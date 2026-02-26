Complicado año electoral 2026 de Donald Trump complica a Javier Milei 2027

Atención Javier Milei

La encuesta de la Fundación Peter G. Peterson tiene algunas conclusionesn:

"A pocas semanas de las primeras elecciones primarias, una nueva encuesta de la Fundación Peter G. Peterson muestra que los votantes establecen una fuerte conexión entre el aumento de la deuda nacional y su costo de vida. El 90% de los votantes (9 de cada 10) está preocupado por el efecto de la deuda nacional en la inflación, lo que está incrementando el costo de vida , ya que votantes de todos los partidos políticos piden a los candidatos que presenten un plan para abordar la deuda. En este contexto, el Índice de Confianza Fiscal de USA cayó 2 puntos en febrero, hasta 48 (100 es neutral), lo que refleja una creciente preocupación sobre la dirección de las perspectivas fiscales de USA."

, ya que votantes de todos los partidos políticos piden a los candidatos que presenten un plan para abordar la deuda. En este contexto, el Índice de Confianza Fiscal de USA cayó 2 puntos en febrero, hasta 48 (100 es neutral), lo que refleja una creciente preocupación sobre la dirección de las perspectivas fiscales de USA." “ El costo de vida básico cobra protagonismo este año electoral , y los votantes ven que la creciente deuda nacional estadounidense les está encareciendo la vida”, declaró Michael A. Peterson, director ejecutivo de la Fundación Peterson.

, y los votantes ven que la creciente deuda nacional estadounidense les está encareciendo la vida”, declaró Michael A. Peterson, director ejecutivo de la Fundación Peterson. “Ya sea por los préstamos para el automóvil o las facturas del supermercado, los estadounidenses están, con razón, preocupados por la inflación, y el creciente déficit federal solo empeora la situación. Estabilizar la deuda debería ser un tema central para cualquier líder que desee mejorar la asequibilidad y el crecimiento económico. Los votantes comprenden que el aumento de la deuda presiona al alza la inflación y las tasas de interés, y están pidiendo soluciones a los candidatos, e incluso a otros partidos, durante esta campaña”.

image Scott Bessent como titular del Tesoro y estratega de la economía de Donald Trump parece que "no la ve". FOTO: xAI / Grok.

Definiciones

Algunos detalles a tener en cuenta:

##El 90% de los votantes (96% de los demócratas, 85% de los independientes y 87% de los republicanos) están preocupados porque el efecto de la deuda nacional sobre la inflación está aumentando el costo de vida, como los precios de los alimentos, la energía, la vivienda, el transporte y otros bienes y servicios.

##El 85% de los votantes (91% de los demócratas, 82% de los independientes y 82% de los republicanos) están preocupados porque el efecto de la deuda nacional sobre las tasas de interés está contribuyendo a mayores costos de endeudamiento: intereses de las tarjetas de crédito, tasas de los préstamos para automóviles, tasas hipotecarias y otros préstamos personales.

##El 83% de los votantes (84% de los demócratas, 78% de los independientes y 86% de los republicanos) dicen que tener un plan para abordar la deuda es un factor decisivo a la hora de elegir un candidato.

##El 72% de los votantes (67% de los demócratas, 79% de los independientes y 72% de los republicanos) dicen que considerarían apoyar a un candidato de un partido político al que habitualmente no apoyan, si ese candidato tuviera un plan claro para abordar la deuda.

##El 70% de los votantes quiere conocer más de lo que ha escuchado durante el último mes sobre cómo los candidatos abordarán la deuda y su impacto en el costo de vida.

##El 95% de los votantes afirma que los candidatos de este año deberían explicar claramente su plan para evitar un recorte anual automático del 23% a las prestaciones de la Seguridad Social. Si el Congreso no hace nada para abordar el deterioro financiero de la Seguridad Social, estos recortes automáticos se implementarán en 2032, durante el mandato de los senadores estadounidenses elegidos en noviembre.

##El valor del Índice de Confianza Fiscal de febrero de 2026 es 48. (El valor de enero fue 50. El valor de diciembre de 2025 fue 51.) y muestra un amplio consenso en que abordar la deuda debería ser 1 de las 3 prioridades del Presidente y el Congreso (79% de acuerdo / 16% en desacuerdo): 75% de los demócratas, 75% de los independientes y 85% de los republicanos.

##Una creciente mayoría cree que el país va por mal camino en cuanto a abordar la deuda (59%), cuando en enero fue 57% y en diciembre fue 55%.

-----------------------------

Más contenidos en Urgente24

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza