River está viviendo horas más que especiales con lo que será la salida de Marcelo Gallardo esta noche luego de dirigir el partido ante Banfield. Mientras se empieza a definir la llegada del nuevo entrenador también salió a la luz la fuerte decisión que tomó Stéfano Di Carlo con la secretaría técnica y puntualmente con Enzo Francescoli.
TERREMOTO INTERNO
River cambia todo y se confirmó el futuro de Francescoli tras la salida de Gallardo
Tras confirmarse la salida de Marcelo Gallardo, Di Carlo tomó una decisión más que importante con Enzo Francescoli.
Enzo Francescoli está en River desempeñándose como manager de la institución desde el comienzo de la gestión de Rodolfo D’Onofrio a comienzos del 2014 y fue en su momento quien marcó a Marcelo Gallardo para ser el sucesor de Ramón Díaz. Este sin dudas fue su gran acierto, pero la realidad es que año a año fue perdiendo poder e injerencia en el fútbol profesional.
Durante los últimos años del primer ciclo de Gallardo y también durante toda esta segunda etapa del Muñeco en River estuvo claro que todas las decisiones futbolísticas pasaban por el DT que incluso designó a Mariano Barnao, hombre de su riñón, para ser el gerente de fútbol, desplazando así mucho más a Francescoli de sus funciones.
Di Carlo aparta a Francescoli en River
Ahora se que de produjo la renuncia de Gallardo, Stéfano Di Carlo no solo comenzó a buscar un nuevo entrenador sino que también quiere modificar la estructura de la secretaría técnica. En las últimas horas surgió la información que River está en búsqueda de un nuevo mánager para llevar una nueva visión en el área futbolística del club.
Está más que claro que desde hace años River viene fallando en el área futbolística a pesar de haber invertido millones de dólares en la conformación del plantel profesional. Es por eso que Di Carlo quiere sumar a una persona para darle un giro a esta historia y dar un paso hacia adelante en una de las áreas más importantes de todo el club.
Más allá de esto, la idea que tiene el presidente de River es que Enzo Francescoli continúe en el club a pesar de no seguir siendo la cabeza de la secretaría técnica. Habrá que ver qué decisión toma el Príncipe que desde hace tiempo viene siendo mirado de reojo por los hinchas por su labor como mánager más allá que internamente en el Millonario valoran enormemente su presencia.
Más en GOLAZO24
Bomba en River: los dos técnicos que quiere Di Carlo y no son Coudet
Chacho Coudet sacudió River con sus últimas declaraciones: "Juro por mis hijos"
El ascenso de Daniel Vila en el nuevo esquema de AFA