Shock en Boca Juniors por la noticia que dio Diego Monroig en ESPN 

Monroig aseguró en ESPN: “Estoy en condiciones de afirmar que los organismos de seguridad de Córdoba habilitan y dan el OK para que el partido entre Talleres y Boca tenga 11 mil localidades para público visitante. Lo único que falta es que lo haga oficial Talleres”.

De esta manera, los hinchas del conjunto de la Ribera ocuparían la tribuna sur y el club volvería a contar con público visitante, algo que no ocurría desde el encuentro ante Lanús del pasado 4 de marzo.

En cuanto a la fecha del partido, en principio se disputaría en el fin de semana del 5 de abril, aunque todavía no está definido si será el jueves 2, el viernes 3 o el sábado 4.

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Por último, aún no hay información oficial respecto al precio de las entradas, un detalle que genera expectativa entre los hinchas que planean acompañar al equipo en Córdoba.

Continuidad de Boca de Claudio Úbeda

Como todo el fútbol argentino, Boca Juniors no tendrá actividad este fin de semana debido a la fecha FIFA, por lo que su próximo compromiso será ante Talleres de Córdoba en condición de visitante.

Este parate le permitirá a Claudio Úbeda seguir trabajando y ajustando detalles en el equipo de cara a lo que viene, que será el tramo más importante del semestre.

En ese contexto, la mala noticia pasa por la lesión de Agustín Marchesín, quien estará fuera de las canchas por aproximadamente dos meses, una baja sensible pensando en lo que se le avecina al equipo.

El calendario no da respiro: por delante aparecen la definición del Torneo Apertura, el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el siempre especial cruce ante River Plate en el Monumental.

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La fase de grupos del certamen continental finalizará el 28 de mayo, mientras que la final del torneo local está prevista para el 24. Es decir, se vienen semanas intensas y cargadas de exigencia para el conjunto de la Ribera.

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