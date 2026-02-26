Roberto Funes Ugarte estalló de furia tras perder la conducción de un ciclo en El Nueve

Desde la señal televisiva aún no hubo declaraciones oficiales que expliquen por qué se modificó la grilla y se optó por confiar la conducción a otro presentador. Fuentes cercanas a la emisora aseguraron que se trata de una decisión estratégica, aunque no se conocen los detalles que motivaron el giro. La situación deja en evidencia una vez más los vaivenes del mundo televisivo, donde las certezas pueden cambiar de un día para otro, y las promesas, aunque importantes, no siempre son vinculantes.

Kuarzo eligió a Fabián Doman por sobre Roberto Funes Ugarte

Finalmente, luego del abrupto levantamiento del programa Escuela de Cocina, tras la partida de Jimena Latorre y el fallido reemplazo de Eugenia Tobal, El Nueve prepara un fuerte cambio en su programación con Fabián Doman al frente para liderar la nueva apuesta.

El conductor volverá a la pantalla chica luego de haber sido desplazado de A24 con el fin de llevar adelante un programa de citas para mayores de 50 al estilo de lo que fue el emblemático ciclo conducido por Roberto Galán en entre 1971 y 1998 Yo me quiero casar... ¿Y usted?. La producción a cargo de Kuarzo en la actualidad se encuentra trabajando en el proyecto, apuntado a historias de amor y segundas oportunidades.

Hasta el momento, las autoridades del canal decidieron que desde el lunes 3 de marzo pondrá al aire repeticiones de Médico de Familia, el ciclo encabezado por el doctor Jorge Tartaglione que supo cosechar buena audiencia. El envío había dejado de producirse tiempo atrás, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.

Así, el destacado periodista nuevamente estará al mando de un ciclo televisivo, teniendo en cuenta que desde que denunció irregularidades en su salida "extrañamente confusa" de la señal que lleva adelante Juan Cruz Ávila, quien desde 2024 se encuentra encabezando una reconfiguración integral de la señal, tanto editorial como comercial.

