Mientras Boca está a la expectativa por saber qué rivales tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores con un sorteo que se realizará hoy por la noche, el mercado de pases se mueve y trae una noticia que prende una luz de alerta. Es que Diego Monroig confirmó que un jugador del Xeneize está muy cerca de irse a Europa.
VIENEN POR ÉL
Diego Monroig confirmó el jugador de Boca que está a un paso de Europa
En Boca se encendió una alerta roja ya que un equipo importante de Europa viene por una de las grandes figuras del equipo.
Durante los últimos días se habló y mucho de la renovación de contrato de Exequiel Zeballos, cuyo vínculo actual expira el próximo 31 de diciembre y posee una cláusula de salida de 20 millones de euros. Desde el club y desde el entorno del jugador indican que hay buena voluntad para extender el contrato pero en medio de esto apareció un club importante de Europa listo para llevarse al Changuito.
Diego Monroig aseguró en ESPN que el Napoli, club que ya se interesó tiempo atrás en Zeballos, ya tomó la decisión de venir a buscarlo en el próximo mercado de pases y esto lógicamente genera ruido en Boca en medio de las negociaciones para renovar el contrato. “El Napoli aseguró que el próximo mercado va a ofertar”, comentó en primer lugar.
Napoli quiere sacar a Zeballos de Boca
Luego agregó: “A mitad de año, Napoli viene a buscar a Zeballos”, indicó Monroig, dejando asentado que el club italiano que fue el campeón de la Serie A la temporada pasada quiere al extremo de Boca sí o sí. Incluso desde Italia reafirmaron la información, por lo que el interés por el Changuito es realmente concreto.
“ Estamos hablando de una alternativa a Hojlund, que ha demostrado ser un jugador del Napoli, y han puesto sus ojos en un jugador de Boca Juniors (Zeballos)”, sostuvo Pietro Lo Monaco, director deportivo de mucha importancia y trayectoria en Italia. Ahora habrá que ver qué oferta pone el Azzurri sobre la mesa para llevárselo.
Mientras tanto en Boca confían en resolver la renovación de contrato de Zeballos antes de que llegue el próximo mercado de pases, pero aún hay algunos asuntos importantes por resolver como por ejemplo el valor de la cláusula de salida donde el Changuito quiere bajar de 20 a 10 millones, mientras que la dirigencia Xeneize quiere mantener el monto actual. Lo que es un hecho es que el extremo ve con buenos ojos marcharse al club italiano.
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