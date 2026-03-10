Afiliada local de Fitch Ratings mejora su mirada sobre Camuzzi

La normalización parcial de tarifas fue determinante para esa mejora y le devolvió previsibilidad a una compañía que venía muy condicionada por el rezago regulatorio.

Tarifas más previsibles

FIX remarcó que el nuevo cuadro tarifario contempla un ajuste real cercano al 23%, con una última readecuación de 24,4% en octubre de 2025, distribuida en 31 cuotas mensuales, además de una fórmula de actualización basada en 50% IPC y 50% IPIM, sujeta a aprobación regulatoria.

Ese esquema mejora la visibilidad sobre los ingresos, pero no elimina el principal interrogante. La extensión de la concesión todavía no fue resuelta y ese punto sigue pesando sobre el perfil financiero de la distribuidora. De todos modos, la calificadora consideró muy probable la renovación de la licencia, apoyándose en el cumplimiento histórico de inversiones y en los indicadores técnicos de calidad del servicio.

En la audiencia pública 107 del 20 de mayo de 2025 ya se había fundamentado una prórroga con vencimiento en 2047.

Si se confirma esa extensión, se mantiene la estabilidad regulatoria y no se deterioran la morosidad ni la cobrabilidad, la nota podría mejorar. En cambio, un revés regulatorio o una suba del apalancamiento por encima de 2 veces EBITDA podría generar presión negativa sobre la calificación.

Deuda contenida y liquidez razonable

A septiembre de 2025, la deuda equivalía a US$93 millones, mientras que la caja, equivalentes e inversiones corrientes alcanzaban US$48 millones. En moneda constante, la deuda financiera total era de $127.547 millones, con una relación de deuda total sobre EBITDA de 1,25 veces y de deuda neta sobre EBITDA de 0,60 veces.

Para FIX, esos niveles siguen siendo compatibles con un perfil financiero sano dentro del contexto argentino. Incluso en un escenario adverso, la calificadora estimó que el valor de recupero de los activos superaría los US$250 millones, bastante por encima del pasivo financiero.

El matiz aparece en el flujo de fondos libre, que fue negativo por dividendos e inversiones. En el período móvil a septiembre de 2025, ese rojo fue de $98.778 millones, luego de pagos de dividendos por $130.388 millones e inversiones por $18.843 millones. La mejora operativa, por lo tanto, es clara, aunque no todo ese alivio quedó dentro de la caja de la empresa.

Una empresa con escala

Camuzzi Gas Pampeana es la primera distribuidora del país por kilómetros de red, la segunda en metros cúbicos y la tercera por cantidad de clientes y volumen entregado. Atiende a más de 1,4 millones de usuarios en Buenos Aires y La Pampa, con entregas promedio de 5.800 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años.

En el frente bursátil, FIX mantuvo la Categoría 1 para las acciones ordinarias, una señal asociada a alta liquidez y a una muy buena capacidad de generación de fondos.

Según el informe, al 27 de febrero de 2026 el valor de mercado rondaba los US$472 millones, con presencia del 100% en las ruedas en las que operó el mercado durante los últimos doce meses y una rotación de 12,7% sobre el capital flotante.

