Yankilandia ya no es el paraíso: Éxodo récord de estadounidenses

"En 20925, USA experimentó algo que no se había producido definitivamente desde la Gran Depresión: se emigró más gente que la que llegó. La Administración Trump ha aclamado el éxodo (migración neta negativa) como el cumplimiento de su promesa de intensificar las deportaciones y restringir las nuevas visas. Sin embargo, tras la imagen turbulenta de esta ofensiva migratoria se esconde un cambio de rumbo menos conocido: los propios ciudadanos estadounidenses están emigrando en cifras récord, reubicándose con sus familias en tierras que consideran más asequibles y seguras.

Desde la Administración Dwight Eisenhower, USA no ha recopilado estadísticas exhaustivas sobre el número de ciudadanos que emigran. Sin embargo, datos sobre permisos de residencia, compra de viviendas en el extranjero, matriculación estudiantil y otras métricas de más de 50 países muestran (...) una diáspora de millones de personas que estudian, teletrabajan y se jubilan en el extranjero. (...)

En 2025 se produjeron en USA 675.000 deportaciones y 2,2 millones de “autodeportaciones”, según datos del Departamento de Seguridad Nacional."

Ejemplos:

1 de cada 15 residentes del moderno barrio Grand Canal Dock de Dublín nació en USA, según agentes inmobiliarios.

En Bali, Colombia y Tailandia, las dificultades para alojar a los teletrabajadores estadounidenses pagados en dólares han inspirado a los residentes locales a protestar contra la ola de gentrificación.

Más de 100.000 jóvenes estudiantes estadounidenses están matriculados en el extranjero para obtener una carrera universitaria más asequible.

En los asilos de ancianos que proliferan al otro lado de la frontera con México, los estadounidenses mayores acuden a recibir atención médica de bajo costo.

En una conferencia telefónica organizada el mes pasado por Expatsi, una empresa de reubicación, casi 400 estadounidenses se inscribieron para aprender cómo mudarse a Albania (el antiguo Estado estalinista ofrece una visa especial que permite a los ciudadanos estadounidenses vivir y trabajar allí, sin pagar impuestos sobre sus ingresos extranjeros durante 1 año, sin preguntas).

Kelly McCoy, originaria de Buffalo (Nueva York), analista de seguros, se mudó a Albania en el verano (boreal) de 2024 para aprovechar su visa estadounidense. Luego se ha mudado a Rumania y trabaja como consultora ayudando a otros estadounidenses con menos recursos a sumarse a la ola migratoria: “En Albania, ahora mismo se puede sobrevivir fácilmente con US$ 1.000 al mes”.

Un análisis del The Wall Street Journal sobre 15 países que proporcionaron datos completos o parciales de 2025 mostró que al menos 180.000 estadounidenses se unieron a ellos, una cifra que probablemente sea mucho mayor cuando otros países reporten estadísticas completas.

El total de residentes en Portugal ha aumentado más del 500% desde la pandemia de Covid-19 y creció 36% solo en 2024, según datos oficiales.

En los últimos 10 años, el número de residentes estadounidenses casi se ha duplicado en España y Países Bajos, y se ha más que duplicado en la República Checa.

Otros ejemplos:

##El número de académicos residentes en Estados Unidos que buscan trabajo en el extranjero aumentó en más de 20% el año pasado, según Times Higher Education, proveedor británico de datos sobre educación global. La mayoría de ellos se establecieron en Europa, donde la UE ha destinado 500 millones de euros para atraer a científicos de primer nivel al continente.

##Los estudiantes internacionales que llegan a Estados Unidos cayeron 17% el otoño (boreal) y se espera que disminuya más rápidamente en los próximos años.

##La cohorte de estadounidenses que obtienen un título en Europa se ha duplicado desde 2011, aumentando +14% en 2025 solo en el Reino Unido, según UCAS, el servicio de admisión a las universidades británicas.

##De los 12 estudiantes estadounidenses con los que habló el Journal para este artículo, que estudiaban en España, Escocia e Inglaterra, solo 1 planeaba regresar a Estados Unidos.

##En 2025, el dólar se depreció un 12% frente al euro; sin embargo, la afluencia de nuevos residentes estadounidenses se aceleró en todos los grandes países de la eurozona (Francia, Italia, España y Alemania) y continuó en países más pequeños como Eslovenia y Portugal.

Un cuento americano

La última vez que más personas abandonaron USA de las que llegaron, según las estadísticas históricas del Censo, fue en 1935, y el destino predilecto fue la URSS. Más de 100.000 estadounidenses solicitaron trabajo en las plantas de tractores, acerías y fábricas de una dictadura comunista. Los recién llegados jugaban al béisbol en el Parque Gorki de Moscú; otros fueron posteriormente encarcelados en gulags. Tantos estadounidenses sin cualificación llegaron a la URSS que, para 1938, los soviéticos comenzaron a exigir a los visitantes estadounidenses que presentaran un comprobante de viaje de regreso.

Hoy en día, USA cuenta con salarios más altos, talento móvil y millones de ciudadanos que anhelan una vida mejor. Europa necesita a estos trabajadores —y sus ingresos— para apuntalar un sistema de pensiones tan desproporcionado que los jubilados franceses ganan más que los adultos en edad laboral, según el Estudio de Ingresos de Luxemburgo.

A cambio, Europa ofrece

atención médica asequible,

ciudades transitables con bares y espacios de coworking donde el inglés ha desplazado a la lengua local.

La vivienda en muchas ciudades sigue siendo comparativamente barata y abundante.

Las escuelas son accesibles, seguras y, excluyendo las universidades, generalmente tienen mejor calificación que las de Estados Unidos.

Trump está viejo y miente mal: él ha reflexionado sobre la posibilidad de atraer inmigrantes noruegos. Sin embargo, el número de noruegos residentes en USA ha disminuido en los últimos 10 años, y ahora hay más estadounidenses de nacimiento viviendo en Noruega que residentes nacidos en Noruega en USA.

En 2025, más estadounidenses se mudaron a Alemania que alemanes a Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Irlanda, que recibió a 10.000 personas de Estados Unidos en 2025, aproximadamente el doble de las que llegaron en 2024.

