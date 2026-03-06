Enfocado en 2027, Javier Milei no se despega de Trump, ni de Messi

En medio de la escala bélica en Medio Oriente, Javier Milei viajará este viernes a Estados Unidos para participar de una cumbre de seguridad regional organizada por Donald Trump. La relación entre ambos se fortalecerá con un nuevo encuentro. Previo a ello, respaldó a Lionel Messi por su encuentro con el presidente estadounidense.
Pedido de ayuda a 'Chiqui' Tapia por los argentinos varados en Medio Oriente
La escalada del conflicto en Medio Oriente dejó a cientos de argentinos atrapados en la región. El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que actualmente al menos 260 ciudadanos argentinos permanecen varados en ese país mientras continúa el cierre del espacio aéreo por razones de seguridad.
Según explicó el diplomático, la mayoría son turistas que habían viajado a Israel y ahora intentan regresar a la Argentina, aunque por el momento no existen opciones de salida por vía aérea.
Deja tu comentario