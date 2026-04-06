Ruggeri vs Arcucci: Conmoción por pelea por un jugador de Racing.

El cruce continuó y cada uno mantuvo su postura, hasta que Ruggeri lo despachó con un “deja, deja, no entendés nada de fútbol chiquitito” refiriéndose a Daniel Arcucci, quien solo atinó a hacer una cara de desplante y no dijo más nada.

Lo cierto es que lo de “Maravilla” Martínez fue mala fortuna, arriesgó y falló, pero si acertaba realmente iban a amarlo por ganar un clásico picando la pelota en un penal y crucificarlo ahora es injusto. Es más, “Maravilla” tiene mucho a favor con el hincha de Racing como para hacer este tipo de cosas, fallar, y que no se lo recriminen, por eso fue más acertado el análisis de Oscar Ruggeri que de Daniel Arcucci.

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