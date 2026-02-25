LUNES (02/03) TALCAHUANO 550
CGT moviliza a Tribunales para apoyar una presentación judicial
La CGT movilizará cuadros militantes a tribunales de Plaza Lavalle, para apoyar una presentación judicial contra la reforma laboral
El triunviro Jorge Sola (seguros)
El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una “movilización" hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, “acompañando la petición a la Justicia".
El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, ofició de anfitrión. Convocaron el mencionado Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.
¿Quiénes participaron?
Juan Carlos Schmid (CATT)
Armando Cavalieri (Comercio)
Omar Maturano (La Fraternidad)
Rodolfo Daer (Alimentación)
Gerardo Martínez (UOCRA)
José Luis Lingeri (Obras Sanitarias),
Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.
Marcha de 'los más duros'
Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.
