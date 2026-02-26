El reconocido conductor Roberto Funes Ugarte vive un momento de frustración y enojo tras una sorpresiva decisión de El Nueve. La polémica estalló luego de que se confirmara que Escuela de Cocina, el ciclo conducido por Eugenia Tobal, llegó a su fin y que en su lugar se emitirá un programa de citas conducido por Fabián Doman.
PERDIÓ LA PULSEADA
Roberto Funes Ugarte estalló de furia tras perder la conducción de un ciclo en El Nueve
El conductor Roberto Funes Ugarte se sintió traicionado por el cambio de planes del canal, que de la mano de Kuarzo pondrán a Fabián Doman al aire.
La decisión de la emisora sorprendió a la audiencia y, sobre todo, al periodista que actualmente se desempeña en la pantalla de LN+ quien se enteró de los cambios casi al mismo tiempo que el público. En los pasillos de los medios, hay quienes hablan de falta de respeto profesional.
Según reveló la panelista Paula Varela en Intrusos, el periodista se siente “indignado y traicionado” porque el canal “le había prometido este formato hace mucho tiempo”. La versión que circula es que existía un acuerdo verbal entre las partes, lo que había generado expectativas claras para el comunicador, quien incluso habría comenzado a planear contenidos y producción junto a su equipo. Actualmente, la promesa incumplida abrió un clima de tensión entre el conductor y la productora.
Desde la señal televisiva aún no hubo declaraciones oficiales que expliquen por qué se modificó la grilla y se optó por confiar la conducción a otro presentador. Fuentes cercanas a la emisora aseguraron que se trata de una decisión estratégica, aunque no se conocen los detalles que motivaron el giro. La situación deja en evidencia una vez más los vaivenes del mundo televisivo, donde las certezas pueden cambiar de un día para otro, y las promesas, aunque importantes, no siempre son vinculantes.
Kuarzo eligió a Fabián Doman por sobre Roberto Funes Ugarte
Finalmente, luego del abrupto levantamiento del programa Escuela de Cocina, tras la partida de Jimena Latorre y el fallido reemplazo de Eugenia Tobal, El Nueve prepara un fuerte cambio en su programación con Fabián Doman al frente para liderar la nueva apuesta.
El conductor volverá a la pantalla chica luego de haber sido desplazado de A24 con el fin de llevar adelante un programa de citas para mayores de 50 al estilo de lo que fue el emblemático ciclo conducido por Roberto Galán en entre 1971 y 1998 Yo me quiero casar... ¿Y usted?. La producción a cargo de Kuarzo en la actualidad se encuentra trabajando en el proyecto, apuntado a historias de amor y segundas oportunidades.
Hasta el momento, las autoridades del canal decidieron que desde el lunes 3 de marzo pondrá al aire repeticiones de Médico de Familia, el ciclo encabezado por el doctor Jorge Tartaglione que supo cosechar buena audiencia. El envío había dejado de producirse tiempo atrás, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.
Así, el destacado periodista nuevamente estará al mando de un ciclo televisivo, teniendo en cuenta que desde que denunció irregularidades en su salida "extrañamente confusa" de la señal que lleva adelante Juan Cruz Ávila, quien desde 2024 se encuentra encabezando una reconfiguración integral de la señal, tanto editorial como comercial.
