River cambia todo y se confirmó el futuro de Francescoli tras la salida de Gallardo

Más allá de esto, la idea que tiene el presidente de River es que Enzo Francescoli continúe en el club a pesar de no seguir siendo la cabeza de la secretaría técnica. Habrá que ver qué decisión toma el Príncipe que desde hace tiempo viene siendo mirado de reojo por los hinchas por su labor como mánager más allá que internamente en el Millonario valoran enormemente su presencia.

