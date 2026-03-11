Telecom saltó 63% en ventas y ganó $141.900 millones

El EBITDA trepó 85% interanual hasta $674.300 millones, con un margen de 29,8%, por encima del 28,3% que se proyectaba. Ese dato deja una señal positiva, porque muestra que la expansión de ingresos no se tradujo únicamente en escala, sino también en una defensa relativamente sólida de la rentabilidad.

Si se deja afuera a TMA, el margen EBITDA de Telecom fue de 34,1%, frente al 26,2% de un año atrás y apenas por debajo del 34,7% del tercer trimestre. En el caso puntual de TMA, el margen EBITDA individual fue de 22,3%, mejor que el 15,6% del cuarto trimestre de 2024, aunque por debajo del 25,6% del trimestre previo.

El giro financiero ayudó

Otro factor determinante para explicar el resultado final fue el frente financiero.

Telecom pasó de una pérdida financiera de $10.100 millones en el cuarto trimestre de 2024 a una ganancia de $101.000 millones en el cuarto trimestre de 2025, beneficiada por un mayor ajuste por inflación y por resultados positivos de diferencia de cambio.

Ese cambio fue central para que la empresa pudiera exhibir una utilidad neta robusta, en un trimestre en el que la integración de activos y el nuevo tamaño del grupo empezaron a reflejarse con claridad en el estado de resultados.

La deuda sube con fuerza

El dato menos amable del trimestre apareció en el balance financiero. La deuda financiera neta al 31 de diciembre de 2025 llegó a $4.650.100 millones, con un incremento de 40% frente al mismo período del año anterior. La explicación principal fue el endeudamiento tomado para financiar la compra de TMA.

A la vez, el Capex acumulado en 2025 ascendió a $1.681.300 millones y representó el 20% de los ingresos, contra 19% en 2024. Ese nivel de inversión confirma que Telecom mantiene un esfuerzo fuerte para sostener expansión, infraestructura e integración operativa en un negocio que exige escala y actualización permanente.

