Elon Musk rompe todo con XChat: El nuevo "WhatsApp" ya llega a estos dispositivos

XChat: ¿Qué funciones trae y en qué se diferencia de WhatsApp?

La app llega con un paquete de funciones bastante completo, aunque con algunos giros interesantes. Entre las principales características se destacan:

Mensajes que se autodestruyen

Chats grupales

Videollamadas

Envío de archivos

Pero hay un detalle que sobresale, el bloqueo de capturas de pantalla. Esta función busca evitar que las conversaciones se filtren fuera de la app, algo que hoy preocupa a muchos usuarios.

Además, XChat incorpora protección mediante PIN o código, lo que suma una capa extra de privacidad. Según análisis de TechCrunch, este enfoque apunta directamente a competir con apps como Signal y Telegram, que crecieron justamente por su énfasis en la seguridad.

¿XChat puede destronar a WhatsApp?

La gran pregunta que sobrevuela el lanzamiento es si realmente puede hacerle frente a WhatsApp, que hoy domina el mercado global con miles de millones de usuarios.

La ventaja de XChat es que tiene detrás la base de usuarios de X, que suma cientos de millones de cuentas activas. Esto podría facilitar la adopción inicial, ya que los contactos ya están dentro del mismo ecosistema.

Expertos citados por The Verge coinciden en que el mayor desafío a estas alturas es más cultural que tecnológico. La gente no cambia fácilmente de chat.

XChat en iPhone: Cuándo llega y cómo se usa

El lanzamiento oficial para dispositivos iOS está previsto para el 17 de abril, con disponibilidad tanto en iPhone como en iPad.

La app ya permite registro anticipado en la App Store, lo que muestra que la estrategia de X apunta a generar expectativa antes del desembarco.

El funcionamiento será de la siguiente manera:

Descargás la app

Iniciás sesión con tu cuenta de X

Accedés directamente a tus contactos

No hay que cargar números ni armar una agenda desde cero, porque todo ya está integrado.

¿Por qué Elon Musk apuesta a XChat como app independiente?

Durante años, X intentó concentrar todas sus funciones dentro de una sola plataforma. Separar la mensajería del feed principal busca reducir distracciones y mejorar la experiencia de uso. Es decir, que cuando entres a XChat, lo hagas exclusivamente para hablar, sin perderte entre posteos, tendencias o noticias.

Además, la compañía también está probando versiones web del sistema de mensajería, lo que refuerza la idea de un producto independiente dentro del ecosistema.

Según informes de TechCrunch, esta estrategia podría ser el primer paso hacia una “super app”, un concepto que Musk mencionó en varias oportunidades.

xchat elon musk

XChat y la seguridad: ¿Es realmente más privada?

La privacidad es uno de los pilares del nuevo servicio. XChat incorpora cifrado, mensajes efímeros y herramientas de control sobre el contenido compartido.

En etapas previas, la empresa exploró tecnologías inspiradas en sistemas descentralizados, buscando ofrecer mayor protección en las comunicaciones.

Sin embargo, la clave no está solo en las funciones, sino en la confianza. Como señalan análisis de The Verge, la percepción pública sobre cómo una empresa maneja la información puede definir el éxito o el fracaso de una app.

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