Enfocado en 2027, Javier Milei no se despega de Trump, ni de Messi

En medio de la escala bélica en Medio Oriente , Javier Milei viajará este viernes a Estados Unidos para participar de una cumbre de seguridad regional organizada por Donald Trump . La relación entre ambos se fortalecerá con un nuevo encuentro. Previo a ello, respaldó a Lionel Messi por su encuentro con el presidente estadounidense.

En reiteradas ocasiones, el Presidente sostuvo: "Somos el mejor Gobierno de la historia", elogiando sus propias decisiones y las de sus ministros. Sin embargo, su par de Estados Unidos tuvo que lanzarle un salvavidas para acudir al rescate económico previo a las elecciones de octubre 2025.

Desde aquella asistencia, el programa económico argentino parece estar entrelazado con las decisiones del Departamento del Tesoro. A raíz de ello, Milei tendrá para contarle a Trump que la economía creció un 4,4 % en el total acumulado de 2025, frente a una base de comparación baja, dada la retracción registrada en 2024 (-1,8 %) de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Pero no todo son buenas noticias. Algunos datos de la realidad no acompañan la visión del presidente: desde que llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, cerraron 22.479 empresas, de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles (noviembre de 2025), registrados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). El mismo informe revela que en igual período se destruyeron 327.341 puestos de trabajo.

Por su parte, el proceso de desinflación se detuvo. De acuerdo a documentos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el costo de vida no baja y subió en los últimos cinco meses. En el primer mes de 2026, los precios escalaron en promedio un 2,9 %, y algunas consultoras privadas admiten que la tendencia continuará en febrero.

Si bien Milei festeja sus logros económicos, y algunas estadísticas lo respaldan, la realidad le devuelve como un espejo una imagen de incremento de la inflación y problemas con el empleo. El libertario apuesta por el 2027, sin sacarle los ojos de encima a Trump (ni al mismísimo Messi).

Live Blog Post Pedido de ayuda a 'Chiqui' Tapia por los argentinos varados en Medio Oriente La escalada del conflicto en Medio Oriente dejó a cientos de argentinos atrapados en la región. El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que actualmente al menos 260 ciudadanos argentinos permanecen varados en ese país mientras continúa el cierre del espacio aéreo por razones de seguridad. Según explicó el diplomático, la mayoría son turistas que habían viajado a Israel y ahora intentan regresar a la Argentina, aunque por el momento no existen opciones de salida por vía aérea. VER NOTA VER +

Live Blog Post El "10" argentino, entre la ola de elogios y un aluvión de comentarios en su contra Lionel Messi, estrella del Inter Miami y uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol, recibió por estas horas una ola de elogios y un aluvión de comentarios destructivos por haberse reunido con Donald Trump ayer en la Casa Blanca, en el marco de una invitación formal del presidente de los Estados Unidos tras que su club se consagrara campeón en la Major League Soccer (MLS) en 2025, mientras las fuerzas estadounidenses en esa misma jornada bombardeaban Irán y derramaban sangre inocente en medio de la supuesta guerra contra el terrorismo. La agencia de noticias Bloomberg habló de que “la leyenda del fútbol Lionel Messi dejó de lado su aversión a la política este jueves y caminó junto a Donald Trump en la Casa Blanca para conmemorar el campeonato de su club, el Inter Miami, brindándole al presidente estadounidense una inusual oportunidad para una foto”, destacando que el astro de fútbol argentino había rechazado en enero de 2025 una invitación del presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, alegando conflictos de agenda. VER NOTA VER +

Live Blog Post La agenda internacional del Presidente El próximo lunes, 09/11, el Gobierno argentino desplegará en Nueva York una intensa agenda conocida como Argentina Week, un evento que reunirá a funcionarios, banqueros y ejecutivos de grandes corporaciones con el objetivo de promover inversiones en el país. Buscan posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital global con Javier Milei a la cabeza. El encuentro es organizado por bancos internacionales, entre ellos JPMorgan y Bank of America, junto con la embajada argentina en Estados Unidos y el fondo de venture capital Kaszek. Según el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, el interés del sector privado fue tan alto que el evento agotó rápidamente su capacidad de inscripciones. Participarán exponentes del sector financiero, bancario, agrario y energético. Dentro de los expositores, no hay referentes de la industria manufacturera. VER NOTA VER +

Live Blog Post Milei aún espera lo que Trump ya tuvo El presidente Donald Trump recibió a Lionel Messi y al Inter Miami CF en la Casa Blanca para celebrar el título de la Copa MLS 2025 del equipo de la familia anti castrista Mas Santos y el británico David Beckham. Fue la primera visita de Messi a la Casa Blanca. Él había sido invitado a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del expresidente Joe Biden en enero de 2025, pero no asistió. VER NOTA VER +

Live Blog Post Impacto del conflicto en Medio Oriente: El Gobierno lanzó licitación para que un privado importe el GNL Enarsa abrió un tender de más de 70 páginas para delegar en un privado la compra y comercialización del gas natural licuado (GNL) para abastecer el pico de demanda del invierno, y para que, por primera vez (desde 2008) no sea el Estado el que centralice la importación. Pero se dará en un contexto internacional y una incertidumbre tarifaria que suman riesgo a una operación clave para este invierno, y mientras Vaca Muerta no para de romper récords... ¿cómo se explica esto? La empresa estatal de energía que preside Tristán Zocas, un directivo que responde a Santiago Caputo, envió el lunes por la noche el pliego licitatorio con el que el Gobierno busca adjudicar a una empresa privada la compra de los cargamentos que requiera el sistema, regasificarlos en Escobar y revender el fluido a los distintos segmentos del mercado: distribuidoras que abastecen la demanda prioritaria (residencial), generadores eléctricos, y grandes usuarios industriales que necesitan gas importado para sostener la actividad fabril. VER NOTA VER +

Live Blog Post Desesperado, Luis Caputo exige dólares de ahorristas “Están perdiendo plata con los dólares en sus casas”. La frase del ministro de Economía Luis Caputo volvió a encender un debate histórico en Argentina: el del “dólar colchón”. 'Toto' planteó que los argentinos que guardan dólares fuera del sistema financiero están perdiendo dinero, porque esos ahorros —según su visión— deberían transformarse en crédito productivo, inversión y actividad económica dentro del sistema bancario. “Esos dólares tienen que convertirse en crédito. Cuando eso no pasa, el que más pierde es el país”, sostuvo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2029928024594935864&partner=&hide_thread=false “Están perdiendo plata con los dólares en sus casas”La frase del ministro de Economía Luis Caputo volvió a encender un debate histórico en Argentina: el del “dólar colchón”.Caputo planteó que los argentinos que guardan dólares fuera del sistema financiero están perdiendo… pic.twitter.com/KbUYgu65V8 — Urgente24.com (@U24noticias) March 6, 2026 VER +

Live Blog Post Con datos, Pettovello explicó por qué ya no existen 'técnicamente' los planes sociales Por medio de sus redes sociales, la ministra de Capital Humano, publicó un video haciendo énfasis en los planes sociales. "Desde diciembre 2023 dijimos basta al sistema gigante y fragmentado que habíamos heredado. Redujimos estructuras, eliminamos superposiciones, y terminamos con la intermediación, construyendo un sistema más claro y eficiente de programas sociales", remarcó. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post No todo lo que brilla es oro Algunos datos de la realidad no acompañan la visión de Javier Milei: desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, cerraron 22.479 empresas, de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles (noviembre de 2025), registrados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Es decir que bajaron sus persianas en el país alrededor de 864 empresas por mes durante la presidencia de Milei. O, lo que es lo mismo, unas 28 por día. El mismo informe revela que en igual período se destruyeron 327.341 puestos de trabajo en Argentina, a razón de unos 12.590 por mes y 419 por día, siempre durante el Gobierno actual. VER +

Live Blog Post Mientras Milei parte rumbo a EE.UU., estalla la crisis social El aumento de personas que recurren a comedores comunitarios volvió al debate en medio de la crisis social. Organizaciones sociales advierten que más familias acuden a estos espacios por la pérdida de ingresos y recortes en la asistencia estatal. Especialistas señalaron a Urgente24 que faltan datos sistemáticos y destacaron que la política oficial busca priorizar transferencias directas a los hogares. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, “un poco más del 6% de los hogares de la Argentina en 2025 han asistido a comedores comunitarios como una forma de acceder a alimentos”, explicó Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del organismo. La cifra refleja la relevancia que tienen estos espacios como estrategia de los hogares para garantizar el acceso a la comida en un contexto económico complejo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Alejandro Ramírez el reemplazo de Vítolo El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, designó a la Inspección General de Justicia (IGJ) a Alejandro Ramírez, abogado que ha litigado contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA), fue crítico de Alberto Fernández y Sergio Massa. Abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Alejandro Ramírez reemplaza a Daniel Vítolo. Dato: él representó a Berg Watches S.A. en un litigio contra la AFA, relacionado con la venta de relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022. VER NOTA VER +

Live Blog Post Tras el pedido de Mahiques, Vítolo presentó su renuncia en la IGJ Tal lo señaló Urgente24, utilizar a Daniel Vítolo en el comando de la IGJ (Inspección General de Justicia) para complicar a la AFA (Asociación del fútbol Argentino) fue una artimaña de la ofensiva de Clarín, Infobae y La Nación (sin olvidar a Juan Criz Ávila y otros confidentes del ahora menguado Santiago Caputo). Este jueves 05/03 el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Bautista Mahiques, confirmó que promueve cambios en la conducción de varios organismos que aparecen en su organigrama, incluyendo la IGJ. Según ratificó LN+, tras el pedido de Mahiques, Vitolo presentó su renuncia en la IGJ. VER +

Live Blog Post Alfredo Cornejo "festejó" que el empleo privado creció en Mendoza ¡con datos negativos! El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, "celebró" en redes sociales el desempeño de la provincia en el ranking nacional de empleo privado registrado, aunque el propio cuadro difundido muestra una variación negativa, lo cual los usuarios no se la dejaron pasar. "Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país. Solo nos superan Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta. Detrás de ese gran motor energético, Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina", manifestó. image Sin embargo, no tuvo en cuenta la cifra negativa por lo cual diferentes usuarios salieron a marcárselo: "No entiendo, gobernador. El signo de Mendoza es negativo. O lo estoy leyendo mal?", expresó @pgerchunoff. En sintonía, @Carisbu señaló: "el gobernador de Mendoza está festejando números negativos, jajajajaja que país hermano, que pais ajajjajajaja". VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post La Argentina libertaria: Mapa y números en rojo Entre noviembre de 2023 e igual mes de 2025 se perdieron 21.938 empresas, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, lo que afectó 290.000 puestos de trabajo, principalmente en la industria y la construcción. Desde la consultora Equilibra relevaron la situación por provincias y encontraron solo una con resultados positivos. Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) entre noviembre de 2023 (último mes del gobierno de Alberto Fernández) e igual mes de 2025 (último dato disponible) se perdieron 21.938 empresas, lo que significa una caída del 4,3% en el total de compañías. VER NOTA VER +

Live Blog Post En marcha la reforma que impulsó LLA: Modificaciones clave para los trabajadores La reforma está compuesta por 25 capítulos y contempla modificaciones en materia de indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras y modalidades de pago salarial. Entre las novedades, se incorpora un sistema de banco de horas voluntario que permitirá compensar horas extraordinarias con tiempo de descanso. Además, la norma habilita el fraccionamiento de las vacaciones mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, con una antelación mínima de 30 días y períodos que no podrán ser inferiores a una semana. También establece que el empleador deberá otorgarlas entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, salvo que ambas partes acuerden otro período. En materia salarial, la ley permite que los sueldos sean abonados en dinero -en moneda nacional o extranjera-, en especie o mediante beneficios como habitación o alimentos. También incorpora el concepto de "salario dinámico", que podrá definirse en convenios colectivos o acuerdos por empresa y vincularse al mérito o la productividad del trabajador. Uno de los cambios más relevantes se refiere al cálculo de indemnizaciones por despido. La reforma reduce la base remunerativa y excluye conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Además, fija un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual del convenio colectivo correspondiente, y establece que los montos se actualizarán por inflación más un adicional del 3% anual. VER +

Live Blog Post Judiciales: Confirmaron la condena contra Ricardo Echegaray Por unanimidad, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo desestimaron el planteo presentado por la defensa del exjefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, quien fue condenado por el Tribunal Oral Federal 3 como autor del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública. De este manera, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 4 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos contra Echegaray. Para la Justicia, Ricardo Echegaray, como máxima autoridad de la AFIP, concedió irregularmente planes de pago que permitieron dilatar el ingreso de importantes sumas tributarias al Estado, causando un perjuicio económico que los propios jueces del tribunal oral calificaron como altamente relevante, aunque sin cuantificarlo con precisión matemática. VER NOTA VER +

Live Blog Post Plano internacional: Escalada bélica Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han celebrado la decisión de los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) de no permitir que se usen sus territorios para lanzar ataques contra Irán, y en un momento en que el Gobierno español de Pedro Sánchez ha denegado a Estados Unidos el acceso a sus bases militares para atacar a Teherán, en un intento por desescalar el conflicto en Medio Oriente, que ebulliciona sin freno desde el sábado, cuando EE.UU. y Tel Aviv lanzaron la Operación Furia Épica y la Operación Rugido de León supuestamente para evitar que el país persa desarrolle una bomba nuclear que pueda caer en manos del terrorismo. Los ministros han destacado los amplios esfuerzos diplomáticos realizados por la UE y sus Estados miembro, así como por los países del CCG, antes de los ataques, así como el compromiso de estos últimos de que sus territorios no sean utilizados para lanzar ataques contra Irán. VER NOTA VER +

Live Blog Post Advierten sobre los "beneficios" de la Modernización Laboral En un informe conocido en las últimas horas, Moody’s consideró que el impacto de la Reforma Laboral sancionada por el Congreso de la Nación será limitado en el corto plazo y desigual por sectores con varias dificultades para su implementación íntegra. Moody’s no ve mal la reforma laboral de Javier Milei en cuanto a su contenido, pero cuestiona que la pueda llevar a cabo y que sus anunciados beneficios para los empresarios se concreten independientemente del contexto económico del país: “La magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias”, remarcó la agencia. VER NOTA VER +

Live Blog Post Uso político del fútbol En un contexto de un grave escalada bélica en Asia Occidental luego del ataque de EEUU e Israel a Irán, el presidente estadounidense Donald Trump, jaqueado por la oposición por su decisión de intervención militar en Irán y cuestionado por las revelaciones de los archivos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein, se hizo el tiempo necesario este jueves para homenajear al Inter Miami y recibir a Leo Messi en la Casa Blanca. Lo propio generó diferentes repercusiones, precisamente en Argentina, donde volvieron a poner en la órbita el nombre de Diego Armando Maradona. Sin embargo, el Presidente, salió a respaldar al campeón del mundo. "Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos... Fin", señaló Javier Milei en sus redes sociales. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Javier Lanari, comprometido con datos Hay mucha info sobre la industria pesquera por estas horas ya que se realiza el Foro PescAR. Javier Lanari, vocero presidencial, debería ser más cauteloso cuando tantos analizan los datos. Pero Lanari contempla cómo escaló Manuel Adorni con sólo agradar a los Milei, y quiere devenir en espejo. Su "Vuela la pesca" en el microblogging X incluyó este texto: "Creció 49,9% interanual en enero y 8,1% respecto del mes pasado. Los sectores productivos responden a la baja de impuestos y al orden macro... ". Sólo le faltó escribir "FIN" o algo parecido. VER NOTA VER +

Live Blog Post FAdeA continúa congelada La prolongación de la crisis en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) radicada en Córdoba provocó un alto nivel de preocupación entre sus trabajadores. Con la planta Brigadier General San Martín funcionando al mínimo de su capacidad, los colaboradores que superaron el recorte de personal y el programa de retiros denunciaron (nuevamente) una situación insostenible. Al respecto, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) apuntó directamente a la cúpula del Ministerio de Defensa para intentar movilizar soluciones que no han llegado en más de dos años. Con la conducción del abogado porteño Julio Cordero señalada por la inacción para generar vías de recuperación, los empleados de FAdeA se dirigieron directamente al teniente general Carlos Presti, denunciando un punto de no retorno fruto de la pasividad de la gestión sobre la empresa estatal. VER NOTA VER +

Live Blog Post Irán colocó a Argentina como nación enemiga El régimen chiita argumentó que Javier Milei y Argentina son enemigos de Irán porque el Jefe de Estado local fue uno de los pocos presidentes del mundo que avaló los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio de Irán. La decisión de la Casa Rosada encendió las alarmas en Buenos Aires, una ciudad que sufriera 2 atentados atribuidos por la justicia local al gobierno de Teherán. VER NOTA VER +

Live Blog Post Séptimo día de la guerra en Medio Oriente En plena intensificación de la guerra en Medio Oriente, Israel bombardeó este viernes a la madrugada la sede central de Hezbollah en Líbano y continuó con los ataques a Teherán, capital de Irán. A su vez, Estados Unidos arremetió contra un buque del país persa. En tanto, la república islámica lanzó represalias que fueron frustradas. En el caso de la ofensiva del Estado judío contra la infraestructura del grupo terrorista proiraní ubicado en Beirut, la Fuerza Aérea de esa nación alcanzó 26 objetivos en la zona del Dahieh, un suburbio musulmán chiita. Así lo informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que en sus redes sociales precisaron que entre los puntos atacados "se encontraban un centro de mando de consejo ejecutivo y una instalación donde se almacenaban drones" para arremeter contra su territorio. VER +

Live Blog Post 2027: Alquimistas proponen que el Presidente vaya a las urnas en forma anticipada En el medioevo algunas personas querían transmutar metales tales como el plomo en oro, buscando la mítica 'piedra filosofal'. Se llamaban alquimistas. En la Argentina hay quienes quieren 'facilitar' el Javier Milei 2027. Entonces, mezclando el resultado de * necesidades de la macroeconomía, * urgencias políticas y * resultados de cartas astrales que abundan en cierta oficina de la Casa Rosada, ha surgido el rumor de anticipo del cronograma electoral. VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei ya piensa en su reelección El presidente de Argentina Javier Milei dio una entrevista exclusiva a Luis Majul que se emitirá en LN+ el domingo 8 de marzo. Entre algunas de las frases más fuertes que “La Cornisa” presentó como adelanto (inicia su vigésimo séptima temporada en TV) figura: “Después del año 2031 no me ven más el pelo”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Es oficial: Nación promulgó la Reforma Laboral El Gobierno promulgó la que denominó como Ley de Modernización Laboral con sus 25 capítulos, sin cambios con respecto a lo sancionado por el Poder Legislativo y aclara que la normativa no será aplicable a los dependientes de la Administración Pública; al personal de casas particulares; a los trabajadores agrarios; a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial. De esta forma, la norma entra en vigencia este mismo viernes, aunque deberá afrontar los planteos judiciales presentados por los sindicatos. VER NOTA VER +

Live Blog Post Alejado de la realidad, Javier Milei viaja a USA En medio de la escalada bélica que protagonizan Estados Unidos e Israel con Irán, Javier Milei partirá este viernes hacia Miami para participar el sábado en la Cumbre de Seguridad convocada por Donald Trump. Luego continuará su agenda en Nueva York, donde encabezará actividades vinculadas a la "Argentina Week". La gira forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar su agenda internacional con Washington y avanzar en la promoción de inversiones hacia Argentina. El viaje será el número 16 de Milei al exterior desde que asumió la Presidencia y se extenderá por cerca de seis días. La delegación argentina estará integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También se sumarán gobernadores dialoguistas que fueron invitados por Milei, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). VER +

