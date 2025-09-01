Día de la Industria, sin confirmación de Javier Milei y sin motivos para celebrar

"La heterogénea recuperación iniciada el año pasado está mostrando cierto amesetamiento en los últimos 5 meses", señalaron y agregaron que "las expectativas netas (diferencia entre porcentaje de empresas que espera subas menos las que esperan caídas) se ubicaron en terreno negativo tanto respecto de la cantidad de horas (-11,3) como en el caso de la dotación (-20,3)". Al comparar históricamente, el empleo industrial cuenta con 105.762 trabajadores menos (-8,4%) que en el máximo de octubre de 2013.

La capacidad instalada de la industria, en tanto, se ubicó en junio en 58,8% (+4,3 puntos vs. jun/24; aunque entonces había evidenciado el menor nivel de los últimos nueve años; salvo en 2020 por la crisis de pandemia). De hecho, en la actualidad el indicador se ubicó 9,8 puntos detrás de junio del 2023, lo que representa el tercer peor registro para ese mes de la serie que comienza en 2016.

Esta contracción comparada con antes del inicio del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se observa en casi todos los sectores y los más afectados por el alto nivel de recursos ociosos son: Productos de tabaco (-16,6 puntos vs. jun/23), Productos Minerales no metálicos (-19,3 puntos); Industria automotriz (-12,9 puntos), Productos de caucho y plástico (-13,7 puntos), Metalmecánica excluida industria automotriz (14,2 puntos) Productos textiles (-14 puntos), y Sustancias y productos químicos (-10,7 puntos). Solo Refinación de petróleo se ubicó levemente por arriba (+0,6 puntos).

Javier Milei no confirmó aún si asistirá

En este contexto, y como se mencionó en un principio, mientras Javier Milei no confirme asistencia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será la principal figura del Gobierno nacional en el encuentro que organizó la Unión Industrial de Córdoba (UIC) por el Día de la Industria, donde también estarán las autoridades de la Unión Industrial a nivel nacional.

El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba. Se trata del 17° Coloquio Industrial, bajo el lema "Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo", el encuentro más representativo de la industria cordobesa, que este año adquiere carácter nacional al celebrar junto a la UIA.

La apertura estará a cargo de Luis Macario, presidente de la UIC, Martín Rappallini, presidente de la UIA, Martín Llaryora, gobernador Córdoba, y Francos.

En el encuentro se presentará el "Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA", seguido por la entrega de los premios Día de la Industria.

La UIA anticipó que su decálogo girará en torno a cinco ejes: reforma tributaria, modernización laboral, inversión en infraestructura, financiamiento productivo y educación técnica

La central fabril reafirma su objetivo de construir una política industrial federal, orientada a mejorar la competitividad, generar empleo de calidad y potenciar la inserción internacional de la industria argentina.

Entre las conferencias confirmadas se encuentran "Competitividad comercial en tiempos de incertidumbre global", a cargo de Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación Argentina y fundadora de la consultora Bigloba

Diego Coatz, economista y director ejecutivo de la UIA brindará la charla: "El potencial industrial: políticas de Estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo".

El programa incluirá además un panel de debate con la participación de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Rappallini.

