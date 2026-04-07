Racing 3-1 Ind. Petrolero: la Academia pudo con la altura y cerró una noche redonda

Racing venció a Independiente Petrolero por 3-1, en la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. En la altura de Bolivia, la Academia se impuso a fuerza de carácter y se llevó tres puntos valiosísimos. El juvenil Sosa, Martirena y Toto Fernández convirtieron los goles del equipo argentino.

Racing necesitaba reponerse de la dura derrota sufrida ante el otro Independiente, el de Avellaneda, su eterno rival. Y nada mejor que una noche copera, de esas que la Academia acostumbró a disfrutar.

En el Estadio Olímpico Patria, a 2800 metros del nivel del mar , Racing se impuso en un partido chivo. Y dio el batacazo. No por la jerarquía del rival precisamente, sino por la altitud y el contexto.

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Aunque fue de mayor a menor, fue contundente para convertir en el área rival. Empezó ganando con el gol del juvenil Sosa, una apuesta del entrenador que salió bien, y luego amplió con Martirena. Ambos en el primer tiempo, aunque habría uno más: el descuento de Independiente Petrolero, a través de Santos, de penal.

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Luego, el segundo tiempo estaría cargado de situaciones de gol para Racing, que no pudo concretar. Enfrente, el conjunto local estuvo a punto de marcar pero Pardo se vistió de héroe y la sacó en la línea.

Sobre el final del partido, Toto Fernández coronaría la incansable búsqueda de la Academia con un tanto y sellaría el resultado final de 3-1.

Mirá el resumen completo del partido a continuación.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Racing venció 3-1 a Independiente Petrolero

Live Blog Post ¡GOL DE RACING! VIDEO: Fernández le pega mordido y pone el 3-1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041668440344215916&partner=&hide_thread=false ¡¡TODO LIQUIDADO EN SUCRE!! Toto Fernández la mandó a guardar y sentenció el triunfazo de Racing en la altura ante Independiente Petrolero.



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Live Blog Post La Academia busca pero no puede liquidarlo y el encuentro sigue abierto

Live Blog Post Independiente Petrolero acumula faltas y el partido cae en un pozo

Live Blog Post ¡A lo CR7! VIDEO: Martirena pateó bárbaro el tiro libre y casi la clava al ángulo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041657534734344492&partner=&hide_thread=false ¡HABÍA QUE CERRAR EL ESTADIO, URU! Jhohan Gutiérrez voló y le negó lo que era un golazo de tiro libre a Martirena. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eW8RdlghVD — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026 VER +

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE IND. PETROLERO! VIDEO: Santos cambia el penal por gol y descuenta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041651048087978495&partner=&hide_thread=false NO LLEGÓ CAMBESES: Thomaz Santos marcó el descuento de Independiente Petrolero ante Racing en el final del primer tiempo. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zFFKeDOPJ0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

Live Blog Post PENAL PARA INDEPENDIENTE PETROLERO: Agarrón de Rodríguez dentro del área

Live Blog Post ¡GOL DE RACING! VIDEO: Martirena pone el 2-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041647364272779542&partner=&hide_thread=false ¡FIERRAZO DEL URU PARA EL SEGUNDO! Martirena desenfundó un derechazo infernal y marcó el 2-0 de Racing ante Independiente Petrolero. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eIU11npC4S — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026 VER +

Live Blog Post ¡GOL DE RACING! VIDEO: Sosa la pone contra el palo derecho Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041644925427630211&partner=&hide_thread=false ¡¡QUE GOLAZO, PIBE!! Gonzalo Sosa encaró y marcó el 1-0 de Racing ante Independiente Petrolero en el debut en la CONMEBOL #Sudamericana. ¡Primer gol en la Primera de la Academia!#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jabQKOZCjY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

Live Blog Post "¡Vamos a despertar, carajo!": El grito de Costas a sus jugadores El DT está disconforme con este momento del equipo, que siente la altura y el poco oxígeno.

Live Blog Post La Academia se defiende con la pelota pero sufre contragolpes

Live Blog Post ¡Se salva Racing por centímetros! VIDEO: Rivas se fue mano a mano contra Cambeses Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041639315302724094&partner=&hide_thread=false ¡PARA AGARRARSE LA CABEZA! Rodrigo Rivas avisó y tuvo una chance clarísima para marcar el 1-0 de Independiente Petrolero ante Racing. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZapHtgM4cI — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Formación confirmada en Racing: Maravilla Martínez pidió estar y tendrá revancha Cambeses; Rubio, Colombo, Pardo, Rodríguez; Zuculini, Forneris, Sosa; Martirena, Martínez, Vergara

Live Blog Post "Somos candidatos a la Copa y vamos a ir a pelearla": en la Academia no se baja nadie En la previa del encuentro, Duvan Vergara dio declaraciones ante la prensa y se mostró confiado de cara a lo que se viene, más allá de haber perdido el clásico en la última fecha: "El equipo viene muy motivado. Estos torneos se afrontan de otra manera, con algo especial. Somos candidatos a la copa y vamos a ir a pelearla".

Live Blog Post "Estamos más fuertes que nunca": el mensaje que necesitaba escuchar el hincha de Racing En la previa del encuentro, Gustavo Costas, entrenador de la Academia, dio algunas declaraciones: "El equipo el otro día jugó un gran partido. Lo único que nos faltó el gol y esto es el fútbol. Pero estamos bien, más fuertes que nunca". Sobre el partido de esta tarde, proyectó ser "un equipo que va a salir a ganar", apuntando a "buscar el partido, siendo inteligentes" ya que "hay muchos chicos que no jugaron en la altura". VER +

Live Blog Post No había opción: por qué no fue convocado Matko Miljevic La decisión no fue futbolística. Tampoco física. Matko Miljevic está suspendido desde la edición pasada de la Copa Sudamericana. En 2025, el último partido de la competencia que disputó fue para Huracán. Allí se marchó expulsado, en lo que sería además la eliminación del Globo del torneo. Aunque ahora juegue en Racing, el jugador todavía debe cumplir la suspensión por la roja recibida. VER +

Live Blog Post TV: Dónde ver Independiente Petrolero vs. Racing El partido se transmite por Disney+ y por DSports.

Live Blog Post Árbitro del partido Augusto Menéndez, de Perú, será el árbitro del cotejo.