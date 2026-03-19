Diego Monroig confirmó el jugador de Boca que está a un paso de Europa

Mientras tanto en Boca confían en resolver la renovación de contrato de Zeballos antes de que llegue el próximo mercado de pases, pero aún hay algunos asuntos importantes por resolver como por ejemplo el valor de la cláusula de salida donde el Changuito quiere bajar de 20 a 10 millones, mientras que la dirigencia Xeneize quiere mantener el monto actual. Lo que es un hecho es que el extremo ve con buenos ojos marcharse al club italiano.

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