Mueve fichas: Maximiliano Pullaro firmó uno de los acuerdos más importantes de su gestión

Posteriormente, sostuvo que la Provincia busca integrarse al crecimiento energético que vive el país sin abandonar su base agroindustrial. "Santa Fe es campo e industria, pero también quiere ser parte de esta nueva etapa que vive la Argentina con el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo", expresó.

A raíz de ello, recordó que, con ese objetivo, la Provincia creó en 2018 la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio de articulación público-privada para firma santafesinas interesadas en participar de la cadena de valor energética.

Santa Fe busca que sus empresas se sumen al boom de Vaca Muerta

Por otra parte, aseguró "que la oportunidad que empezaba a tener la Argentina con Vaca Muerta no podía encontrarnos ausentes". De manera continuada, agregó: "Hoy ya hay muchas empresas santafesinas brindando servicios en el sector, y el desafío es que muchas más puedan sumarse".

El radical subrayó que la articulación entre provincias será clave para aprovechar el potencial de Vaca Muerta.

"Cada región tiene algo para aportar. Neuquén tiene el recurso energético y Santa Fe tiene una gran capacidad industrial y tecnológica. Si logramos asociarnos, vamos a generar desarrollo para ambas provincias y para todo el país". "Cada región tiene algo para aportar. Neuquén tiene el recurso energético y Santa Fe tiene una gran capacidad industrial y tecnológica. Si logramos asociarnos, vamos a generar desarrollo para ambas provincias y para todo el país".

Según explicó, actualmente unas 350 firmas santafesinas ya participan en actividades vinculadas al sector energético, pero el potencial es mucho mayor. En base a eso, insistió: "Podemos tener más de mil empresas trabajando junto a empresas neuquinas. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante".

image "Podemos tener más de mil empresas trabajando junto a empresas neuquinas. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante", indicó Pullaro a la prensa. Foto: Gobierno de Santa Fe

Potenciar el desarrollo económico

A su turno, Figueroa manifestó que el vínculo entre provincias y el sector privado permitirá potenciar el desarrollo económico del país. Sin embargo, reconoció que "Lo importante es ver cómo parte de toda esa producción la podemos potenciar trabajando con empresas neuquinas asociadas a empresas santafesinas". De acuerdo a su visión, "cuando eso sucede, ganan las dos partes".

Asimismo, señaló que este tipo de convenios contribuye a construir un modelo de desarrollo federal basado en el crecimiento de las economías regionales.

"Esto es lo que termina construyendo una Argentina diferente: cuando los actores políticos nos asociamos con el sector privado para potenciar el desarrollo de cada provincia", comentó.

Visita a YPF

La agenda de la delegación santafesina continuará con actividades de vinculación empresarial entre firmas de ambas provincias y con una visita al yacimiento Loma Campana, operado por YPF, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta. Allí, funcionarios y empresarios santafesinos tomarán contacto directo con el funcionamiento del polo energético que hoy concentra una de las mayores apuestas productivas del país.

Más contenidos en Urgente24

Impacto absoluto en Boca por la última novedad sobre Exequiel Zeballos

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River