Dónde ver Racing-Independiente Petrolero: TV y cambios en un debut necesitado

Por eso, el entrenador estaría pensando en cuidar el físico de sus futbolistas más habituales. El cambio más sorpresivo sería el de Adrián Martínez. Maravilla, que viene de estar en el ojo de la tormenta por el penal fallado en el clásico, podría salir para no exigirlo.

El delantero de Racing Adrián ‘Maravilla’ Martínez realizó un emotivo posteo en redes sociales luego de la derrota en penales por 5-4 ante Estudiantes de La Plata, tras igualar 1-1 en 120 minutos Maravilla podría arrancar como suplente FOTO NA: LUIS SANTILLAN

Podrían ingresar en el once titular otros nombres como Zuculini, Zaracho, Duván Vergara, Pardo, entre otros.

Matko Miljevic, afuera de la lista de convocados

El volante de Huracán, que no atraviesa un buen presente, siquiera fue citado para el partido ante Inde. La razón no es futbolística sino reglamentaria. Miljevic había sido expulsado en el último partido que jugó con Huracán, su ex equipo, en la edición de 2025 de la Copa Sudamericana. Aun debe cumplir dos fechas de suspensión.

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El partido se jugará desde las 19 hs. y contará con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez.

Escándalo-en-Racing-Los-detalles-ocultos-del-caso-Matko-Miljevic Matko Miljevic, baja racinguista FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

La transmisión estará a cargo de Disney+ y de DSports.

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