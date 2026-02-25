urgente24
LUNES (02/03) TALCAHUANO 550

CGT moviliza a Tribunales para apoyar una presentación judicial

La CGT movilizará cuadros militantes a tribunales de Plaza Lavalle, para apoyar una presentación judicial contra la reforma laboral

25 de febrero de 2026 - 19:53
Jorge Sola, secretario general del Sindicato de Seguro y uno de los integrantes del triunvirato cegetista

Foto: NA.
GUILLERMO CARRIL
Por GUILLERMO CARRIL

La mesa chica de la CGT resolvió en la tarde del miércoles 25/02 marchar el lunes 02/03 para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes.

El triunviro Jorge Sola (seguros)

La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto. La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto.

El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una “movilización" hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, “acompañando la petición a la Justicia".

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, ofició de anfitrión. Convocaron el mencionado Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

image
Los secretarios generales reunidos en UPCN

¿Quiénes participaron?

Juan Carlos Schmid (CATT)

Armando Cavalieri (Comercio)

Omar Maturano (La Fraternidad)

Rodolfo Daer (Alimentación)

Gerardo Martínez (UOCRA)

José Luis Lingeri (Obras Sanitarias),

Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

Marcha de 'los más duros'

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

