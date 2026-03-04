Vaca Muerta: Southern Energy firmó el mayor contrato de venta de GNL desde Argentina con los alemanes

Si hay una industria que puede festejar en la Argentina es la hidrocarburífera con Vaca Muerta: Southern Energy (SESA) y la compañía alemana Securing Energy for Europe (SEFE), antes Gazprom Germania, firmaron hoy en Berlín el contrato definitivo para la primera exportación a gran escala de Gas Natural Licuado (GNL). Y es el mayor acuerdo de venta de GNL de Argentina al mundo, tanto en términos de volumen como de plazo.
La operación establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de 8 años. Las exportaciones comenzarán a fines de 2027, momento en el cual entrará en operación el buque de licuefacción 'Hilli Episeyo', que será el primero de dos que se instalarán en el Golfo San Matías, en la costa de la provincia de Río Negro.
En diciembre pasado ambas compañías habían anunciado un acuerdo marco ('Heads of Agreement') para negociar un contrato de venta de GNL, proceso que concluyó a través de este contrato definitivo.
Gran impacto local
Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Rodolfo Freyre, Presidente de SESA; Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en la República Federal de Alemania; Doris Honold, miembro del Consejo de Supervisión de SEFE, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE; Dr. Egbert Laege; CEO de SEFE, estuvieron presentes en la firma del acuerdo que impactará, sin dudas, en la economía local.
- Es que los ingresos de este contrato permitirán monetizar los vastos recursos de gas extraídos de Vaca Muerta, generando una gran fuente de divisas para el país.
- SESA confirmó una inversión superior a los US$15.000 millones a lo largo de 20 años de operación de los dos buques en el Golfo San Matías.
- Se prevé alcanzar exportaciones por más de US$20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035.
- Y también creará 1.900 empleos directos e indirectos, predominantemente de origen local durante la etapa de construcción, y asegurará una elevada participación de proveedores locales durante la operación.
El volumen acordado con la firma alemana cubrirá más del 80% de la capacidad de producción del primer buque 'Hilli Episeyo' (que es de 2,45 millones de toneladas anuales) y representará más del 30% de la capacidad total conjunta proyectada con el segundo barco (6 millones de toneladas anuales).
Rodolfo Freyre, presidente de SESA, destacó que este contrato "confirma el posicionamiento de la Argentina como un nuevo proveedor internacional y estratégico de GNL para la diversificación de las fuentes globales" y "constituye un aporte clave para fortalecer la seguridad energética en Europa".
Por su parte, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE (empresa propiedad del Gobierno Federal de Alemania que emplea a unas 2.000 personas en el mundo ), resaltó la rapidez con la que se consolidó el contrato en poco más de tres meses.
