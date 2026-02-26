Cuenta regresiva para la apertura de sesiones: Milei monitorea el Senado y arma su hoja de ruta

El mensaje incluirá referencias a la política fiscal, la inflación y la apertura comercial, con menciones al acuerdo con la Unión Europea y a negociaciones con Estados Unidos. También se esperan anuncios vinculados a la reforma laboral y a la Ley Penal Juvenil.

Votos y negociaciones

El oficialismo mantuvo contactos permanentes con senadores de La Libertad Avanza y aliados para asegurar el quórum y el respaldo en las votaciones. El acuerdo Mercosur-UE aparece con un escenario más favorable, y ya se aprobó en el Senado esta tarde.

Distinta es la situación de la reforma a la Ley de Glaciares, donde la negociación es más ajustada. La iniciativa propone modificar el esquema vigente desde 2010 y ampliar la participación de las provincias para definir, mediante estudios técnico-científicos, qué áreas glaciares y periglaciares tienen funciones hídricas estratégicas.

En el Gobierno sostienen que el proyecto incorpora referencias a la Ley General del Ambiente y al Régimen de Gestión Ambiental del Agua como garantía frente a críticas ambientalistas.

Un Senado clave

La Casa Rosada calcula contar con los 21 senadores propios y con apoyos del PRO, parte de la UCR y legisladores cercanos a gobernadores de provincias mineras como Catamarca, San Juan y Salta. Sin embargo, reconocen que el resultado es ajustado y que cualquier cambio de postura podría modificar la votación.

La bancada peronista, por su parte, dio libertad de acción a sus integrantes.

Para evitar sorpresas, el oficialismo trasladó parte de su mesa política al Congreso. Dirigentes y funcionarios siguieron las negociaciones desde el Palacio Legislativo mientras el Presidente permanecía en Olivos ajustando el mensaje que marcará el rumbo político del año.

