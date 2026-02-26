urgente24
GOLAZO24 Marcelo Gallardo > River > Banfield

DESPEDIDA LLAMATIVA

Última conferencia de Gallardo: el agradecimiento a todos menos a los jugadores

Marcelo Gallardo brindó su última conferencia de prensa tras el triunfo de River vs. Banfield. La omisión a sus futbolistas y la dirigencia.

26 de febrero de 2026 - 22:37
Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River

Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River

FOTO @RiverPlate

Marcelo Gallardo dio su última conferencia de prensa como entrenador, luego de la victoria de River ante Banfield por 3-1, por la fecha 7 del Torneo Apertura. El Muñeco se sentó por última vez ante el periodismo, en donde no recibió preguntas sino que se limitó a dar un breve mensaje final.

"Agradecer. Gracias a la gente, sobre todo, por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es difícil, así que se lo quiero transmitir desde acá", dijo Marcelo Gallardo.

River venció a Banfield 3-1 por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 - FOTO @RiverPlate
River volvió a ganar en el Torneo Apertura luego de tres derrotas consecutivas

River volvió a ganar en el Torneo Apertura luego de tres derrotas consecutivas

El primer reconocimiento fue para los hinchas. Tiene sentido. El vínculo entre Gallardo y los fanáticos riverplatenses se mantuvo en pie hasta el final. No estuvo carente de impactos, de golpes, de marcas. El Muñeco, aun con su espalda como ídolo del club, fue cuestionado por su flojo segundo ciclo.

Seguir leyendo

A pesar de ello, el hincha nunca ocultó el cariño infranqueable hacia quien le regaló tantas alegrías años atrás. A lo largo del partido ante Banfield, en distintos momentos, se lo recordó. Con el popular "Muñeco, Muñeco" o con otros cánticos que quedaron en la historia.

HCH9KK3bAAAp2ZT
El Muñeco se fue ovacionado

El Muñeco se fue ovacionado

El entrenador agradeció, luego, a los periodistas presentes: "Gracias a ustedes por el respeto que han tenido para conmigo, sobre todo para los que me han estado acompañando tantos años en estos dos ciclos en los que hemos estado, y algunos otros en mi carrera como jugador".

Luego añadió: "A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo en el colegio, que viene acá así que no me voy a despedir, ja. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico, que uno se va pero no se va nunca. En ese sentido voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo este afuera".

Fue llamativo que no reparó en los futbolistas. Un detalle que también se evidenció en el video que grabó cuando hizo el anuncio de su salida. Tampoco reparó en la dirigencia. Sí les deseó buena suerte:

"Gracias nuevamente, que tengan un buen año. Le deseo al club, al plantel, a toda esta dirigencia que se pueda reponer y poner en pie para lo que viene", cerró Gallardo.

Lucas Martínez Quarta se abraza con Marcelo Gallardo en el triunfo de River ante Banfield - @RiverPlate
Lucas Martínez Quarta se abraza con Marcelo Gallardo en el triunfo de River ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura

Lucas Martínez Quarta se abraza con Marcelo Gallardo en el triunfo de River ante Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura

Podría haber sido apenas un pormenor, pero dado que se trataba de un momento de repartir agradecimientos, el hecho de que no se haya detenido en los futbolistas con los que compartió casi dos años es, cuanto menos, llamativo. Mucho más teniendo en cuenta de que fueron los propios futbolistas quienes fueron a saludarlo luego de cada gol convertido ante Banfield.

River venció 3-1 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura

En un partido atípico, envuelto en una burbuja emocional difícil de sobrellevar, la buena noticia es que el Millonario volvió al triunfo. Venía de tres derrotas consecutivas por el campeonato local, y esta tarde-noche regresó a la victoria.

Lucas Martínez Quarta, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi marcaron los goles.

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES