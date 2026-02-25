Argentinos Juniors vs Barcelona SC: El Bicho quiere fase 3 de Copa Libertadores

Live Blog Post

¿Cómo llegan Argentinos Juniors y Barcelona SC?

En sus últimos dos compromisos, Argentinos Juniors logró la victoria ante River Plate y Barcelona SC, respectivamente.

Luego, a sabiendas de este encuentro, no volvió a jugar por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Barcelona de Ecuador, por su parte, venció a Técnico Universitario en la primera jornada de la liga de dicho país.