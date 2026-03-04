Mariano Closs sorprendió en ESPN al llevar a un histórico de TyC Sports a su programa

Chacho Coudet asumió este miércoles 4 de marzo como nuevo entrenador de River Plate y su llegada generó mucho movimiento. En ese contexto, Mariano Closs también sorprendió: llevó a su programa de ESPN a un histórico periodista de TyC Sports, histórica competencia en la televisión deportiva.
No es un día más para los canales deportivos, tanto de TV como de streaming, ya que comenzó un nuevo ciclo en el Millonario tras la salida de Marcelo Gallardo.
Mariano Closs llevó a ESPN un ex TyC Sports
En el marco de la asunción de Chacho Coudet como nuevo entrenador de River Plate, un ex periodista de TyC Sports dijo presente en el programa de Mariano Closs en ESPN.
Cuando comenzaron los distintos ciclos deportivos en este 2026, una de las grandes sorpresas fue la aparición de Leo Farinella, histórico rostro de TyC, en la pantalla de ESPN.
Si bien en el último tiempo no venía teniendo demasiada participación en su antiguo canal, llamó la atención verlo en la señal que durante años fue considerada la competencia directa.
Farinella comenzó a formar parte de ESPN F10, ciclo conducido por Martín Souto. Y debido a su estrecha relación con el mundo River, también fue convocado a ESPN F12 en una jornada especial marcada por la llegada de Coudet al Millonario.
De igual manera ya son varios los periodistas que cambiaron de vereda. Por dar algunos ejemplos, en el último tiempo Esteban Edul, Juan Pablo Marrón, Martín Souto o Pablo González pasaron a ESPN.
Chacho Coudet y River
El lunes 23 de febrero, Marcelo Gallardo confirmó que no continuaría como entrenador de River Plate y, de inmediato, comenzó a tomar fuerza el nombre de Chacho Coudet como principal candidato para sucederlo.
Aunque surgieron otras opciones, nunca hubo demasiadas dudas de que el ex técnico del Alavés era el elegido para asumir en el Millonario. En un primer momento negó contactos en conferencia de prensa, pero una vez que el llamado fue formal, las negociaciones avanzaron rápidamente.
Este miércoles 4 de marzo, Coudet asumió oficialmente y dejó varias frases destacadas en su presentación:
- “Estoy muy contento de que se haya dado esta situación. Ahora hay que empezar a trabajar”.
- “Tengo mucha ilusión, sé dónde estoy y la responsabilidad que implica. Me gusta el lío y acá estoy”.
- “No dejé de ver el fútbol argentino. Dormí un poco menos y más tarde, pero eso también te hace sentir más cerca y acompañando el torneo”.
- “Sinceramente, el crecimiento del club es tremendo y sigue avanzando en su estructura”.
- “Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo (Gallardo). Quiero agradecerle públicamente sus palabras, me hicieron muy bien. Se lo agradezco de corazón”.
- "Tenemos que recuperar el nivel de los jugadores pero tenemos que entender y abrazar a las personas"
Su debut será el jueves 12 de marzo ante Huracán, por la fecha 10 del Torneo Apertura en el Ducó. Tendrá el desafío de levantar anímica y futbolísticamente a un plantel que atraviesa un momento delicado.
