ROSARIO. En medio de un crítico panorama para la industria metalúrgica, precisamente en la línea blanca, la empresa multinacional Electrolux lanzó un plan de retiros voluntarios para reducir su plantilla y la convocatoria superó rápidamente las expectativas. Reflejando la malaria, previo a que se finalice el plazo ya se habían anotado más trabajadores que los cupos existentes.
Línea blanca, en crisis: Multinacional al borde de la cornisa
La crisis en la industria golpea a Rosario. La empresa multinacional Electrolux abrió un plan de retiros voluntarios y se convirtió en un fenómeno inesperado.
A partir de lo comentado por los delegados gremiales, las ventas han caído de manera estrepitosa mientras que los productos terminados traídos del exterior, subsidiados por un "dólar barato", compiten en condiciones desiguales con la fabricación local.
Tal informó Urgente24, con datos del informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la actividad metalúrgica en el país arrancó el 2026 con una variación interanual negativa de 6,2% aunque mostró una leve recuperación de 0,8% en relación a diciembre de 2025.
Multinacional busca recortar el 25% de su personal
El programa tuvo lugar con el objetivo de achicar en 100 puestos la planta de aproximadamente 800 operarios. No obstante, a 48 horas de que venciera el período de inscripción ya había al menos 130 empleados registrados para acceder al esquema de salida. Ante esto, lo más llamativo fue la urgencia de los mismos para irse.
A raíz de ello, desde el gremio explicaron que la decisión de muchos trabajadores de sumarse al plan tiene que ver con la compleja situación económica que atraviesan en lo personal. Al respecto, el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra, aseguró que la mayoría de los casos tiene un denominador común: el endeudamiento.
De acuerdo a lo detallado por el letrado, muchos de ellos ven en el retiro voluntario una oportunidad para recibir una suma de dinero importante de una sola vez logrando cancelar deudas o siendo un respiro para sus bolsillos. Según su estimación, sólo un pequeño porcentaje decide aceptar la propuesta ya que cuenta con otro empleo o planifica ir en búsqueda de otros horizontes.
Cuál es el plan de la empresa
Lo que propone la compañía contempla el pago del 100% de la indemnización calculada bajo el régimen anterior a la Reforma Laboral, además de un adicional equivalente a tres salarios. Por su parte, en algunos casos, precisamente entre los empleados con menor antigüedad, el monto final incluso supera lo que correspondería por ley en una desvinculación.
Vale tener en cuenta que hoy en día los trabajadores de este sector conviven con la incertidumbre de no tener un futuro asegurado. La posibilidad de que durante el año se produzcan despidos bajo el nuevo esquema laboral aparece como otro factor que empuja a algunos operarios a aceptar la salida voluntaria.
Otro dato demoledor es que la planta ubicada en Rosario funciona a menos de la mitad de su capacidad instalada.
En ese sentido, la situación de la firma multinacional se inscribe en un contexto más amplio de ajuste en la industria metalúrgica y en el segmento de línea blanca (heladeras, lavarropas, cocinas), donde varias empresas vienen aplicando recortes de personal, suspensiones o programas de retiros para reducir costos frente a la caída de la actividad.
