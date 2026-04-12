River superó a Racing por 2-0 en la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Millonario se impuso ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo picante y frenético. Facundo Colidio y Sebastián Driussi marcaron para el conjunto visitante.
Racing 0-2 River: la Academia se perdió en su propio caos y el Millonario aprovechó
Racing asfixió a River durante gran parte del partido pero se desordenó demasiado. Un clásico caliente que terminó con la expulsión de Marcos Rojo.
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Final del partido: River venció 2-0 a Racing
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¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi definió con jerarquía ante Cambeses
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TARJETA ROJA EN RACING: Marcos Rojo se va expulsado por agresión a Martínez Quarta
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¡Todo River reclama roja por último hombre! VIDEO: Colidio se iba contra el arquero y Di Cesare lo frenó
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El encuentro se vuelve caótico: River se quedó un poco pero Racing no está fino
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¡Jugada de laboratorio! VIDEO: River casi sorprende con una pelota parada de pizarrón
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Comienza el 2T
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Final del 1T
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¡GOL DE RIVER! VIDEO: Rojo falló en el cierre y Colidio se fue mano a mano
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¡Manos firmes de Cambeses! VIDEO: El latigazo de Galván chocó con un muro
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En un partido frenético, Racing asfixia a River
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Comienza el partido
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Posibles formaciones en Racing y River
Fue un partido caótico. De esos que le gustan al Racing de Gustavo Costas. De ida y vuelta, juego vertical. En esa tónica se jugó gran parte del encuentro y, en el comienzo, parecía que la Academia se llevaría el triunfo.
Racing asfixiaba a River, no lo dejaba jugar, lo presionaba y merodeaba el arco de Beltrán. Ganaba los duelos, que se jugaron todo el partido con mucha fricción. Fue un clásico caliente, con temperatura alta tanto dentro de la cancha como en los bancos de suplentes y en las tribunas.
A pesar de que el Millonario no lo merecía tanto, promediando el primer tiempo encontró el gol tras un pifie de Marcos Rojo. Colidio se fue solo contra Cambeses y definió para el 1-0.
La primera mitad había sido frenética y la Academia se sintió cómoda. Pero en el complemento ese caos le jugó en contra y se desordenó. Demasiado vertical, descoordinado para lograr un correcto equilibrio, fue a buscar el empate sin garantías en defensa y exponiéndose por demás.
Marcos Rojo se fue expulsado por una piña a Martínez Quarta
Marcos Rojo se fue correctamente expulsado cuando vio la roja directa por una piña a Martínez Quarta. En una acción insólita, el ex Boca le tiró una trompada y, revisión del VAR mediante, el árbitro le mostró la cartulina colorada. Todo el estadio racinguista llenó de silbidos a su defensor.
En una de las últimas jugadas del partido, Driussi mostró toda su jerarquía y puso el 2-0 final. Tras el empate ante Blooming por 1-1 por Copa Sudamericana, el equipo de Eduardo Coudet volvió al triunfo y llega bien al Superclásico ante su eterno rival.
El equipo de Gustavo Costas, por su parte, acumuló una nueva derrota por el Torneo Apertura ya que en la fecha anterior había caído ante Independiente. Eso sí, con victoria por Copa Sudamericana entresemana, cuando le ganó a Independiente Petrolero.
Mirá todo el resumen del partido a continuación.
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