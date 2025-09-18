Cristiano Rattazzi, un "amigo" avisó: "Cuando el Riesgo País supera los 1200 puntos es grave"

"El país está mucho más complicado de cuando me fui", dijo Cristiano Rattazzi, CEO del Grupo Modena, en una entrevista radial, recién regresado de Europa tras 3 meses fuera. El empresario describió un panorama de creciente dificultad en el clima político y económico argentino y compartió su visión sobre los desafíos actuales del gobierno de Javier Milei.
El empresario Cristiano Rattazzi, que calificó a Javier Milei como extraordinario, cuestionó la ira del Gobierno y avisó que "cuando el Riesgo País supera los 1200 puntos es grave". "El plan era genial", dijo.
Cristiano Rattazzi remarcó que en los últimos meses la situación se "complicó muchísimo" y atribuyó parte de los problemas actuales al tono del debate público. "La soberbia y la ira no es buena consejera. Entonces, insultar a la gente, enojarse no sirve. El mundo sigue adelante. Hay que hablar con todo el mundo", sostuvo, y defendió el rol de los periodistas en la democracia: "El periodista puede disentir, puede pensar de otra manera. He vivido mi vida entre muchos periodistas y cada uno tiene su pensamiento y libertad de pensamiento y tiene que tenerlo. Hace parte de la función de periodista".
Para el empresario, las diferencias deben dirimirse con diálogo y respeto, no con descalificaciones, y advirtió que "considerar normal insultar a la gente" nunca es aceptable en el ejercicio del poder.
En cuanto al contexto actual, dijo que "el plan era genial. El primer año funcionó extraordinariamente, pero hay que saber también dar ciertos ajustes cuando las cosas no andan tan bien como antes". Expresó que "Javier Milei es un genio en el sector económico", pero advirtió sobre los riesgos de marearse con la victoria y no atender los problemas pendientes.
Desestabilización, elecciones y desconfianza financiera
Pero también disparó contra la oposición: "cuando el peronismo no gobierna, hace todo lo posible para voltear a quien gobierna", dijo y señaló que otros actores políticos a veces terminan colaborando con la inestabilidad.
En efecto, alertó también sobre eventuales intentos de desestabilización y la responsabilidad de bloques opositores: "Siempre que no haya la banda del helicóptero… hemos visto que los radicales son bastante permeables a traicionar y que el PRO se junte atrás de un Mauricio Macri que se portó muy bien, a veces soportando ciertos insultos".
Para Rattazzi, el rumbo de Javier Milei puede mejorar la situación del país si se logra consolidar el apoyo legislativo. Subrayó la importancia de las próximas elecciones: "Es muy importante que puedan poner diputados y senadores que estén a favor, por lo menos para empatar un poco, que estén a favor de este gobierno. Esa es la razón de las elecciones".
Sobre la economía, describió un contexto sectorial dispar, aunque remarcó la desconfianza financiera:
