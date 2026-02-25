Argentinos Juniors vs Barcelona SC: El Bicho quiere fase 3 de Copa Libertadores

Argentinos Juniors busca ratificar lo realizado en Ecuador ante Barcelona SC, en la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se juega en la Paternal y el Bicho corre con ventaja por el gol de Diego Porcel sobre la hora.
Posibles formaciones de Argentinos Juniors vs Barcelona SC
La probable formación de Argentinos Juniors
Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
La probable formación de Barcelona SC
José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Celiz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Darío Benedetto. DT: César Farías.
Deja tu comentario