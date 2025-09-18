De despidos a reincorporación: Histórica metalúrgica intenta destrabar su conflicto

Vale recordar que la semana pasada, el apoderado local del gremio, Pablo Cerra, denunció la ilegalidad de los despidos ante la cartera laboral, en razón de "no ajustarse a la normativa aplicable".

Sobre ese marco, en la conciliación obligatoria, en la que participaron los directivos de la entidad sindical, la apoderada legal y la totalidad de los trabajadores afectados, se instó a la compañía al pago en los próximos días de la deuda salarial existente.

En tanto, la semana siguiente habrá una nueva audiencia, con el objetivo de que se resuelva definitivamente el conflicto. A raíz de ello, desde el gremio remarcaron que la medida representa un paso clave para preservar los puestos de trabajo y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en un contexto económico complejo.

El caso de Metrofund no escapa a la crisis industrial que se viene dando durante la administración de Javier Milei.

Tan solo en Santa Fe, desde el 2023, cerraron 1.800 empresas, echaron a 14.500 trabajadores y el salario en el sector privado perdió $1,4 millón por cada trabajador, según el centro de estudios MATE, que precisa que la industria es la rama de la economía que más acusó el golpe de recesión: 6.000 puestos laborales eliminados.

Una empresa con historia en Rosario

La Metalúrgica Rosarina Fundición SRL es una empresa con 100 operarios en la zona sur de la ciudad y se especializa en la comercialización de ejes de camión, mazas, tambores de frenos y otros repuestos. La fábrica está ubicada en Premoli al 2800 (Ovidio Lagos al 6700).

Fundada por José Giardina a principios de los años 50, fue proveedora de mercados internacionales en Chile, Uruguay y Paraguay, además de abastecer a plantas de ensamblaje argentinas de marcas como Massey Ferguson, Scania y Mercedes-Benz.

También exportó sus productos a fábricas de semirremolques en Brasil, como Randon, y en Argentina a firmas como Hermann, Salto y Helvética.

image Se trata de una pequeña y mediana empresa familiar que supo abastecer a Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

