Vaca Muerta: Southern Energy firmó el mayor contrato de venta de GNL desde Argentina con los alemanes

- SESA confirmó una inversión superior a los US$15.000 millones a lo largo de 20 años de operación de los dos buques en el Golfo San Matías.

- Se prevé alcanzar exportaciones por más de US$20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035.

- Y también creará 1.900 empleos directos e indirectos, predominantemente de origen local durante la etapa de construcción, y asegurará una elevada participación de proveedores locales durante la operación.

El volumen acordado con la firma alemana cubrirá más del 80% de la capacidad de producción del primer buque 'Hilli Episeyo' (que es de 2,45 millones de toneladas anuales) y representará más del 30% de la capacidad total conjunta proyectada con el segundo barco (6 millones de toneladas anuales).

image

El acuerdo, firmado en el AXICA Convention Centre de la capital alemana, posiciona al país en el mapa energético mundial El acuerdo, firmado en el AXICA Convention Centre de la capital alemana, posiciona al país en el mapa energético mundial

Rodolfo Freyre, presidente de SESA, destacó que este contrato "confirma el posicionamiento de la Argentina como un nuevo proveedor internacional y estratégico de GNL para la diversificación de las fuentes globales" y "constituye un aporte clave para fortalecer la seguridad energética en Europa".

Por su parte, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE (empresa propiedad del Gobierno Federal de Alemania que emplea a unas 2.000 personas en el mundo ), resaltó la rapidez con la que se consolidó el contrato en poco más de tres meses.

Con entregas que comenzarán ya en 2027, no sólo seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos provenientes de Argentina, sino también el primer cliente mundial de GNL de largo plazo del país Con entregas que comenzarán ya en 2027, no sólo seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos provenientes de Argentina, sino también el primer cliente mundial de GNL de largo plazo del país

Otras noticias de Urgente24

Otra gran empresa blanqueó su situación crítica y busca evitar la quiebra

A 100 días del mundial preocupa la política de USA; 800 muertos en Irán; Clinton embarró a Trump

Buscan las razones que provocaron el derrumbe en Parque Patricios

Bombardeos masivos de la Fuerza Aérea de Israel (junto a Estados Unidos) sobre Teherán