Cristiano Rattazzi, un "amigo" avisó: "Cuando el Riesgo País supera los 1200 puntos es grave"

Desestabilización, elecciones y desconfianza financiera

Pero también disparó contra la oposición: "cuando el peronismo no gobierna, hace todo lo posible para voltear a quien gobierna", dijo y señaló que otros actores políticos a veces terminan colaborando con la inestabilidad.

En efecto, alertó también sobre eventuales intentos de desestabilización y la responsabilidad de bloques opositores: "Siempre que no haya la banda del helicóptero… hemos visto que los radicales son bastante permeables a traicionar y que el PRO se junte atrás de un Mauricio Macri que se portó muy bien, a veces soportando ciertos insultos".

Para Rattazzi, el rumbo de Javier Milei puede mejorar la situación del país si se logra consolidar el apoyo legislativo. Subrayó la importancia de las próximas elecciones: "Es muy importante que puedan poner diputados y senadores que estén a favor, por lo menos para empatar un poco, que estén a favor de este gobierno. Esa es la razón de las elecciones".

Sobre la economía, describió un contexto sectorial dispar, aunque remarcó la desconfianza financiera:

Cuando el riesgo país se va arriba a mil doscientos y pico, veo una frenada de todos en la confianza en la Argentina. Y eso es grave. Las tasas de interés están demasiado altas, eso frena

