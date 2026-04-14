El diputado nacional Bernardo Biella Calvet (Innovación Federal) presentó un duro pedido de informes en Diputados contra el Gobierno de Javier Milei tras la resolución que afecta el desempeño del PAMI. Advierte que el nuevo esquema de pagos a médicos de cabecera implica un “retroceso” que compromete el acceso a la salud de millones de afiliados.
PRIMERA LÍNEA CUESTIONADA
Pedido de informes en diputados sobre fondos de PAMI
El diputado Bernardo Biella Calvet advierte que el nuevo esquema de pagos a médicos de cabecera (PAMI) implica un “retroceso”.
La ofensiva parlamentaria apunta directo al corazón del sistema. Para Biella, la medida responde a una lógica estrictamente fiscalista que “vacía de incentivos” el rol del médico de cabecera, considerado el pilar del modelo asistencial del organismo.
Biella Calvet entiende que
Tal como lo plantea el legislador, obliga al Poder Ejecutivo a explicar los fundamentos técnicos que considera inexistentes detrás de un cambio que impacta sobre una población particularmente vulnerable: adultos mayores, con enfermedades crónicas y sin margen económico para alternativas privadas.
Puntos críticos del nuevo esquema
El foco de la polémica está en la fijación de una cápita de apenas $2.100 por afiliado, valor que, según la denuncia, no refleja costos reales ni condiciones de trabajo.
Biella identifica tres efectos inmediatos:
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Caída de ingresos: La eliminación de la consulta presencial como fuente de cobro directo implica un deterioro significativo en la rentabilidad médica.
Más carga sin pago extra: Se incrementan las prestaciones dentro de un esquema cerrado, sin actualización ni compensación.
Riesgo de deserción: El escenario podría derivar en renuncias masivas de profesionales, afectando la cobertura.
De la tensión financiera al riesgo sanitario
El planteo no se limita al esquema de pagos. El diputado suma otro frente: La situación estructural del PAMI.
Habla de deuda acumulada, faltantes de insumos y una política de recortes que —según advierte— puede traducirse en interrupciones de tratamientos y deterioro en la calidad de atención.
¿Por qué lo plantea en semejantes términos?
¿Javier Milei, bajo presión?
Biella califica la resolución como “inconsulta” y exige una revisión urgente. En su diagnóstico, el Gobierno no solo aplica un ajuste coyuntural, sino que evita discutir reformas de fondo en un sistema que ya muestra signos de fatiga.
El pedido de informes abre ahora un nuevo frente político para la Casa Rosada: responder si el equilibrio fiscal puede sostenerse sin erosionar un servicio crítico para millones de jubilados.
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