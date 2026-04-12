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Racing 0-2 River: la Academia se perdió en su propio caos y el Millonario aprovechó

River se quedó con el clásico ante Racing

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FOTO NA: Claudio Fanchi
River se quedó con el clásico ante Racing

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FOTO NA: Claudio Fanchi

Racing asfixió a River durante gran parte del partido pero se desordenó demasiado. Un clásico caliente que terminó con la expulsión de Marcos Rojo.

12 de abril de 2026 - 18:09
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River superó a Racing por 2-0 en la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Millonario se impuso ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo picante y frenético. Facundo Colidio y Sebastián Driussi marcaron para el conjunto visitante.

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Fue un partido caótico. De esos que le gustan al Racing de Gustavo Costas. De ida y vuelta, juego vertical. En esa tónica se jugó gran parte del encuentro y, en el comienzo, parecía que la Academia se llevaría el triunfo.

Racing asfixiaba a River, no lo dejaba jugar, lo presionaba y merodeaba el arco de Beltrán. Ganaba los duelos, que se jugaron todo el partido con mucha fricción. Fue un clásico caliente, con temperatura alta tanto dentro de la cancha como en los bancos de suplentes y en las tribunas.

A pesar de que el Millonario no lo merecía tanto, promediando el primer tiempo encontró el gol tras un pifie de Marcos Rojo. Colidio se fue solo contra Cambeses y definió para el 1-0.

La primera mitad había sido frenética y la Academia se sintió cómoda. Pero en el complemento ese caos le jugó en contra y se desordenó. Demasiado vertical, descoordinado para lograr un correcto equilibrio, fue a buscar el empate sin garantías en defensa y exponiéndose por demás.

Marcos Rojo se fue expulsado por una piña a Martínez Quarta

Marcos Rojo se fue correctamente expulsado cuando vio la roja directa por una piña a Martínez Quarta. En una acción insólita, el ex Boca le tiró una trompada y, revisión del VAR mediante, el árbitro le mostró la cartulina colorada. Todo el estadio racinguista llenó de silbidos a su defensor.

En una de las últimas jugadas del partido, Driussi mostró toda su jerarquía y puso el 2-0 final. Tras el empate ante Blooming por 1-1 por Copa Sudamericana, el equipo de Eduardo Coudet volvió al triunfo y llega bien al Superclásico ante su eterno rival.

El equipo de Gustavo Costas, por su parte, acumuló una nueva derrota por el Torneo Apertura ya que en la fecha anterior había caído ante Independiente. Eso sí, con victoria por Copa Sudamericana entresemana, cuando le ganó a Independiente Petrolero.

Mirá todo el resumen del partido a continuación.

Resumen del partido

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Final del partido: River venció 2-0 a Racing

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¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi definió con jerarquía ante Cambeses

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TARJETA ROJA EN RACING: Marcos Rojo se va expulsado por agresión a Martínez Quarta

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¡Todo River reclama roja por último hombre! VIDEO: Colidio se iba contra el arquero y Di Cesare lo frenó

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El encuentro se vuelve caótico: River se quedó un poco pero Racing no está fino

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¡Maravilla la tiró por arriba! VIDEO: La quiso picar, pero Beltrán achicó bien

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¡Jugada de laboratorio! VIDEO: River casi sorprende con una pelota parada de pizarrón

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Comienza el 2T

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Final del 1T

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¡GOL DE RIVER! VIDEO: Rojo falló en el cierre y Colidio se fue mano a mano

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¡Manos firmes de Cambeses! VIDEO: El latigazo de Galván chocó con un muro

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En un partido frenético, Racing asfixia a River

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¡Beltrán salva un gol cantado! VIDEO: Estupendo mano a mano contra Solari

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Comienza el partido

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Día y hora del Superclásico: cuándo juegan River-Boca

El partido se jugará el domingo 19-04 a las 17 hs. La sede será el Mas Monumental.

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Formación confirmada en Racing

Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo, García Basso; Fernández, Sosa, Zuculini; Solari, Martínez, Rodríguez

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Formación confirmada en River

Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Ramírez, Acuña; Moreno, Vera, Galván; Subiabre, Colidio, Driussi

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¿Aníbal Moreno, sí o no? El posible reemplazante

Coudet analiza si darle descanso a Moreno. Su reemplazante podría ser Kevin Castaño. Mientras tanto, Fausto Vera se mantendría en el once inicial.

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Tres defensores para un puesto: Coudet define al reemplazante de Lautaro Rivero

Lautaro Rivero se limpió de amarillas el partido pasado y, tras llegar a la quinta amonestación, ante Racing cumple la fecha de suspensión correspondiente. Coudet define si se inclina por Pezzella -volvió de su lesión ante Blooming-, Paulo Díaz o la reciente incorporación: Tobías Ramírez

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La única duda de Gustavo Costas: formación casi igual que ante Independiente

El DT repetiría el equipo que cayó ante Independiente en el clásico de Avellaneda. Por ahora, la única duda parece plantearse en ataque. ¿Quién acompañará a Maravilla Martínez y Santiago Solari? Las opciones están entre Conechny, Vergara y Martirena.

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A qué hora juegan Racing-River por el Torneo Apertura 2026

El partido se juega desde las 20 hs. en el Estadio Presidente Perón. Mientras que Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro, en el VAR lo acompañará Ariel Penel.

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TV: Cómo ver River-Racing por el Torneo Apertura 2026

El partido se transmite por ESPN Premium, con los relatos del Pollo Vignolo y los comentarios de Diego Latorre.

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Posibles formaciones en Racing y River

Racing: Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo, García Basso; Rodríguez, Sosa, Fernández; Solari, Martínez, Conechny

River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Díaz, Acuña; Moreno, Castaño, Galván; Quintero, Colidio, Salas

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