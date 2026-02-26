Marcelo Gallardo dio su última conferencia de prensa como entrenador, luego de la victoria de River ante Banfield por 3-1, por la fecha 7 del Torneo Apertura. El Muñeco se sentó por última vez ante el periodismo, en donde no recibió preguntas sino que se limitó a dar un breve mensaje final.
DESPEDIDA LLAMATIVA
Última conferencia de Gallardo: el agradecimiento a todos menos a los jugadores
Marcelo Gallardo brindó su última conferencia de prensa tras el triunfo de River vs. Banfield. La omisión a sus futbolistas y la dirigencia.
"Agradecer. Gracias a la gente, sobre todo, por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es difícil, así que se lo quiero transmitir desde acá", dijo Marcelo Gallardo.
El primer reconocimiento fue para los hinchas. Tiene sentido. El vínculo entre Gallardo y los fanáticos riverplatenses se mantuvo en pie hasta el final. No estuvo carente de impactos, de golpes, de marcas. El Muñeco, aun con su espalda como ídolo del club, fue cuestionado por su flojo segundo ciclo.
A pesar de ello, el hincha nunca ocultó el cariño infranqueable hacia quien le regaló tantas alegrías años atrás. A lo largo del partido ante Banfield, en distintos momentos, se lo recordó. Con el popular "Muñeco, Muñeco" o con otros cánticos que quedaron en la historia.
El entrenador agradeció, luego, a los periodistas presentes: "Gracias a ustedes por el respeto que han tenido para conmigo, sobre todo para los que me han estado acompañando tantos años en estos dos ciclos en los que hemos estado, y algunos otros en mi carrera como jugador".
Luego añadió: "A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo en el colegio, que viene acá así que no me voy a despedir, ja. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico, que uno se va pero no se va nunca. En ese sentido voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo este afuera".
Fue llamativo que no reparó en los futbolistas. Un detalle que también se evidenció en el video que grabó cuando hizo el anuncio de su salida. Tampoco reparó en la dirigencia. Sí les deseó buena suerte:
"Gracias nuevamente, que tengan un buen año. Le deseo al club, al plantel, a toda esta dirigencia que se pueda reponer y poner en pie para lo que viene", cerró Gallardo.
Podría haber sido apenas un pormenor, pero dado que se trataba de un momento de repartir agradecimientos, el hecho de que no se haya detenido en los futbolistas con los que compartió casi dos años es, cuanto menos, llamativo. Mucho más teniendo en cuenta de que fueron los propios futbolistas quienes fueron a saludarlo luego de cada gol convertido ante Banfield.
River venció 3-1 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura
En un partido atípico, envuelto en una burbuja emocional difícil de sobrellevar, la buena noticia es que el Millonario volvió al triunfo. Venía de tres derrotas consecutivas por el campeonato local, y esta tarde-noche regresó a la victoria.
Lucas Martínez Quarta, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi marcaron los goles.