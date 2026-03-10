Fuerte recuperación del Merval, bonos y ADRs argentinos

Ese comportamiento suele ser leído como una mejora en el apetito por riesgo local, aunque todavía con cautela. De hecho, cuando se mira la columna anual, buena parte de las acciones sigue en terreno negativo. BBAR cae 19,7% en el año, BMA cede 18,7%, GGAL retrocede 19,4%, SUPV pierde 24,1%, LOMA baja 23,5% y EDN todavía muestra una caída de 16,6%. Es decir, la rueda es positiva, pero todavía no alcanza para borrar el castigo acumulado.

Wall Street acompaña a los ADRs argentinos

La mejora no queda limitada a Buenos Aires. Los ADR argentinos en Nueva York muestran avances generalizados, una señal que le da más consistencia al movimiento.

Las mayores subas pasan por Central Puerto con 8,3%, Edenor con 7,2%, Galicia con 6%, Supervielle con 5,5%, Loma Negra con 5%, BBVA Argentina con 5%, TGS con 5%, Pampa Energía con 4,7% y Telecom con 4,6%. YPF también se mueve al alza, aunque con una mejora más moderada de 2,2%.

El repunte de los ADR resulta especialmente importante porque funciona como termómetro del humor externo sobre Argentina. Cuando la mejora aparece al mismo tiempo en la plaza local y en Nueva York, el mercado suele leerlo como una validación más sólida del movimiento.

Globant acumula una baja de 26,9% en el año, Supervielle cae 22,6%, BBVA Argentina pierde 18,3%, Banco Macro retrocede 18% y Galicia cede 16,6%. La conclusión es clara. Hay rebote, pero sobre precios que todavía arrastran un deterioro importante.

El dólar cede

Mientras las acciones recuperan terreno, el frente cambiario muestra una rueda más calma. El dólar mayorista se ubica en $1.404 con una baja diaria de 1%. El oficial cotiza en $1.425 y el tarjeta en $1.852,50, ambos con retrocesos de 0,7%.

También aflojan los financieros. El MEP cae 0,7% hasta $1.420,49, el CCL retrocede 0,7% a $1.463,40 y el dólar cripto baja 0,8% a $1.467,71.

La segunda es que la brecha sigue sin mostrar una escalada brusca, un dato que el mercado vigila de cerca porque cualquier salto en ese frente suele impactar de manera inmediata sobre bonos, acciones e inflación esperada.

La segunda es que la brecha sigue sin mostrar una escalada brusca, un dato que el mercado vigila de cerca porque cualquier salto en ese frente suele impactar de manera inmediata sobre bonos, acciones e inflación esperada.

En la comparación anual, todos los segmentos del dólar todavía muestran bajas. El MEP cede 4,1%, el CCL 4%, el mayorista 3,6%, el oficial 3,7% y el cripto 4,9%. Ese dato ayuda a explicar por qué una parte del mercado sigue apostando tácticamente por activos en pesos o por acciones castigadas, siempre que el frente cambiario permanezca bajo control.

Los bonos suben, pero sin euforia

En renta fija en moneda dura también predomina el verde, aunque con avances más mesurados que en acciones. Entre los títulos en dólares sobresalen AL35D con una suba de 1,6%, AE38D con 1,4%, AL41D con 1,2%, AL30D con 1%, GD30D con 0,9% y GD35D con 0,8%. El GD46D avanza apenas 0,3%.

La misma lógica se observa en la cotización en pesos. AE38 gana 1%, AL35 sube 0,8%, AL41 avanza 0,7%, GD35 mejora 0,7% y AL30 trepa 0,4%. La excepción es GD46, que cede 0,4%.

Cuando los soberanos acompañan, aunque sea con subas moderadas, el mensaje resulta bastante más constructivo que cuando quedan rezagados frente a las acciones.

El riesgo país

La consecuencia más visible de esa mejora en bonos es la baja del riesgo país, que cae 4,1% en el día y se ubica en 559 puntos.

Ese nivel no resuelve por sí solo el problema de financiamiento argentino, pero sí marca una compresión relevante frente a picos previos y ratifica que, por ahora, el mercado no está desarmando posiciones de forma agresiva en deuda soberana. En el mes, además, el indicador acumula una baja de 2,3%.

Para una economía que sigue necesitando reconstruir credibilidad, acceso al crédito y acumulación de reservas, cada descenso del riesgo país tiene peso propio. No sólo porque mejora la percepción sobre los bonos, sino porque también ordena el clima financiero general y les da respaldo a las valuaciones de las acciones.

Qué deja la rueda hasta ahora

La jornada muestra una combinación que el mercado argentino necesitaba. Dólares financieros en baja, acciones en alza, bonos firmes y riesgo país en descenso. No se trata todavía de una señal definitiva de cambio de tendencia, sobre todo porque muchos papeles siguen muy golpeados en la comparación anual. Pero sí de una rueda que devuelve algo de oxígeno.

El dato más sólido es la amplitud del rebote. Suben bancos, energéticas, transportadoras, inmobiliarias y papeles con peso específico dentro del índice. Eso le da más volumen político y financiero al movimiento. En paralelo, la calma cambiaria evita que la mejora quede encapsulada en una simple reacción técnica.

Falta ver si aparece continuidad en las próximas horas. Por ahora, el tablero muestra algo que no abunda en las últimas semanas, una jornada en la que casi todas las variables relevantes juegan a favor al mismo tiempo.

Falta ver si aparece continuidad en las próximas horas. Por ahora, el tablero muestra algo que no abunda en las últimas semanas, una jornada en la que casi todas las variables relevantes juegan a favor al mismo tiempo.

