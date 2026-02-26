Senado: Con votación ajustada (y duras críticas) aprueban pliego de Fernando Iglesias

Quien también cuestionó con dureza la designación de Iglesias fue la jujeña Carolina Moisés. La senadora, que acaba de romper con el bloque que preside José Mayans, lanzó: " Es un hombre misógino, violento e ignorante, compartí 6 años como diputada con él y con esas tres palabras puedo definirlo".

"Googleen y van a ver pruebas de que es misógino, violento e ignorante. El Gobierno va a tener problemas con esta designación. Está lejísimo de las facultades de un diplomático",sentenció y agregó que "cada uno en esta vida cosecha lo que siembra".

"El Gobierno está cometiendo un error", dijo la jujeña y aseguró que Fernando Iglesias está "más cerca del lumpenaje" que de ocupar un cargo diplomático.

El interbloque peronista también rechazó la designación. "Comprendemos la metodología y sabemos que proponer candidatos es potestad del Presidente. Pero sucede que todos conocemos al postulante y eso pesa a la hora del voto", planteó el peronista Fernando Salino antes de plantear que se opondrían y recordaron una denuncia penal que el diputado Rodolfo Tailhade presentó contra Iglesias en 2021 por "enriquecimiento ilícito".

Más adelante, Salino citó un fragmento escrito por Iglesias en el que afirmaba: “Si las Malvinas debían seguir la línea del virreinato, deberían ser uruguayas porque el apostadero estaba en Montevideo, no en Buenos Aires”.

También desde la oposición cuestionaron la postura de Iglesias sobre Malvinas, asegurando que desconoce la soberanía argentina sobre las Islas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/crislopeztdf/status/2027039525176824281&partner=&hide_thread=false Los senadores fueguinos Coto y Montes de Oca votaron a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea



Mirá lo que opina este personaje nefasto sobre la soberanía de nuestras Malvinas e islas del Atlántico Sur pic.twitter.com/sGScr0Npbp — Cristina Lopez (@crislopeztdf) February 26, 2026

Tras la aprobación de su pliego, Fernando Iglesias celebró en X, con chicana a la oposición, fiel a su estilo:

image

-------------

Otras noticias en Urgente24:

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe