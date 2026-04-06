podcast 7-hugo haime-980-celeste
urgente24
GOLAZO24 Racing > Copa Sudamericana > Independiente Petrolero

COSTAS PLANEA CAMBIOS

Dónde ver Racing-Independiente Petrolero: TV y cambios en un debut necesitado

Racing pone en marcha su camino en la Copa Sudamericana. En la altura de Bolivia, visita a Independiente Petrolero. La Academia está urgida.

06 de abril de 2026 - 21:48
Gustavo Costas, entrenador de Racing

Gustavo Costas, entrenador de Racing

FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA

Racing e Independiente Petrolero hacen su debut en la Copa Sudamericana 2026 este martes desde las 19 hs. La Academia visitará la altura de Bolivia y allí, el Inde, buscará sacar provecho de la altitud para llevarse tres puntos que serán fundamentales dado el resto de los rivales del Grupo E.

No será un duelo emocionalmente sencillo para Racing. Desde lo físico, está claro, tampoco: el Estadio Olímpico Patria está nada menos que a 2800 metros de altura, un recinto en donde los equipos locales -en este caso, Independiente Petrolero- buscan hacerse fuertes y exprimir la ventaja de estar acostumbrados a correr y jugar en altitud.

Pero a nivel emocional, el equipo de Gustavo Costas necesita reponerse de la dura derrota sufrida ante Independiente en el clásico de Avellaneda. Este martes, Independiente Petrolero recibe a un rival que necesita de esas noches épicas de Copa para levantarse.

Seguir leyendo

Independiente-Racing
El Rojo venci&oacute; 1-0 a la Academia

El Rojo venció 1-0 a la Academia

Acostumbrado a este tipo de desafíos, la Academia está urgida por recuperar esa mística colectiva que supo construir.

Los cambios que planea Gustavo Costas para el debut por Copa Sudamericana

Gustavo Costas no se deja llevar por el fervor del debut en la Sudamericana y proyecta la seguidilla que tiene Racing los próximos días. Es que, luego del partido ante el conjunto boliviano, recibirá a River por el Torneo Apertura y luego recibirá a Botafogo nuevamente por Sudamericana.

Por eso, el entrenador estaría pensando en cuidar el físico de sus futbolistas más habituales. El cambio más sorpresivo sería el de Adrián Martínez. Maravilla, que viene de estar en el ojo de la tormenta por el penal fallado en el clásico, podría salir para no exigirlo.

El delantero de Racing Adrián ‘Maravilla’ Martínez realizó un emotivo posteo en redes sociales luego de la derrota en penales por 5-4 ante Estudiantes de La Plata, tras igualar 1-1 en 120 minutos
Maravilla podr&iacute;a arrancar como suplente

Maravilla podría arrancar como suplente

Podrían ingresar en el once titular otros nombres como Zuculini, Zaracho, Duván Vergara, Pardo, entre otros.

Matko Miljevic, afuera de la lista de convocados

El volante de Huracán, que no atraviesa un buen presente, siquiera fue citado para el partido ante Inde. La razón no es futbolística sino reglamentaria. Miljevic había sido expulsado en el último partido que jugó con Huracán, su ex equipo, en la edición de 2025 de la Copa Sudamericana. Aun debe cumplir dos fechas de suspensión.

TV: Dónde ver Independiente Petrolero vs. Racing

El partido se jugará desde las 19 hs. y contará con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez.

Escándalo-en-Racing-Los-detalles-ocultos-del-caso-Matko-Miljevic
Matko Miljevic, baja racinguista

Matko Miljevic, baja racinguista

La transmisión estará a cargo de Disney+ y de DSports.

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES