Fracaso de Milei: Se quintuplicó la cantidad de argentinos que van a trabajar a Brasil

Este aumento en el CPF confirma algo que en las ciudades de frontera ya se ve todos los días: cada vez más argentinos cruzan a Brasil para trabajar.

Dato, no relato.

"Jamás vi un éxodo así"

En febrero pasado, el intendente de la localidad misionera Andresito, Bruno Beck, aseguró que "jamás vi un éxodo así", al describir la situación de jóvenes -pero también familias enteras- que cruzan a Brasil para trabajar, ante la crisis que se vive en la provincia (y en gran parte del país).

Con años de gestión al frente del municipio, el intendente fue categórico al comparar con otras etapas: “Jamás vi un éxodo así y nunca pensé que esto iba a suceder. Lamentablemente, esto se va acrecentando cada vez más y los problemas cada vez son peores, sobre todo para aquellos que van a necesitar cosecha de yerba”.

La salida diaria y permanente de trabajadores hacia Brasil también es una constante en el municipio de San Antonio, ubicado al nordeste de Misiones, principalmente entre jóvenes, por la falta de empleo y la oferta de mejores salarios del otro lado de la frontera. El intendente Fausto Rojas advirtió sobre el impacto local.

Rojas explicó que el fenómeno genera preocupación, también evita un escenario social aún más crítico. “Seguimos en ese camino. Pero, por un lado, uno queda contento también, por lo menos nuestra gente puede ir a trabajar del otro lado, porque sino estaríamos en un serio problema”, afirmó el jefe comunal.

Consultado sobre cuántos vecinos emigran, Rojas describió la magnitud del movimiento y la diversidad de situaciones. “No sabría responder, porque son tantos que van, son más de dos mil que van para allá. Muchos van y vienen, pero otros tantos se quedan instalados. Mucha gente va a diario y vuelve, pero hay muchos que tienen que ir más lejos”, señaló.

El intendente remarcó que, ante la falta de empleo estable en el municipio, el retorno se vuelve cada vez más improbable. “ En estos momentos no hay como volver a radicarse acá, si no hay trabajo ni nada”, expresó.

La situación también impacta de lleno en el sector productivo local, especialmente ante la proximidad de las cosechas. Rojas advirtió sobre la dificultad para conseguir mano de obra: “Esa es una problemática que tenemos, porque la gente también ve donde es mejor remunerado y se queda. Si en Brasil pagan mejor, no van a quedar de este lado”.

