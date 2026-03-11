Línea blanca, en crisis: Multinacional al borde de la cornisa

De acuerdo a lo detallado por el letrado, muchos de ellos ven en el retiro voluntario una oportunidad para recibir una suma de dinero importante de una sola vez logrando cancelar deudas o siendo un respiro para sus bolsillos. Según su estimación, sólo un pequeño porcentaje decide aceptar la propuesta ya que cuenta con otro empleo o planifica ir en búsqueda de otros horizontes.

"La gente ve que la única posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva es cobrando la indemnización toda junto para pagar la tarjeta o préstamos". "La gente ve que la única posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva es cobrando la indemnización toda junto para pagar la tarjeta o préstamos".

image Las fábricas de electrodomésticos no esquivan la crisis producida por la apertura de las importaciones y la caída del consumo interno.

Cuál es el plan de la empresa

Lo que propone la compañía contempla el pago del 100% de la indemnización calculada bajo el régimen anterior a la Reforma Laboral, además de un adicional equivalente a tres salarios. Por su parte, en algunos casos, precisamente entre los empleados con menor antigüedad, el monto final incluso supera lo que correspondería por ley en una desvinculación.

Vale tener en cuenta que hoy en día los trabajadores de este sector conviven con la incertidumbre de no tener un futuro asegurado. La posibilidad de que durante el año se produzcan despidos bajo el nuevo esquema laboral aparece como otro factor que empuja a algunos operarios a aceptar la salida voluntaria.

Otro dato demoledor es que la planta ubicada en Rosario funciona a menos de la mitad de su capacidad instalada.

En ese sentido, la situación de la firma multinacional se inscribe en un contexto más amplio de ajuste en la industria metalúrgica y en el segmento de línea blanca (heladeras, lavarropas, cocinas), donde varias empresas vienen aplicando recortes de personal, suspensiones o programas de retiros para reducir costos frente a la caída de la actividad.

image La situación en Electrolux refleja que el miedo y las deudas pueden ser más poderosos que la esperanza de conservar un empleo.

Más contenidos en Urgente24

Escándalo con precios en Mercado Libre: revelan el secreto que paralizó a todos

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Alpine lanzó la peor noticia para Franco Colapinto: "Difícil"

La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....