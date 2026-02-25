El fuerte dato que sacude a LAM y América TV: "Abandona el programa"

Y continuó: "Lo que me dicen es que ella, cuando firmó el contrato, les habría dicho a las autoridades de Mandarina (la productora), 'yo firmo por enero y por febrero, porque después, con mi otro trabajo, tengo viajes estipulados, entonces es imposible para mí seguir por el programa'".

De acuerdo con el conductor, le dijeron que la panelista aceptó estar en el exitoso programa, "para divertirse un par de meses, para pasar el verano y para volver a estar con su amigo Ángel de Brito".

"Esa angelita que queda fuera y que se va a despedir este jueves es Marisa Brel", anunció Etchegoyen. "Marisa Brel se va de LAM, abandona el programa de Ángel de Brito, desde este jueves. ese día será su último LAM, al menos, por ahora".

Embed - Marisa Brel abandona LAM tras el cruce con Laura Ubfal: “El jueves es su último programa”

¿Quién podría ser la nueva panelista de LAM?

Ante la información de último momento sobre la posible salida de Marisa Brel de LAM, Etchegoyen también sugirió quién, a su juicio, podría ser el reemplazo de la angelita.

"Cuando se va alguien tiene que venir alguien, a mi me parece que, o se van a confirmar con lo que tienen o puede que el reemplazo de Marisa Brel, que esto no lo tengo confirmado, creo que puede ser por algo que vi en los últimos días, que fueron unas historias de Instagram de Ángel con ella, me refiero a Cinthia Fernández", lanzó el conductor.

Recordemos que en los últimos días ha habido tensión en la relación entre Cinthia Fernández y Moria Casán, e incluso se llegó a presumir de la posible salida de Fernández del programa de la diva, luego de una polémica con la abogada Elba Marcovecchio.

Cruce entre Marisa Brel y Laura Ubfal: El dato no menor

La supuesta salida de Marisa Brel del programa de Ángel de Brito ocurre luego de un tenso cruce entre la panelista y Laura Ubfal.

Ambos protagonizaron un ida y vuelta al debatir sobre la participación de Eduardo Carrera en Gran Hermano Generación Dorada por su polémico pase por el reality.

"Marisa siempre estás defendiendo a los que tienen sospecha de violencia", comentó Ubfal.

Entre tantas cosas que se dijeron al aire, Marisa Brel expresó: "Vos sos violenta, porque dijiste cosas muy violentas, y defendes a todos los violentos de Gran Hermano".

Y lanzó: "Estamos grandes las dos déjame en paz (...) ¿Qué te pasa conmigo? Años que me tenes harta Ubfal, sos una persona infumable".

