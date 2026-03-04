Soledad Martínez inauguró las clases y es el primer "Distrito Google" del país

En ese sentido, la intendenta destacó el rol que pueden asumir los gobiernos locales para mejorar la calidad educativa y marcó una diferencia con la situación general del sistema educativo en la provincia: “Los intendentes podemos hacer mucho por la educación en las ciudades que gobernamos. Podemos trabajar en qué aprenden y cómo aprenden los chicos dentro del aula. En Vicente López llevamos adelante un plan sostenido de inversión en tecnología, capacitación docente e infraestructura escolar. La educación pública de nuestro distrito es hoy un ejemplo para toda la provincia y esperamos que pueda servir de modelo para otros municipios”, sostuvo Martínez.

El compromiso de Vicente López con la educación

Además, otras instituciones educativas municipales también realizaron actividades de inicio del ciclo lectivo, como la Escuela Primaria Manuel Dorrego, donde se llevaron adelante encuentros con familias y estudiantes de distintos grados para acompañar el comienzo del año escolar.

De esta manera, el municipio continúa trabajando para fortalecer una educación moderna, con escuelas de calidad y acompañamiento permanente a los chicos y sus familias, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y mejores herramientas para el futuro.

