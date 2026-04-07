Racing venció a Independiente Petrolero por 3-1, en la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. En la altura de Bolivia, la Academia se impuso a fuerza de carácter y se llevó tres puntos valiosísimos. El juvenil Sosa, Martirena y Toto Fernández convirtieron los goles del equipo argentino.
Racing 3-1 Ind. Petrolero: la Academia pudo con la altura y cerró una noche redonda
En el debut de la Copa Sudamericana, Racing visita los 2800 metros de Independiente Petrolero en un choque difícil.
EN VIVO
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21:01
Final del partido: Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero
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20:59
¡GOL DE RACING! VIDEO: Fernández le pega mordido y pone el 3-1
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20:46
La Academia busca pero no puede liquidarlo y el encuentro sigue abierto
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20:33
Independiente Petrolero acumula faltas y el partido cae en un pozo
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20:23
¡A lo CR7! VIDEO: Martirena pateó bárbaro el tiro libre y casi la clava al ángulo
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20:13
Comienza el 2T
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19:56
Final del 1T
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19:51
¡GOL DE IND. PETROLERO! VIDEO: Santos cambia el penal por gol y descuenta
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19:50
PENAL PARA INDEPENDIENTE PETROLERO: Agarrón de Rodríguez dentro del área
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¡GOL DE RACING! VIDEO: Martirena pone el 2-0
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19:27
¡GOL DE RACING! VIDEO: Sosa la pone contra el palo derecho
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"¡Vamos a despertar, carajo!": El grito de Costas a sus jugadores
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19:19
La Academia se defiende con la pelota pero sufre contragolpes
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Comienza el partido
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"Estamos más fuertes que nunca": el mensaje que necesitaba escuchar el hincha de Racing
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No había opción: por qué no fue convocado Matko Miljevic
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TV: Dónde ver Independiente Petrolero vs. Racing
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Árbitro del partido
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17:23
Posibles formaciones
Racing necesitaba reponerse de la dura derrota sufrida ante el otro Independiente, el de Avellaneda, su eterno rival. Y nada mejor que una noche copera, de esas que la Academia acostumbró a disfrutar.
En el Estadio Olímpico Patria, a 2800 metros del nivel del mar, Racing se impuso en un partido chivo. Y dio el batacazo. No por la jerarquía del rival precisamente, sino por la altitud y el contexto.
Aunque fue de mayor a menor, fue contundente para convertir en el área rival. Empezó ganando con el gol del juvenil Sosa, una apuesta del entrenador que salió bien, y luego amplió con Martirena. Ambos en el primer tiempo, aunque habría uno más: el descuento de Independiente Petrolero, a través de Santos, de penal.
Luego, el segundo tiempo estaría cargado de situaciones de gol para Racing, que no pudo concretar. Enfrente, el conjunto local estuvo a punto de marcar pero Pardo se vistió de héroe y la sacó en la línea.
Sobre el final del partido, Toto Fernández coronaría la incansable búsqueda de la Academia con un tanto y sellaría el resultado final de 3-1.
Mirá el resumen completo del partido a continuación.
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