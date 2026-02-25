urgente24
Argentinos Juniors vs Barcelona SC: El Bicho quiere fase 3 de Copa Libertadores

Argentinos Juniors y Barcelona SC buscan meterse en la fase 3 de Copa Libertadores. El Bicho corre con ventaja en la Paternal.

25 de febrero de 2026 - 20:04

EN VIVO

Quien gane esta llave, se cruzará con el vencedor de Botafogo y Nacional Potosí en fase 3. Quien pase esa instancia, se meterá en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Posibles formaciones de Argentinos Juniors vs Barcelona SC

La probable formación de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

La probable formación de Barcelona SC

José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Celiz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Lo que hay que saber + historial

Se enfrentaron en 3 ocasiones de forma oficial. El balance es de total paridad con 1 victoria para cada uno y un empate técnico en goles.

  • Hora: 21.30.
  • TV: Telefe y Fox Sports.
  • Árbitro: Esteban Ostojich (URU).
  • VAR: Christian Ferreyra (URU).
  • Estadio: Diego Armando Maradona.

Rival de fase 3

Quien se imponga en esta serie, se enfrentará en fase 3 de Copa Libertadores al ganador de Botafogo vs Nacional Potosí. En el partido de ida se impusieron los bolivianos.

El partido de ida

El pasado miércoles 18 de febrero Barcelona y Argentinos se enfrentaron en el partido de ida y fue victoria para los de Nicolás Diez por 1 a 0 por el gol de Diego Porcel al minuto 90 de partido.

¿Por qué juegan esta instancia de Copa Libertadores?

Argentinos Juniors logró la tercera posición en la tabla anual de Argentina mientras que Barcelona se clasificó por terminar cuarto en la Tabla Acumulada de LigaPro.

¿Cómo llegan Argentinos Juniors y Barcelona SC?

En sus últimos dos compromisos, Argentinos Juniors logró la victoria ante River Plate y Barcelona SC, respectivamente.

Luego, a sabiendas de este encuentro, no volvió a jugar por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Barcelona de Ecuador, por su parte, venció a Técnico Universitario en la primera jornada de la liga de dicho país.

