchón que se achica día a día y que vuelve a encender dudas sobre la capacidad de sostener la banda cambiaria y los pagos de deuda sin recurrir a un mayor endeudamiento.

