Pilar News: Leandro Camani imputado por extorsión y AFA inaugura en marzo

Fue el periodista Claudio Ponce de León (InfoPilar), quien recordó que Camani financiaba la participación en medios de comunicación de Yofe, vínculo reforzado por uno de los custodios de Yofe, quien aportó más información al respecto.

El presidente de la AFA y del CEAMSE, Claudio Tapia, se presentó ante el fiscal Camafreitas como damnificado en el expediente y relató una serie de maniobras por las que habría sido presionado por Camani para la habilitación de unas cámaras de fotomultas en el Camino del Buen Aire, jurisdicción del CEAMSE.

Hoy miércoles 04/03, Camani en la Fiscalía N° 3 de Pilar o alguna comisaría cercana a su domicilio, a efectos de registrar sus huellas dactilares.

InfoPilar, acerca de Camani: "(...) no es la primera vez que el dueño de Secutrans S.A. o Tránsito Seguro S.A. debe presentarse ante la justicia como imputado. (...) Hasta ahora, no sólo no pagó lo que debe sino que hasta tiene una curiosa manera de compensar a quienes dañó, como su ex pareja Samanta Farjat (si, la chica del jarrón de Cóppola), a quien golpeó casi hasta desfigurarla. Fue denunciado no sólo por ella sino también por la nueva pareja de la mujer, el periodista Gabriel Anello, al que amenazó de muerte. (...) Y decimos curiosa indemnización porque Farjat aparece cobrando una suculenta remuneración en la nómina de periodistas financiados por Camani, que encabeza el platense Esteban Trebuc. (...) en las próximas horas se producirá una declaración casi clave en el trámite de esta causa, ya que se presentará una señora de apellido Andino, quien denunció al empresario por estafa. (...)".

AFA en Pilar

En el predio de 14 hectáreas de AFA en Pilar, muchísima actividad. La dirección es Mercedes 1366.

El perímetro de 14.000 m2 ya está cercado pero se cree que las oficinas estarían terminadas para una instalación a fines de marzo 2026. Además de la sede de AFA, el Museo de la Historia del Fútbol argentino.

En el corto plazo, el edificio para la Administración, y en el mediano plazo la habilitación del sector deportivo.

