Maximiliano Pullaro olvida lo que votó y ahora exige "cuidar" a la industria

Eficiencia del Estado y obra pública

Por otra parte, Pullaro insistió en que la administración provincial sostiene equilibrio fiscal sin frenar la inversión: "Podemos demostrar que Santa Fe tiene cuentas ordenadas y, al mismo tiempo, más obra pública para el desarrollo, gracias a programas de inversión público-privada que generan empleo y crecimiento".

En ese marco, subrayó la necesidad de transparencia y eficiencia en la gestión estatal. "En la compra de medicamentos logramos pagar un 80% menos que en cualquier farmacia, con un ahorro de 120 mil millones de pesos que se vuelcan a obra pública y financiamiento productivo", precisó.

A su turno, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, agradeció el compromiso de los industriales con la provincia. "El único camino para salir adelante es con más trabajo, más producción, más desarrollo regional y local. Nuestro desafío es defender a Santa Fe de quienes no tienen una política productiva y solo miran el orden fiscal", sostuvo.

El acompañamiento de la UISF

En tanto, el presidente de la UISF, Cristian Fiereder, destacó las políticas provinciales. "Estamos viendo un Gobierno que transforma el discurso en programas concretos y obras. La industria no busca privilegios ni atajos, solo competir en condiciones justas. Valoramos la eficiencia y la articulación público-privada que se expresa, por ejemplo, en la obra eléctrica para Los Polígonos y la estabilidad fiscal que permite planificar", indicó.

A su vez, remarcó iniciativas conjuntas con el Ministerio de Desarrollo Productivo, como el programa Tecnoindustria 4.0, la simplificación de trámites ambientales y la ventanilla única digital, que agiliza gestiones. Asimismo, valoró la concreción del Santa Fe Business Forum, que la Provincia lleva adelante en estos días en Rosario. "Hoy vemos a un Estado que se ordena, que es eficiente, y eso lo reconocemos los industriales", aseguró.

Políticas para sostener la producción

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, ratificó que la gestión de Pullaro "no va a parar ni un segundo de impulsar acciones concretas en beneficio de la producción, el campo y la industria".

Al respecto, reclamó al Congreso Nacional que avance con leyes claves para el sector, como la de PyMEs y la de Biocombustibles.

Cada vez más distanciado

El gobernador santafesino parece ir despegándose cada vez más del espacio libertario. Tal es así que, sin ir más lejos, ayer, en diálogo con la prensa, no obvió el escándalo de los audios de Karina Milei, y le exigió al Gobierno que aclare la situación.

Además, días atrás, Pullaro fue duro contra Javier Milei en la Bolsa de Comercio (BCR) de Rosario.

El 141° aniversario de la BCR terminó siendo mucho más que una ceremonia institucional. Fue un escenario donde se cruzaron la interna empresaria, la política provincial y los reclamos nacionales. Con más de 600 invitados, la confluencia de dirigentes, empresarios y ejecutivos coronó una jornada donde el radical, con un discurso duro contra el Presidente, se llevó los titulares al reclamar que Santa Fe necesita "votos en el Congreso, no vetos" y que los impuestos nacionales deben transformarse en infraestructura productiva real.

Con ese telón de fondo, Pullaro desplegó un discurso que trascendió a la provincia y que buscó interpelar a la política nacional. "Queremos hablar de datos, no de relatos", lanzó, al enumerar recortes, eficiencias y reasignación de recursos: cinco mil empleados públicos menos en veinte meses, reducción del 40% en gastos ministeriales, compras centralizadas de medicamentos con ahorros del 80% y obras viales encaradas con menos costo y sin sospechas de corrupción.

Es cierto que la conformación de Provincias Unidas ya da una pauta, pero el propio Pullaro debería recordar aquella firma en el Pacto de Mayo...

