Pedido de informes en diputados sobre fondos de PAMI

Puntos críticos del nuevo esquema

El foco de la polémica está en la fijación de una cápita de apenas $2.100 por afiliado, valor que, según la denuncia, no refleja costos reales ni condiciones de trabajo.

Biella identifica tres efectos inmediatos:

Caída de ingresos: La eliminación de la consulta presencial como fuente de cobro directo implica un deterioro significativo en la rentabilidad médica.

Más carga sin pago extra: Se incrementan las prestaciones dentro de un esquema cerrado, sin actualización ni compensación.

Riesgo de deserción: El escenario podría derivar en renuncias masivas de profesionales, afectando la cobertura.

De la tensión financiera al riesgo sanitario

El planteo no se limita al esquema de pagos. El diputado suma otro frente: La situación estructural del PAMI.

Habla de deuda acumulada, faltantes de insumos y una política de recortes que —según advierte— puede traducirse en interrupciones de tratamientos y deterioro en la calidad de atención.

¿Por qué lo plantea en semejantes términos?

No es una medida aislada. Es la expresión de un problema estructural que no se está abordando No es una medida aislada. Es la expresión de un problema estructural que no se está abordando

biella Diputado, Bernardo Biella Calvet, alerta sobre la situación que afecta a jubilados y pensionados.

¿Javier Milei, bajo presión?

Biella califica la resolución como “inconsulta” y exige una revisión urgente. En su diagnóstico, el Gobierno no solo aplica un ajuste coyuntural, sino que evita discutir reformas de fondo en un sistema que ya muestra signos de fatiga.

El pedido de informes abre ahora un nuevo frente político para la Casa Rosada: responder si el equilibrio fiscal puede sostenerse sin erosionar un servicio crítico para millones de jubilados.

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