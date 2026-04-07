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Racing 3-1 Ind. Petrolero: la Academia pudo con la altura y cerró una noche redonda

Adrián Maravilla Martínez, carta de gol de Racing

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FOTO NA: LUIS SANTILLAN
Adrián Maravilla Martínez, carta de gol de Racing

Adrián Maravilla Martínez, carta de gol de Racing

FOTO NA: LUIS SANTILLAN

En el debut de la Copa Sudamericana, Racing visita los 2800 metros de Independiente Petrolero en un choque difícil.

7 de abril de 2026 - 17:38
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Racing venció a Independiente Petrolero por 3-1, en la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. En la altura de Bolivia, la Academia se impuso a fuerza de carácter y se llevó tres puntos valiosísimos. El juvenil Sosa, Martirena y Toto Fernández convirtieron los goles del equipo argentino.

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Racing necesitaba reponerse de la dura derrota sufrida ante el otro Independiente, el de Avellaneda, su eterno rival. Y nada mejor que una noche copera, de esas que la Academia acostumbró a disfrutar.

En el Estadio Olímpico Patria, a 2800 metros del nivel del mar, Racing se impuso en un partido chivo. Y dio el batacazo. No por la jerarquía del rival precisamente, sino por la altitud y el contexto.

Aunque fue de mayor a menor, fue contundente para convertir en el área rival. Empezó ganando con el gol del juvenil Sosa, una apuesta del entrenador que salió bien, y luego amplió con Martirena. Ambos en el primer tiempo, aunque habría uno más: el descuento de Independiente Petrolero, a través de Santos, de penal.

Luego, el segundo tiempo estaría cargado de situaciones de gol para Racing, que no pudo concretar. Enfrente, el conjunto local estuvo a punto de marcar pero Pardo se vistió de héroe y la sacó en la línea.

Sobre el final del partido, Toto Fernández coronaría la incansable búsqueda de la Academia con un tanto y sellaría el resultado final de 3-1.

Mirá el resumen completo del partido a continuación.

Resumen del partido

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Final del partido: Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero

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¡GOL DE RACING! VIDEO: Fernández le pega mordido y pone el 3-1

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La Academia busca pero no puede liquidarlo y el encuentro sigue abierto

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Independiente Petrolero acumula faltas y el partido cae en un pozo

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¡A lo CR7! VIDEO: Martirena pateó bárbaro el tiro libre y casi la clava al ángulo

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Comienza el 2T

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Final del 1T

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¡GOL DE IND. PETROLERO! VIDEO: Santos cambia el penal por gol y descuenta

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PENAL PARA INDEPENDIENTE PETROLERO: Agarrón de Rodríguez dentro del área

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¡GOL DE RACING! VIDEO: Martirena pone el 2-0

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¡GOL DE RACING! VIDEO: Sosa la pone contra el palo derecho

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"¡Vamos a despertar, carajo!": El grito de Costas a sus jugadores

El DT está disconforme con este momento del equipo, que siente la altura y el poco oxígeno.

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La Academia se defiende con la pelota pero sufre contragolpes

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¡Se salva Racing por centímetros! VIDEO: Rivas se fue mano a mano contra Cambeses

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Comienza el partido

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Formación confirmada en Racing: Maravilla Martínez pidió estar y tendrá revancha

Cambeses; Rubio, Colombo, Pardo, Rodríguez; Zuculini, Forneris, Sosa; Martirena, Martínez, Vergara

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"Somos candidatos a la Copa y vamos a ir a pelearla": en la Academia no se baja nadie

En la previa del encuentro, Duvan Vergara dio declaraciones ante la prensa y se mostró confiado de cara a lo que se viene, más allá de haber perdido el clásico en la última fecha: "El equipo viene muy motivado. Estos torneos se afrontan de otra manera, con algo especial. Somos candidatos a la copa y vamos a ir a pelearla".

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"Estamos más fuertes que nunca": el mensaje que necesitaba escuchar el hincha de Racing

En la previa del encuentro, Gustavo Costas, entrenador de la Academia, dio algunas declaraciones: "El equipo el otro día jugó un gran partido. Lo único que nos faltó el gol y esto es el fútbol. Pero estamos bien, más fuertes que nunca".

Sobre el partido de esta tarde, proyectó ser "un equipo que va a salir a ganar", apuntando a "buscar el partido, siendo inteligentes" ya que "hay muchos chicos que no jugaron en la altura".

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No había opción: por qué no fue convocado Matko Miljevic

La decisión no fue futbolística. Tampoco física. Matko Miljevic está suspendido desde la edición pasada de la Copa Sudamericana. En 2025, el último partido de la competencia que disputó fue para Huracán. Allí se marchó expulsado, en lo que sería además la eliminación del Globo del torneo.

Aunque ahora juegue en Racing, el jugador todavía debe cumplir la suspensión por la roja recibida.

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TV: Dónde ver Independiente Petrolero vs. Racing

El partido se transmite por Disney+ y por DSports.

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Árbitro del partido

Augusto Menéndez, de Perú, será el árbitro del cotejo.

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Posibles formaciones

Independiente Petrolero: Gutiérrez; Torres, Palma, Montenegro, Rodríguez; Navarro, Villavicencio, Cardozo, Cristaldo, Santos; González

Racing: Cambeses; Martirena, Pardo, Colombo, Rojas; Zuculini, Rodríguez, Fernández; Vergara, Zaracho, Martínez

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