Se jugó el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing con triunfo del “Rojo” y este encuentro dejó mucha tela para cortar, tanto que dos periodistas de ESPN se cruzaron feo por un jugador de Racing. Oscar Ruggeri como ex jugador bancó al futbolista de “La Academia” mientras que Daniel Arcucci lo “mató”.
DESOPILANTE DISCUSIÓN
Ruggeri vs Arcucci: Conmoción por pelea por un jugador de Racing
Los panelistas de F90 de ESPN pelearon increíblemente por un jugador de Racing. Increíble pelea entre Daniel Arcucci y Oscar Ruggeri.
La pelea de Oscar Ruggeri y Daniel Arcucci culpa de “Maravilla” Martínez
El desencadenante entre los panelistas de F90 que se transmite por ESPN, más precisamente por Oscar Ruggeri y Daniel Arcucci fue el penal que tiró por arriba del travesaño el delantero de Racing Adrián “Maravilla” Martínez con algo de soberbia. El ex futbolista lo bancó y el periodista lo criticó duramente.
El hecho fue el penal que tuvo Racing y que podría haber cambiado el rumbo del clásico. El encargado de ejecutarlo era Adrián “Maravilla” Martínez. Se paró frente a la pelota, esperó la orden del árbitro y ejecutó. Decidió picar la pelota, pero con la poca fortuna de que esta se fuera por arriba del travesaño. Resultado, victoria de Independiente por 1 a 0 y lluvia de críticas a Martínez.
El periodista arrancó diciendo “En 20 años se acordarán del penal de Maravilla Martínez”. Algo un poco exagerado, ya que el delantero de “La Academia” le dio muchas alegrías a la gente de Racing como para crucificarlo por el penal errado, por más que haya pecado de soberbió.
Esto mismo pensó Oscar Ruggeri, que rápidamente lo cruzó diciendo “en 20 años se van a acordar de todo lo que les hizo ganar, clásicos a Boca, partidos importantes por Sudamericana, Libertadores y todos esos”. Como marcándole al periodista de ESPN que era una exageración lo que estaba diciendo.
El cruce continuó y cada uno mantuvo su postura, hasta que Ruggeri lo despachó con un “deja, deja, no entendés nada de fútbol chiquitito” refiriéndose a Daniel Arcucci, quien solo atinó a hacer una cara de desplante y no dijo más nada.
Lo cierto es que lo de “Maravilla” Martínez fue mala fortuna, arriesgó y falló, pero si acertaba realmente iban a amarlo por ganar un clásico picando la pelota en un penal y crucificarlo ahora es injusto. Es más, “Maravilla” tiene mucho a favor con el hincha de Racing como para hacer este tipo de cosas, fallar, y que no se lo recriminen, por eso fue más acertado el análisis de Oscar Ruggeri que de Daniel Arcucci.
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