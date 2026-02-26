Última conferencia de Gallardo: el agradecimiento a todos menos a los jugadores

Luego añadió: "A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo en el colegio, que viene acá así que no me voy a despedir, ja. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico, que uno se va pero no se va nunca. En ese sentido voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo este afuera".

Fue llamativo que no reparó en los futbolistas. Un detalle que también se evidenció en el video que grabó cuando hizo el anuncio de su salida. Tampoco reparó en la dirigencia. Sí les deseó buena suerte:

"Gracias nuevamente, que tengan un buen año. Le deseo al club, al plantel, a toda esta dirigencia que se pueda reponer y poner en pie para lo que viene", cerró Gallardo.

Lucas Martínez Quarta se abraza con Marcelo Gallardo en el triunfo de River ante Banfield - @RiverPlate Lucas Martínez Quarta se abraza con Marcelo Gallardo en el triunfo de River ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura @RiverPlate

Podría haber sido apenas un pormenor, pero dado que se trataba de un momento de repartir agradecimientos, el hecho de que no se haya detenido en los futbolistas con los que compartió casi dos años es, cuanto menos, llamativo. Mucho más teniendo en cuenta de que fueron los propios futbolistas quienes fueron a saludarlo luego de cada gol convertido ante Banfield.

River venció 3-1 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura

En un partido atípico, envuelto en una burbuja emocional difícil de sobrellevar, la buena noticia es que el Millonario volvió al triunfo. Venía de tres derrotas consecutivas por el campeonato local, y esta tarde-noche regresó a la victoria.

Lucas Martínez Quarta, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi marcaron los goles.

