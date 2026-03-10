La confesión de un karinista que desnuda la preocupación que Milei no ve

La erosión del poder adquisitivo de los ingresos ("no llego a fin de mes") frente a una inflación que ha bajado desde su pico pero permanece alta y la pérdida de empleo formal está entre las principales preocupaciones de la sociedad argentina, según distintas encuestas de opinión pública.

Como explicó la consultora Mora Jozami, Milei debe administrar su popularidad en "un ambiente cada vez más tenso" configurado por esas preocupaciones, en el que la "ansiedad" por percibir mejoras en el 'metro cuadrado' empieza a ganarle terreno a las expectativas sobre el futuro.

Ya habría impacto. La encuesta que acaba de publicar Jorge Giacobbe muestra un deterioro continuo de la imagen presidencial. Mientras la aprobación pierde un punto contra enero, hasta el 41,7%, el rechazo vuelve a subir y roza el 50%.

Eso no es todo. Clarín ha bautizado a Giaccobe como "el consultor más anti-K", por eso no es un dato menor que en su encuesta de febrero mientras retrocede Milei, avanzan en imagen Cristina Kirchner (+2 puntos) y Axel Kicillof (+4).

Giacobbe-feb26

El comentario de Pareja puede estar reflejando esa preocupación y la necesidad de mostrar cierta empatía con las inquietudes sociales. El diputado, independientemente de su cercanía con Karina Milei, no es un libertario 'paladar negro', sino más bien un político tradicional con conocimiento del territorio y lo que ocurre en él. De allí su pelea con los tuiteros de las Fuerzas del Cielo. El origen político de Pareja es el peronismo.

Bajo ese prisma, no debería sorprender que en su análisis prevalezca una mirada sobre lo que pasa en "la calle" antes que en la estadística.

El de Pareja más que un diágnóstico podría ser un alerta sobre el terreno en el que se está moviendo el Gobierno, y el reclamo de algún tipo de volantazo cuando el Presidente ya inició la campaña para su reelección.

Milei no parece en esa sintonía y llamó a "no pretender que no haya sectores que desaparezcan" ante lo que definió como un "shock de reformas".

"A algunos sectores les va a ir muy bien y a otros, si no se adaptan, les va a ir mal", dijo el Presidente.

La pregunta es sobre los tiempos y, sobre todo, el éxito de esa teoría. Pareja -y seguramente otros dentro de LLA- puede estar intuyendo algo al respecto.

El problema es cómo decírselo a Milei.

Más contenido de Urgente24

Fracaso de Milei: Se quintuplicó la cantidad de argentinos que van a trabajar a Brasil

Más presión sobre Adorni: Ahora hablan de un viaje en "avión privado" a Punta del Este

La advertencia/reto de Milei al titular del BCRA: "Ojo Santiago"

El saludo de Macri y Kicillof: "Lo quiero mucho"