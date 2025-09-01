La industria nacional se reúne este martes 2 de septiembre por su día, el mismo en el que hace cuatro siglos atrás se realizaba el primer envío al exterior de un producto argentino con valor agregado. Solo que ahora en un contexto totalmente diferente marcado por las decisiones del Gobierno de Javier Milei, que vienen golpeando con dureza al sector.
MARTES 2, EN CÓRDOBA
Día de la Industria, sin confirmación de Javier Milei y sin motivos para celebrar
Guillermo Francos será, por ahora, el único representante del Gobierno en el encuentro por el Día de la Industria en Córdoba, donde no habrá mayores motivos para festejar.
Actualmente, la industria sufre las consecuencias de un plan económico más ligado a la primarización de la economía, la apertura de importaciones y un gran deterioro del poder de compra de los ingresos, que dejan un nivel de actividad todavía por detrás de noviembre 2023.
Según los datos, en el segundo año del Día de la Industria del gobierno libertario, las empresas no sólo tienen poco para festejar sino que además temen no resistir la crisis.
El índice de actividad industrial que releva la consultora Orlando J. Ferreres indicó que "la industria anotó el séptimo mes una baja de 0,8% mensual en la medición desestacionalizada, encadenando la segunda baja de forma consecutiva, y quedando 4,1% por debajo del nivel que tenía en diciembre pasado. La variación interanual también resultó negativa, en parte porque en julio de 2024 la industria mostró un importante rebote, y la comparación ya no la estamos haciendo contra los meses malos de 2024".
Según la Encuesta de Indicadores laborales que presenta la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria promedió una caída de 1.500 empleos por mes en el último trimestre, con una baja acumulada de 38.000 empleos desde agosto de 2023.
"La heterogénea recuperación iniciada el año pasado está mostrando cierto amesetamiento en los últimos 5 meses", señalaron y agregaron que "las expectativas netas (diferencia entre porcentaje de empresas que espera subas menos las que esperan caídas) se ubicaron en terreno negativo tanto respecto de la cantidad de horas (-11,3) como en el caso de la dotación (-20,3)". Al comparar históricamente, el empleo industrial cuenta con 105.762 trabajadores menos (-8,4%) que en el máximo de octubre de 2013.
La capacidad instalada de la industria, en tanto, se ubicó en junio en 58,8% (+4,3 puntos vs. jun/24; aunque entonces había evidenciado el menor nivel de los últimos nueve años; salvo en 2020 por la crisis de pandemia). De hecho, en la actualidad el indicador se ubicó 9,8 puntos detrás de junio del 2023, lo que representa el tercer peor registro para ese mes de la serie que comienza en 2016.
Esta contracción comparada con antes del inicio del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se observa en casi todos los sectores y los más afectados por el alto nivel de recursos ociosos son: Productos de tabaco (-16,6 puntos vs. jun/23), Productos Minerales no metálicos (-19,3 puntos); Industria automotriz (-12,9 puntos), Productos de caucho y plástico (-13,7 puntos), Metalmecánica excluida industria automotriz (14,2 puntos) Productos textiles (-14 puntos), y Sustancias y productos químicos (-10,7 puntos). Solo Refinación de petróleo se ubicó levemente por arriba (+0,6 puntos).
Javier Milei no confirmó aún si asistirá
En este contexto, y como se mencionó en un principio, mientras Javier Milei no confirme asistencia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será la principal figura del Gobierno nacional en el encuentro que organizó la Unión Industrial de Córdoba (UIC) por el Día de la Industria, donde también estarán las autoridades de la Unión Industrial a nivel nacional.
El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba. Se trata del 17° Coloquio Industrial, bajo el lema "Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo", el encuentro más representativo de la industria cordobesa, que este año adquiere carácter nacional al celebrar junto a la UIA.
La apertura estará a cargo de Luis Macario, presidente de la UIC, Martín Rappallini, presidente de la UIA, Martín Llaryora, gobernador Córdoba, y Francos.
En el encuentro se presentará el "Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA", seguido por la entrega de los premios Día de la Industria.
La central fabril reafirma su objetivo de construir una política industrial federal, orientada a mejorar la competitividad, generar empleo de calidad y potenciar la inserción internacional de la industria argentina.
Entre las conferencias confirmadas se encuentran "Competitividad comercial en tiempos de incertidumbre global", a cargo de Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación Argentina y fundadora de la consultora Bigloba
Diego Coatz, economista y director ejecutivo de la UIA brindará la charla: "El potencial industrial: políticas de Estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo".
El programa incluirá además un panel de debate con la participación de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Rappallini.
