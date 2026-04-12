Racing 0-2 River: la Academia se perdió en su propio caos y el Millonario aprovechó

River superó a Racing por 2-0 en la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Millonario se impuso ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo picante y frenético. Facundo Colidio y Sebastián Driussi marcaron para el conjunto visitante.

Fue un partido caótico. De esos que le gustan al Racing de Gustavo Costas. De ida y vuelta, juego vertical. En esa tónica se jugó gran parte del encuentro y, en el comienzo, parecía que la Academia se llevaría el triunfo.

Racing asfixiaba a River, no lo dejaba jugar, lo presionaba y merodeaba el arco de Beltrán. Ganaba los duelos, que se jugaron todo el partido con mucha fricción. Fue un clásico caliente , con temperatura alta tanto dentro de la cancha como en los bancos de suplentes y en las tribunas.

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A pesar de que el Millonario no lo merecía tanto, promediando el primer tiempo encontró el gol tras un pifie de Marcos Rojo. Colidio se fue solo contra Cambeses y definió para el 1-0.

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La primera mitad había sido frenética y la Academia se sintió cómoda. Pero en el complemento ese caos le jugó en contra y se desordenó. Demasiado vertical, descoordinado para lograr un correcto equilibrio, fue a buscar el empate sin garantías en defensa y exponiéndose por demás.

Marcos Rojo se fue expulsado por una piña a Martínez Quarta

Marcos Rojo se fue correctamente expulsado cuando vio la roja directa por una piña a Martínez Quarta. En una acción insólita, el ex Boca le tiró una trompada y, revisión del VAR mediante, el árbitro le mostró la cartulina colorada. Todo el estadio racinguista llenó de silbidos a su defensor.

En una de las últimas jugadas del partido, Driussi mostró toda su jerarquía y puso el 2-0 final. Tras el empate ante Blooming por 1-1 por Copa Sudamericana, el equipo de Eduardo Coudet volvió al triunfo y llega bien al Superclásico ante su eterno rival.

El equipo de Gustavo Costas, por su parte, acumuló una nueva derrota por el Torneo Apertura ya que en la fecha anterior había caído ante Independiente. Eso sí, con victoria por Copa Sudamericana entresemana, cuando le ganó a Independiente Petrolero.

Mirá todo el resumen del partido a continuación.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: River venció 2-0 a Racing

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi definió con jerarquía ante Cambeses Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043494044425216510&partner=&hide_thread=false AURA: GOLAZO DE SEBA DRIUSSI PARA EL 2-0 DE RIVER ANTE RACING EN EL CILINDRO.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/NFxAMexn6Y — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

Live Blog Post TARJETA ROJA EN RACING: Marcos Rojo se va expulsado por agresión a Martínez Quarta

Live Blog Post ¡Todo River reclama roja por último hombre! VIDEO: Colidio se iba contra el arquero y Di Cesare lo frenó Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043490053876269473&partner=&hide_thread=false ¿ERA PARA ROJA? Di Cesare fue amonestado por esta infracción.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/G0wwXGRJ8h — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

Live Blog Post El encuentro se vuelve caótico: River se quedó un poco pero Racing no está fino

Live Blog Post ¡Maravilla la tiró por arriba! VIDEO: La quiso picar, pero Beltrán achicó bien Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043487788281077976&partner=&hide_thread=false MARAVILLA MARTÍNEZ DEFINIÓ DE EMBOQUILLADA Y LA PELOTA SE FUE POR ARRIBA DEL TRAVESAÑO.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UyYV4TbrNA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 VER +

Live Blog Post ¡Jugada de laboratorio! VIDEO: River casi sorprende con una pelota parada de pizarrón Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043484073318883825&partner=&hide_thread=false RIVER SORPRENDIÓ CON LA PELOTA PARADA Y COLIDIO NO LLEGÓ A DEFINIR PARA EL SEGUNDO ANTE RACING.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PvvHgwXxO0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026 VER +

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Rojo falló en el cierre y Colidio se fue mano a mano Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043473931386908971&partner=&hide_thread=false RACING PIDIÓ UN PENAL, RIVER SALIÓ DE CONTRA, MARCOS ROJO FALLÓ Y COLIDIO MARCÓ EL 1-0 DEL MILLONARIO EN EL CILINDRO.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ltNXgmaJR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

Live Blog Post ¡Manos firmes de Cambeses! VIDEO: El latigazo de Galván chocó con un muro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043471320541774248&partner=&hide_thread=false TAMBIÉN RESPONDIÓ CAMBESES: gran tapada del arquero de Racing para evitar el gol de Galván.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jntgTnayoH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 VER +

Live Blog Post En un partido frenético, Racing asfixia a River

Live Blog Post ¡Beltrán salva un gol cantado! VIDEO: Estupendo mano a mano contra Solari Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043466660959367298&partner=&hide_thread=false TAPADÓN DE BELTRÁN AL CHINO SOLARI.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/v6DmXsKwM4 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 VER +

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Día y hora del Superclásico: cuándo juegan River-Boca El partido se jugará el domingo 19-04 a las 17 hs. La sede será el Mas Monumental.

Live Blog Post Formación confirmada en Racing Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo, García Basso; Fernández, Sosa, Zuculini; Solari, Martínez, Rodríguez

Live Blog Post Formación confirmada en River Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Ramírez, Acuña; Moreno, Vera, Galván; Subiabre, Colidio, Driussi

Live Blog Post ¿Aníbal Moreno, sí o no? El posible reemplazante Coudet analiza si darle descanso a Moreno. Su reemplazante podría ser Kevin Castaño. Mientras tanto, Fausto Vera se mantendría en el once inicial.

Live Blog Post Tres defensores para un puesto: Coudet define al reemplazante de Lautaro Rivero Lautaro Rivero se limpió de amarillas el partido pasado y, tras llegar a la quinta amonestación, ante Racing cumple la fecha de suspensión correspondiente. Coudet define si se inclina por Pezzella -volvió de su lesión ante Blooming-, Paulo Díaz o la reciente incorporación: Tobías Ramírez

Live Blog Post La única duda de Gustavo Costas: formación casi igual que ante Independiente El DT repetiría el equipo que cayó ante Independiente en el clásico de Avellaneda. Por ahora, la única duda parece plantearse en ataque. ¿Quién acompañará a Maravilla Martínez y Santiago Solari? Las opciones están entre Conechny, Vergara y Martirena.

Live Blog Post A qué hora juegan Racing-River por el Torneo Apertura 2026 El partido se juega desde las 20 hs. en el Estadio Presidente Perón. Mientras que Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro, en el VAR lo acompañará Ariel Penel.

Live Blog Post TV: Cómo ver River-Racing por el Torneo Apertura 2026 El partido se transmite por ESPN Premium, con los relatos del Pollo Vignolo y los comentarios de Diego Latorre.