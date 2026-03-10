Afiliada local de Fitch Ratings mejora su mirada sobre Camuzzi

Camuzzi Gas Pampeana recibió una señal importante desde el frente crediticio. FIX, la afiliada local de Fitch Ratings, confirmó la calificación de emisor de largo plazo en AA-(arg) con perspectiva positiva, ratificó en la misma categoría a sus Obligaciones Negociables Clase 1 y mantuvo en Categoría 1 a sus acciones ordinarias. La decisión, fechada el 9 de marzo de 2026, refleja una mejora concreta en la generación de caja, un esquema tarifario más ordenado y un nivel de deuda que sigue siendo manejable.
FIX, la afiliada local de Fitch Ratings, confirmó la calificación de emisor de largo plazo en AA-(arg) con perspectiva positiva sobre Camuzzi Gas Pampeana.
La perspectiva positiva, además, deja abierta la posibilidad de una mejora futura si se consolida la estabilidad regulatoria y se resuelve favorablemente la extensión de la concesión.
La mejora operativa ya apareció en los balances
El punto central del informe pasa por el cambio que mostró la compañía en sus números, en donde, FIX destacó que, tras la recomposición del Valor Agregado de Distribución y la aprobación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, Camuzzi Gas Pampeana quedó mejor posicionada para sostener ventas cercanas a US$550 millones y márgenes de EBITDA alrededor del 20% en los próximos años.
El EBITDA pasó de US$-4 millones en 2023 a US$78 millones en 2024, mientras que el flujo de caja operativo subió a US$37 millones. A septiembre de 2025, en moneda constante, la empresa exhibía ingresos por $691.816 millones, EBITDA por $101.978 millones y un margen de 14,74%. El resultado neto del período móvil alcanzó $63.892 millones.
La normalización parcial de tarifas fue determinante para esa mejora y le devolvió previsibilidad a una compañía que venía muy condicionada por el rezago regulatorio.
Tarifas más previsibles
FIX remarcó que el nuevo cuadro tarifario contempla un ajuste real cercano al 23%, con una última readecuación de 24,4% en octubre de 2025, distribuida en 31 cuotas mensuales, además de una fórmula de actualización basada en 50% IPC y 50% IPIM, sujeta a aprobación regulatoria.
Ese esquema mejora la visibilidad sobre los ingresos, pero no elimina el principal interrogante. La extensión de la concesión todavía no fue resuelta y ese punto sigue pesando sobre el perfil financiero de la distribuidora. De todos modos, la calificadora consideró muy probable la renovación de la licencia, apoyándose en el cumplimiento histórico de inversiones y en los indicadores técnicos de calidad del servicio.
Si se confirma esa extensión, se mantiene la estabilidad regulatoria y no se deterioran la morosidad ni la cobrabilidad, la nota podría mejorar. En cambio, un revés regulatorio o una suba del apalancamiento por encima de 2 veces EBITDA podría generar presión negativa sobre la calificación.
Deuda contenida y liquidez razonable
A septiembre de 2025, la deuda equivalía a US$93 millones, mientras que la caja, equivalentes e inversiones corrientes alcanzaban US$48 millones. En moneda constante, la deuda financiera total era de $127.547 millones, con una relación de deuda total sobre EBITDA de 1,25 veces y de deuda neta sobre EBITDA de 0,60 veces.
Para FIX, esos niveles siguen siendo compatibles con un perfil financiero sano dentro del contexto argentino. Incluso en un escenario adverso, la calificadora estimó que el valor de recupero de los activos superaría los US$250 millones, bastante por encima del pasivo financiero.
El matiz aparece en el flujo de fondos libre, que fue negativo por dividendos e inversiones. En el período móvil a septiembre de 2025, ese rojo fue de $98.778 millones, luego de pagos de dividendos por $130.388 millones e inversiones por $18.843 millones. La mejora operativa, por lo tanto, es clara, aunque no todo ese alivio quedó dentro de la caja de la empresa.
Una empresa con escala
Camuzzi Gas Pampeana es la primera distribuidora del país por kilómetros de red, la segunda en metros cúbicos y la tercera por cantidad de clientes y volumen entregado. Atiende a más de 1,4 millones de usuarios en Buenos Aires y La Pampa, con entregas promedio de 5.800 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años.
Según el informe, al 27 de febrero de 2026 el valor de mercado rondaba los US$472 millones, con presencia del 100% en las ruedas en las que operó el mercado durante los últimos doce meses y una rotación de 12,7% sobre el capital flotante.
