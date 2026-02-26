El presidente Javier Milei siguió desde la residencia de Olivos la sesión del Senado mientras trabaja en el discurso que pronunciará en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En paralelo, el oficialismo monitorea dos votaciones que considera centrales para su agenda legislativa: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la reforma de la Ley de Glaciares.
DESDE OLIVOS
Cuenta regresiva para la apertura de sesiones: Milei monitorea el Senado y arma su hoja de ruta
Milei está en la residencia de Olivos afinando los detalles de su discurso del domingo, pero también está siguiendo de cerca la sesión en el Senado.
En el entorno presidencial se muestran optimistas. “Todo indica que ambas van a salir, más allá de algunas trabas”, sostienen en la Casa Rosada, donde aseguran que cuentan con respaldo de bloques aliados para avanzar.
El mandatario llegó a la quinta presidencial luego de una reunión con representantes de la empresa Breitiling SA, encuentro que en el Gobierno vinculan con la agenda de inversiones.
Milei y el discurso en preparación
Mientras el Senado debatía, Milei avanzó junto a sus equipos de comunicación —con participación del vocero Manuel Adorni y del asesor Santiago Caputo— en el mensaje que brindará ante la Asamblea Legislativa.
Según fuentes oficiales, ya existe un primer borrador estructurado en tres partes: un balance de los primeros dos años de gestión, un apartado dedicado a la “herencia recibida” y una hoja de ruta con las reformas previstas para 2026.
El mensaje incluirá referencias a la política fiscal, la inflación y la apertura comercial, con menciones al acuerdo con la Unión Europea y a negociaciones con Estados Unidos. También se esperan anuncios vinculados a la reforma laboral y a la Ley Penal Juvenil.
Votos y negociaciones
El oficialismo mantuvo contactos permanentes con senadores de La Libertad Avanza y aliados para asegurar el quórum y el respaldo en las votaciones. El acuerdo Mercosur-UE aparece con un escenario más favorable, y ya se aprobó en el Senado esta tarde.
Distinta es la situación de la reforma a la Ley de Glaciares, donde la negociación es más ajustada. La iniciativa propone modificar el esquema vigente desde 2010 y ampliar la participación de las provincias para definir, mediante estudios técnico-científicos, qué áreas glaciares y periglaciares tienen funciones hídricas estratégicas.
En el Gobierno sostienen que el proyecto incorpora referencias a la Ley General del Ambiente y al Régimen de Gestión Ambiental del Agua como garantía frente a críticas ambientalistas.
Un Senado clave
La Casa Rosada calcula contar con los 21 senadores propios y con apoyos del PRO, parte de la UCR y legisladores cercanos a gobernadores de provincias mineras como Catamarca, San Juan y Salta. Sin embargo, reconocen que el resultado es ajustado y que cualquier cambio de postura podría modificar la votación.
La bancada peronista, por su parte, dio libertad de acción a sus integrantes.
Para evitar sorpresas, el oficialismo trasladó parte de su mesa política al Congreso. Dirigentes y funcionarios siguieron las negociaciones desde el Palacio Legislativo mientras el Presidente permanecía en Olivos ajustando el mensaje que marcará el rumbo político del año.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
La causa $LIBRA avanza: Piden informes a Presidencia y detectan chats borrados
Un dirigente de la UCR sugirió Milei se pegue un tiro: "Solucionaría un problema"
El gendarme argentino en Venezuela pudo comunicarse por primera vez con su familia: Qué dijo