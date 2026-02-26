El Senado aprobó este jueves (26/02), en una votación ajustada y con duras críticas, la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. El pliego tuvo 38 votos a favor y 31 en contra, además de una abstención.
EMBAJADOR
Senado: Con votación ajustada (y duras críticas) aprueban pliego de Fernando Iglesias
El oficialismo logró que el Senado apruebe la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica, Luxemburgo y la UE, pero hubo muchas críticas.
Javier Milei había nombrado a Fernando Iglesias por decreto "en comisión" en enero pasado -en 2018 lo insultaba por X-, pero faltaba el aval del Congreso. Al tratarse la designación de embajadores de una potestad del Presidente, el cuerpo no suele oponerse y, en caso de rechazo, lo más común es que se abstengan en la votación. Pero con este nombre hubo muchos votos en contra.
Los 38 votos a favor fueron de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. La abstención fue de la salteña Flavia Royón.
"Es una persona pública con sobrados antecedentes", lo defendió el miembro informante de La Libertad Avanza, el senador Juan Carlos Pagotto.
El santacruceño federal José María Carambia fue uno de los más duros contra Fernando Iglesias: "Es un pedante, soberbio, incapacitado para la función. Tener gente así en lugares tan importantes va a generar más problemas que otras cosas", lanzó antes de avisar su voto en contra. "Además, que defienda sus ideas y que sea ad honorem", agregó.
Quien también cuestionó con dureza la designación de Iglesias fue la jujeña Carolina Moisés. La senadora, que acaba de romper con el bloque que preside José Mayans, lanzó: " Es un hombre misógino, violento e ignorante, compartí 6 años como diputada con él y con esas tres palabras puedo definirlo".
"Googleen y van a ver pruebas de que es misógino, violento e ignorante. El Gobierno va a tener problemas con esta designación. Está lejísimo de las facultades de un diplomático",sentenció y agregó que "cada uno en esta vida cosecha lo que siembra".
"El Gobierno está cometiendo un error", dijo la jujeña y aseguró que Fernando Iglesias está "más cerca del lumpenaje" que de ocupar un cargo diplomático.
El interbloque peronista también rechazó la designación. "Comprendemos la metodología y sabemos que proponer candidatos es potestad del Presidente. Pero sucede que todos conocemos al postulante y eso pesa a la hora del voto", planteó el peronista Fernando Salino antes de plantear que se opondrían y recordaron una denuncia penal que el diputado Rodolfo Tailhade presentó contra Iglesias en 2021 por "enriquecimiento ilícito".
Más adelante, Salino citó un fragmento escrito por Iglesias en el que afirmaba: “Si las Malvinas debían seguir la línea del virreinato, deberían ser uruguayas porque el apostadero estaba en Montevideo, no en Buenos Aires”.
También desde la oposición cuestionaron la postura de Iglesias sobre Malvinas, asegurando que desconoce la soberanía argentina sobre las Islas.
Tras la aprobación de su pliego, Fernando Iglesias celebró en X, con chicana a la oposición, fiel a su estilo:
